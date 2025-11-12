Live TV

O nouă amânare a lansării rachetei New Glenn a lui Jeff Bezos

Data publicării:
racheta new glenn pregatita de lansare
Racheta New Glenn, pregătită de lansare. Foto: Profimedia

Compania spaţială americană Blue Origin, aparţinând miliardarului Jeff Bezos, a anunţat miercuri că amână din nou lansarea giganticei sale rachete New Glenn, foarte aşteptată în contextul competiţiei intense cu compania SpaceX, a lui Elon Musk, din cauza condiţiilor nefavorabile, informează AFP.

Acest zbor, care urmează unei prime lansări reuşite în luna ianuarie, fusese amânat prima dată duminică din cauza vremii capricioase.

De această dată, o intensă activitate solară, care ridică temeri privind „efecte potenţiale” asupra sondelor transportate, a determinat compania spaţială Blue Origin să amâne lansarea, a indicat o purtătoare de cuvânt a acesteia.

O nouă dată de lansare nu este deocamdată cunoscută şi ar putea dura până va fi decisă din cauza blocajului bugetar al guvernului federal, care a determinat autorităţile americane să limiteze lansările de rachete comerciale.

Având aproape 100 de metri înălţime, puternica rachetă New Glenn va decola de la Cap Canaveral, Florida, având la bord două sonde spaţiale ale NASA, notează AFP, citată de Agerpres.

Misiunea, denumită ESCAPADE, îşi propune să studieze istoria climei de pe Marte şi să deschidă calea unei posibile explorări umane a Planetei Roşii.

Dincolo de interesul ştiinţific al acestei misiuni, lansarea este urmărită cu mare atenţie din cauza rivalităţii dintre Jeff Bezos şi Elon Musk, patronul SpaceX. Competiţia comercială dintre cei doi multimiliardari s-a intensificat recent în jurul programului lunar Artemis al NASA, după ce agenţia spaţială americană a evocat posibilitatea de a renunţa la SpaceX din cauza unor întârzieri.

Editor : Liviu Cojan

