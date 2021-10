One Vanderbilt, un nou zgârie-nori din New York, oferă un spectacol impresionant şi nu este vorba doar despre priveliştea asupra oraşului. Construcția uriașă din centrul Manhattanului are 427 metri cu tot cu fleşă şi este a patra cea mai înaltă clădire din metropola americană. Etajele din vârf sunt dedicate unui spațiu numit „Aer”, care oferă o experiență multisenzorială și îl face pe vizitator să simtă că pluteşte printre siluete şi zgârie-nori.

Clădirea One Vanderbilt are 93 de etaje. Este a patra cea mai înaltă clădire din New York, după One World Trade Center, Central Park Tower și 111 West 57th Street. Cea mai mare parte a clădirii este dedicată spațiilor de birouri. La etajul 60, de pildă, își are sediul firma UiPath, primul „unicorn” românesc care s-a listat la bursa din New York.

Lucrările la One Vanderbilt au început în octombrie 2016, iar turnul a ajuns la vârf la 17 septembrie 2019, cu două luni mai devreme decât era prevăzut. În ciuda întârzierilor legate de pandemie, clădirea a fost inaugurată în septembrie 2020, iar cea mai înaltă parte a clădirii, denumită „Summit” (Vârf), a fost deschisă joi pentru public. A fost gândită ca o punte de observație a metropolei și este este cea mai recentă experiență la înălțime oferită de zgârie-norii din New York.

În vârful One Vanderbilt, „Aer” este un spațiu de peste 6.000 de metri pătrați, care, printr-un joc al reflexiei luminii în oglinzi și sticlă reflectă la infinit priveliștile orașului. Este un loc „foarte instagramabil”, cum se spune în argoul contemporan, aluzie la fotografiile spectaculoase ce pot fi realizate aici.

One Vanderbilt este a patra cea mai înaltă clădire din New York

Într-o călătorie cu un lift de sticlă care durează doar 42 de secunde, vizitatorii sunt aduși la 300 de metri înălțime. La sosirea la etajul 91, intră într-o experiență de reflexie pe două etaje. Oglinzile acoperă fiecare suprafață structurală la vedere. Indiferent de direcția în care se uită, vizitatorii pot vedea străzile și orizontul din Midtown, Manhattan și restul New York-ului.

În funcție de vreme, de ceea ce se întâmplă mai jos, pe stradă, sau chiar de ceea ce se întâmplă în interior, spațiul își schimbă culoarea și dimensiunea. Când soarele apune, sistemul denumit „Aer” prinde viață cu un spectacol de lumini și sunet ce transformă One Vanderbilt într-un far de energie, vizibil în tot orașul.

O altă atracție din vârful clădirii este zona denumită „Levitație” - un fel de „cutii din sticlă”, care ies în relief în afara clădirii, oferind priveliști pe Madison Avenue de la 324 de metri înălțime. Cei suficient de curajoși pot urca pe partea laterală a clădirii cu un lift de sticlă, până la peste 365 de metri, oprindu-se într-unul dintre cele mai înalte puncte de observație din tot Manhattanul. Se poate vedea până la o distanță de circa 120 de km.

La inaugurarea punții de observație din vârful acestui zgârie-nori, un bilet a costat 39 de dolari.

One Vanderbilt este proiectat de firma de arhitectură Kohn Pedersen Fox (KPF), iar spațiul „Aer” a fost conceput de Kenzo Digital.

