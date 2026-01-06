Președintele Statelor Unite se laudă, din nou, cu succesul operațiunii speciale de capturare a lui Nicolas Maduro. La o întâlnire cu republicanii, Donald Trump a povestit, în stilul propriu, cum a decurs misiunea trupelor de elită americane. „Încerca să îmi imite dansul, dar era un tip violent”, a spus Trump despre Maduro, care este închis acum într-un centru de detenție din New York și judecat pentru conspirație la narcoterorism și posesie de arme împotriva Statelor Unite.

„Oamenii spun că va rămâne drept una dintre cele mai incredibile operațiuni. A fost extrem de complexă. 152 de avioane, foarte multe. Vorbim de trupe la sol. Am avut foarte multe trupe pe teren. A fost uimitor. Și gândiți-vă: nimeni de partea noastră nu a murit. De cealaltă parte, foarte mulți au fost uciși. Din păcate, spun asta despre soldați.

A fost o operațiune genială. Electricitatea în aproape toată țara a fost, bum, oprită. Atunci au știut că e o problemă. Nu mai era curent. Caracas a spus: nu este electricitate. Singurii care aveau lumină erau cei cu lumânări.

L-au urmărit pe tipul ăsta de ani și ani. Și este un tip violent. Iese și încearcă să-mi imite puțin dansul. Dar e un tip violent. A ucis milioane de oameni. A torturat. Au o cameră de tortură în centrul Caracasului, pe care acum o închid. A torturat oameni.

Stânga radicală aduce oameni plătiți. Și e greu să ajungi la ei. Majoritatea sunt plătiți. Îți dai seama că sunt plătiți când au pancarte noi, frumos tipărite, de cea mai bună calitate. Și vezi o femeie cu o pancartă «Eliberați-l pe Maduro», înainte să fi avut loc atacul. De ce să fie eliberat? Nu știu, dar trebuie să fie liber. Apoi citește pancarta. Ce scrie acolo? Asta cred eu”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

