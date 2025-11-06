O profesoară împușcată de un copil de 6 ani a primit 10 milioane de dolari despăgubiri, după ce a dat în judecată directoarea școlii

O fostă profesoară din Virginia, SUA, care a fost împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu 2 ani, a obținut în instanță despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari, informează BBC.

Abigail Zwerner a fost grav rănită în incident și a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. „Am crezut că am murit,” a povestit Abigail in timpul procesului.

Fosta profesoară a intentat un proces împotriva fostei directoare adjuncte a școlii, Ebony Parker, susținând că aceasta nu a luat măsuri atunci când a fost avertizată că băiatul ar putea aduce o armă la școală.

Joi, juriul i-a dat dreptate fostei profesoare, considerând că lipsa de acțiune a directoarei a fost un act de neglijență gravă.

În ianuarie 2023, copilul de 6 ani a tras asupra profesoarei în timp ce preda la clasa I la Școala Elementară Richneck din Newport News, Virginia. Glonțul i-a trecut prin mână și s-a înfipt în pieptul femeii.

Potrivit anchetatorilor, directoarea școlii fusese avertizată despre armă cu aproximativ 45 de minute înainte de incident și nu a luat nicio măsură.

Avocatul dnei Parker susține că femeia că nu putea ști ce se va întâmpla și că profesoara a exagerat amploarea rănilor sale.

Ebony Parker se confruntă cu opt capete de acuzare pentru neglijarea copiilor, pedepsită cu 5 ani de închisoare.

Mama elevului a fost condamnată la aproape patru ani de închisoare pentru neglijare și pentru deținere de arme.

Copilul este în grija unei rude și a fost înscris la o altă școală.

