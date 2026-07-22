„O situație imposibilă politic”: Un nou sondaj arată că alegătorii lui Donald Trump își pierd răbdarea în legătură cu războiul cu Iran

În luna mai, jumătate dintre susținătorii mișcării MAGA ai președintelui Donald Trump considerau că războiul cu Iranul merita costurile economice pe care le implica. Acum, doar puțin mai mult de o treime mai împărtășesc această opinie. Această scădere bruscă de 13 puncte procentuale în doar două luni, conform unui nou sondaj Politico, arată cum chiar și cei mai înverșunați susținători ai președintelui încep să fie de acord cu majoritatea americanilor care s-au opus de mult timp implicării SUA în acest război.

În plus, 37% dintre alegătorii lui Trump care se identifică ca susținători ai mișcării MAGA afirmă că SUA ar trebui să-și continue implicarea doar dacă aceasta nu duce la creșterea costurilor, față de 29% care au spus același lucru în luna mai, potrivit sondajului realizat de firma independentă de sondaje Public First. Aproape 1 din 5 alegători MAGA consideră că SUA ar trebui să pună capăt războiului din Iran, indiferent de costuri.

Această scădere a sprijinului din rândul celor mai fideli susținători ai președintelui este cel mai clar semn că răbdarea americanilor se epuizează, pe măsură ce economia continuă să domine ca principală preocupare a alegătorilor în perspectiva unui ciclu electoral intermediar decisiv.

Însă luni, Trump nu a dat prea multe indicii că ar dori o încheiere rapidă a conflictului. Armata SUA a bombardat Iranul în ultimele două săptămâni, iar marți, în fața jurnaliștilor, președintele a afirmat că oficialii iranieni „doresc cu disperare să se întâlnească”, dar că „până când nu vor fi pregătiți să se întâlnească într-un mod constructiv, nu avem niciun interes să purtăm măcar discuții”.

Foto: Profimedia

Casa Albă se află „la un nivel maxim de frustrare în acest moment, iar persoane cu funcții foarte înalte mi-au spus că președintele este acum pe deplin conștient că singura cale către victoria pe care și-o dorește este complet imposibilă din punct de vedere politic. Poporul american pur și simplu nu va susține genul de escaladare care ar fi necesară în acest moment”, a declarat o persoană apropiată Casei Albe, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre conversații private. „Avem mai mulți americani morți și o situație imposibilă din punct de vedere politic.”

Această deteriorare a sprijinului de care se bucură președintele survine pe fondul reînnoirii ostilităților dintre SUA și Iran, cele două țări desfășurând atacuri reciproce după ce, la începutul acestei luni, președintele a declarat „încheiat” un acord de pace provizoriu între cele două țări. Doi militari americani au fost uciși în Iordania în acest weekend, iar prețurile la benzină au depășit 4 dolari pe galon, subliniind impactul războiului pe plan intern.

Starea de spirit în rândul personalului de la Casa Albă și al aliaților săi externi este sumbră, în timp ce președintele se străduiește să găsească o cale de ieșire dintr-un război nepopular și costisitor, la trei luni de la alegerile de la jumătatea mandatului, care se preconizează că se vor axa pe problemele legate de costul vieții.

Președintele american Donald Trump, la summitul NATO de la Ankara. Sursa: Profimedia Profimedia

Se aștepta ca președintele SUA să-și petreacă anul într-un turneu al victoriei pe tema accesibilității, promovând reducerile sale fiscale populare, conturile „Trump” pentru nou-născuți și prețurile mai mici la medicamente. În schimb, programul său de deplasări pe teritoriul țării a fost întrerupt de vizite la Baza Aeriană Dover pentru a supraveghea repatrierea cu demnitate a rămășițelor a peste o duzină de soldați căzuți la datorie, iar în cadrul mitingurilor sale în stil de campanie electorală a fost nevoit să le reamintească în repetate rânduri americanilor că prețul războiului - cel mai evident prin creșterea prețurilor la benzină - a meritat pentru a pune capăt programului nuclear al Iranului.

Consilierii de la Casa Albă susțin că creșterile de preț sunt temporare și că acestea vor reveni rapid la nivelurile dinainte de război, fie când războiul se va încheia, fie când SUA vor fi slăbit capacitățile militare ale Iranului până la punctul în care acesta nu va mai putea opri fluxul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru poporul american este să aibă un comandant suprem care să ia măsuri curajoase pentru a le asigura siguranța, iar asta este exact ceea ce face președintele Trump”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales. „Președintele nu ia decizii privind securitatea națională pe baza unor sondaje de opinie fluctuante, ci în interesul superior al poporului american.”

Cu toate acestea, cele mai recente sondaje arată că alegătorii lui Trump care nu fac parte din mișcarea MAGA sunt și mai critici față de război, doar 21% dintre aceștia considerând că merită costurile mai mari, în timp ce 28% afirmă că SUA nu ar trebui să continue războiul, indiferent de costuri.

Rezultatele arată, de asemenea, că alegătorii președintelui sunt, în general, dispuși să atribuie războiului creșterea prețurilor. Când au fost întrebați de ce prețurile la benzină au crescut de la preluarea mandatului de către președinte, majoritatea respondenților au dat vina pe conflict, inclusiv 57% dintre alegătorii MAGA și 63% dintre alegătorii lui Donald Trump care nu fac parte din mișcarea MAGA.

Foto: Profimedia

Niciun alt factor - de la cererea sezonieră la reglementările de mediu care limitează forajul - nu a depășit pragul de 25% în rândul grupului principal de susținători MAGA. Pe de altă parte, cei care au votat pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris au atribuit creșterea costurilor și gestionării deficitare a economiei de către președinte, precum și tarifelor impuse de acesta, cu 55%, respectiv 52%.

Susținătorii lui Trump pentru 2024 sunt, de asemenea, împărțiți în privința întrebării dacă prețurile la benzină ar fi crescut mai mult, mai puțin sau la fel sub un președinte democrat, comparativ cu situația actuală - un alt indiciu că americanii sunt mai dispuși să-l învinovățească pe Trump pentru starea economiei. O proporție egală dintre alegătorii lui Trump afirmă că prețurile ar fi crescut mai mult sub un președinte democrat (34%) și că prețurile ar fi crescut la fel (35%). Un procent semnificativ de 20% consideră că prețurile au crescut mai mult sub administrația Trump.

Personalități de seamă din rândul republicanilor, inclusiv strategi implicați în campaniile electorale decisive, au petrecut ultimele câteva luni avertizând asupra impactului reacțiilor negative la războiul cu Iranul asupra șanselor lor de a-și păstra controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, frustrările legate de război manifestându-se în cursele electorale strânse de pe tot cuprinsul țării.

Citește și: Trump promovează o declarație a ONU privind „libertatea de exprimare”. Atac voalat la adresa reglementărilor UE

„Acest lucru arată că, oricât de nepopulară a fost prima rundă a războiului, din februarie până la începutul verii, această a doua rundă este și mai ridicolă”, a declarat Curt Mills, director executiv al revistei „American Conservative”. „Poporul american pur și simplu nu pricepe, nu înțelege de ce suntem implicați în acest război și, da, președintele Trump este regele Partidului Republican. Da, președintele poate face multe și are o mare libertate de acțiune în rândul propriilor susținători, dar nici regii nu sunt invulnerabili în fața realității politice.”

Însă Trump a declarat marți că nu este îngrijorat.

„Nu vor avea niciun impact asupra mea. Sunt aici doar pentru a face ceea ce trebuie. Nu privesc lucrurile ca și cum, vai, vom avea alegeri într-o anumită perioadă”, a spus Trump.

Editor : C.A.