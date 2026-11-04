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„O stea în ascensiune”. Cine este James Talarico, democratul care a colorat în albastru bastionul republican Texas, după patru decenii

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Election 2026 Texas Senate
James Talarico, în vârstă de 37 de ani, a devenit primul democrat care a câștigat o cursă pentru Senat în Texas în ultimele decenii. Foto: Profimedia
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James Talarico a triumfat în cea mai scumpă cursă senatorială din istoria Americii și este primul senator democrat ales în Texas în aproape 40 de ani. Victoria sa este cu atât mai remarcabilă cu cât anul trecut era relativ necunoscut, notează The Times.

Într-o apariție la un podcast, Barack Obama l-a numit „o stea în ascensiune”. „Există acest tânăr reprezentant al statului, James Talarico... în Texas”, a spus fostul președinte. „Este un tânăr extraordinar - cu adevărat talentat. Este nevoie de o anumită încredere în convingerile tale reale pentru a dezbate și a purta o conversație cu cineva care nu este de acord cu tine pe o grămadă de lucruri.”

Însă, oricât de grozav ar fi fost Talarico, Obama nu-i putea pronunța numele de familie, numindu-l Turico. Talarico a fost pur și simplu bucuros pentru compliment - spunând că Obama îi putea pronunța numele „cum dorește”. Un an mai târziu, însă, puțini aveau să facă aceeași greșeală.

Fie că era în Texas, fie în Washington D.C., Trump rareori rata ocazia să-l menționeze pe democrat – adesea în termeni derizorii (deși una dintre poreclele sale peiorative, „Talafreako”, i-a determinat pe democrați să împrumute expresia pentru tricourile făcute de fani).

Podcasterul Joe Rogan, al cărui interviu cu Trump înainte de alegerile prezidențiale a fost recunoscut pentru faptul că l-a ajutat pe președinte să câștige aprecierea tinerilor, a declarat că Talarico trebuie „să candideze la președinție... Avem nevoie de cineva care să fie cu adevărat o persoană bună”.

Între timp, videoclipurile și mitingurile online ale lui Talarico i-au adus o legiune de noi tineri susținători. Acesta este motivul pentru care democrații au îndrăznit să spere că nepotul de 37 de ani al unui predicator ar putea face ca Texasul să fie albastru pentru prima dată din 1988.

Talarico, care este membru al Camerei Reprezentanților din Texas din 2018, l-a învins pe Ken Paxton, procurorul general din Texas și un candidat afectat de scandal. Paxton s-a prezentat drept adevărata voce a MAGA, dar în cele din urmă nu a putut depăși bagajul său personal (soția sa divorțează de el pe „motive biblice”).

Orice republican va spune că Talarico este un războinic woke” în care nu poți avea încredere, d\nd exemplul comentariilor sale anterioare, cum ar fi afirmația sa din timpul unei dezbateri din 2021 în plenul parlamentar din Texas despre drepturile transgenderilor, că „Dumnezeu este non-binar”.

Însă susținătorii săi credeau că declarațiile sale religioase erau și propria sa armă secretă pentru a câștiga partea republicanilor din Texas, unul dintre cele mai religioase state din America. Aceștia susțineau că Talarico era un om cu principii, ceea ce însemna că republicanii neimpresionați de Paxton îi puteau acorda un vot.

Fiica lui George W. Bush, Barbara, a donat 2.500 de dolari Lone Star Rising Pac, un super-PAC care îl susține pe Talarico în Texas. După cum a spus Obama: „Cred că un tip ca el are ca punct de plecare: «Lasă-mă să spun ce cred».”

Texan de a opta generație, Talarico s-a născut în Round Rock. Mama sa,Tamara Causey, fiica unui predicator, s-a despărțit de tatăl său când Talarico avea șapte săptămâni. Mama sa s-a descurcat cu ture lungi la muncă, iar Talarico a spus că ea l-a învățat cum să fie un luptător și l-a inspirat să intre în serviciul public, să dea înapoi comunității. Ulterior, s-a căsătorit cu Mark Talarico, care l-a adoptat pe James. 

A absolvit Universitatea din Texas cu o licență în arte guvernamentale, înainte de a urma cursurile Universității Harvard pentru un master în politici educaționale. A predat limba engleză la clasa a șasea și a lucrat la o organizație non-profit din domeniul educației înainte de a fi ales în Camera Reprezentanților din Texas. Când s-a alăturat în 2018, era cel mai tânăr membru al acesteia. 

Talarico este profund religios și își atribuie meritul bisericii sale locale, Biserica Prezbiteriană Sf. Andrei din Austin - care are un afiș afară pe care scrie „Iubește-ți aproapele: fără excepții!”, împreună cu o Stea a lui David, o stea și o semilună islamică și alte motive religioase - pentru perfecționarea perspectivei sale asupra lumii.

Biserica este în mod hotărât liberală, deși pastorul său, Jim Rigby, spune că nu este aliniată politic. Rigby a afirmat în predicile sale că „Imperiul American și Împărăția despre care a vorbit Isus sunt incompatibile”, a avertizat cu privire la „manipularea teologică” din partea creștinilor MAGA și a spus că „o religie care nu te cheamă la dreptate este în agonie”.

Talarico a folosit și limbajul religiei pentru a vorbi despre probleme sociale. Contul său de Instagram are peste două milioane de urmăritori, combinând lecțiile despre Hristos cu campaniile zilnice.

În ceea ce privește politica sa generală, democrații se așteaptă ca acesta să devină un jucător influent pe scena națională. S-ar putea să aibă încă dificultăți în a produce schimbări drastice la nivel de stat, unde mulți îi privesc cu prudență acreditările de stânga. În rolul său de reprezentant al statului, experții în politici publice lucrau cu el la legislație - dar când aveau nevoie de sprijin republican, uneori îl evitau pe Talarico ca figură de referință, deoarece descuraja anumite părți ale dreptei.

Talarico vorbește mult despre corupție și interese personale — inclusiv despre câți bani a investit Elon Musk în susținerea campaniei rivalului său, Paxton. Dar el face parte dintr-un grup diferit de al lui Bernie Sanders și congresmena Alexandria Ocasio-Cortez. El a făcut campanie pentru a elimina lacunele fiscale ale miliardarilor — dar, spre deosebire de unii dintre progresiștii din partidul său, consideră că este în regulă ca miliardarii să existe.

După cum a afirmat el pentru The Times: „Vreau doar ca miliardarii să își plătească partea lor echitabilă. Cred că este profund imoral când ai copii care merg la culcare flămânzi în acest stat, în această țară, când ai oameni care trăiesc pe străzi, inclusiv veterani, miliardarii să plece cu avioanele lor private. Pentru mine, asta este grotesc.”

Victoria lui Talarico este un moment definitoriu al alegerilor de la mijlocul mandatului, un semnal incontestabil că peisajul politic s-a schimbat într-un mod care înseamnă că nici măcar zonele republicane din centrul țării nu mai sunt în siguranță. 

Editor : Ș.R.

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