„O tragedie fără sens”. O mașină care fugea de poliție a intrat într-un bar din Tampa, Florida: 4 morți și 11 răniți

O mașină care fugea de poliție a intrat cu viteză într-un bar aglomerat sâmbătă dimineața, ucigând patru persoane și rănind 11 într-un cartier istoric din Tampa, Florida, cunoscut pentru viața de noapte și turiști, relatează The Guardian.

O unitate de patrulare aeriană a departamentului de poliție din Tampa a observat mașina conducând imprudent pe o autostradă în jurul orei 12:40, după ce poliția a declarat că sedanul argintiu fusese văzut participând la curse de stradă într-un alt cartier, potrivit unei declarații a departamentului de poliție.

Poliția rutieră din Florida a ajuns din urmă vehiculul și a încercat să efectueze o manevră care implică lovirea aripii din spate a unui vehicul în fugă pentru a-l face să derapeze, dar fără succes.

Polițiștii rutieri „au renunțat” la urmărire când mașina a accelerat spre cartierul istoric Ybor City, din apropierea centrului orașului, a declarat poliția din Tampa. În cele din urmă, șoferul a pierdut controlul mașinii și a lovit mai mult de 12 persoane aflate în fața barului, a declarat poliția.

Trei victime au murit la fața locului, iar a patra victimă a murit la spital. Sâmbătă dimineață, o a cincea victimă era internată în stare critică, iar alte opt victime erau tratate la spitalele locale, dar starea lor era stabilă, a declarat poliția. Alte două victime au suferit răni ușoare și au refuzat tratamentul la fața locului. Toate cele 15 victime sunt adulți.

„Ceea ce s-a întâmplat în această dimineață a fost o tragedie fără sens, inimile noastre sunt alături de cei dragi ai victimelor și de toți cei care au fost afectați”, a declarat șeful poliției din Tampa, Lee Bercaw, într-un comunicat.

Ofițerii l-au identificat pe suspect ca fiind Silas Sampson, în vârstă de 22 de ani, care a fost arestat sâmbătă și se află în prezent în închisoarea din comitatul Hillsborough.

Conform documentelor judiciare, Sampson se confruntă cu patru acuzații pentru omor prin accident rutier și patru pentru fugă agravată sau sustragere de la răspundere cu vătămări corporale grave sau deces. Toate sunt infracțiuni de gradul întâi. Nu a fost menționat niciun avocat pentru Sampson.

„Întregul nostru oraș simte această pierdere”, a declarat primarul orașului Tampa, Jane Castor, care a fost și prima femeie șef al poliției din Tampa, într-o postare pe rețelele de socializare.

„Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați. Ancheta privind acest accident este în curs de desfășurare și lucrăm pentru a obține răspunsuri”, a scris ea.

Editor : A.M.G.