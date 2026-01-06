Live TV

O vedetă îi aduce aminte lui Trump de un pariu mai vechi și îi cere să-și dea demisia. „O înţelegere e o înţelegere”

Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Comediantul american Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte de la postul ABC, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l ironiza pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors.

„Ştiţi că a prezentat o gală de premii în timpul vacanţei”, a spus Kimmel la începutul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” de luni.

„După ce s-a lăudat cu cât de bun prezentator este, cu cât este mai bun decât mine şi cu cât de mari vor fi audienţele sale, Trump a prezentat cea mai slabă audienţă din istorie pentru transmisiunea Kennedy Center Honors”, a mai spus Kimmel, potrivit Variety, preluată de News.ro.

Ceremonia Kennedy Center Honors, care a avut loc în 7 decembrie şi a fost prezentată de Donald Trump, a avut o medie de 3,01 milioane de telespectatori, potrivit unui raport al Nielsen Live + Same Day Panel + Big Data. Aceasta reprezintă o scădere de 25% faţă de cifrele din 2024, care au stabilit un record negativ cu 4,1 milioane de telespectatori.

„Nu mi-ar plăcea să fiu stagiarul de la Casa Albă care a trebuit să rupă titlul acela din toate ziarele şi să-l mănânce”, a adăugat Kimmel.

„Ştiți, din câte îmi amintesc, el a spus că va demisiona dacă se va întâmpla asta. A spus: «Dacă nu-l pot învinge pe Jimmy Kimmel, atunci nu cred că ar trebui să fiu preşedinte». Hei, o înţelegere e o înţelegere. Înapoi la Mar-a-Lago!”, a punctat Jimmy Kimmel.

Donald Trump a fost primul preşedinte în funcţie din istorie care a găzduit Kennedy Center Honors, care celebrează „persoanele ale căror contribuţii unice au modelat lumea noastră”, potrivit organizaţiei. Laureaţii din 2025 au fost George Strait, Sylvester Stallone, KISS, Michael Crawford şi Gloria Gaynor.

Preşedintele a dezvoltat o obsesie pentru Centrul Kennedy în timpul celui de-al doilea mandat. În decembrie, el a redenumit forumul istoric „Centrul Memorial Donald J. Trump şi John F. Kennedy pentru Arte Performative”. Schimbarea numelui a stârnit un val de proteste, iar mai multe spectacole programate au fost anulate în urma acestui incident.

