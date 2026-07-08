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„Oarecum neașteptat”. Atitudinea schimbătoare a lui Trump: început de summit NATO cu critici, ton diferit în spatele ușilor închise

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Președintele SUA, Donald Trump, se îndreaptă spre sesiunea foto de la summitul NATO. Foto: Profimedia
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Președintele american Donald Trump și-a petrecut primele ore la summitul NATO criticând în mod deschis alianța și enumerând o serie de nemulțumiri care i-au făcut pe aliați să se teamă de ce este mai rău. Apoi s-a retras în spatele ușilor închise și și-a schimbat atitudinea, notează Politico.

Liderul de la Casa Albă s-a arătat mult mai optimist miercuri, când a ținut un discurs final de 30 de minute în care a omis să menționeze dorința sa de a anexa Groenlanda sau să critice Spania, cea mai recentă țintă a criticilor sale din Europa, potrivit celor patru persoane cărora li s-a acordat anonimatul pentru a relata detalii despre întâlnirea privată. Deși au existat unele critici, au fost și numeroase complimente.

„Vrem să rămânem alături de voi”, a spus Trump, potrivit unui al doilea participant la întâlnire.

Această schimbare a reprezentat o răsturnare de situație notabilă pentru un președinte care a amenințat în repetate rânduri că va părăsi alianța — și a survenit după ce liderii europeni l-au lăudat pe Trump pentru că a contribuit la asigurarea faptului că aliații și-au majorat cheltuielile pentru apărare. Însă cei prezenți nu au înțeles clar ce anume i-a determinat schimbarea de poziție.

„A fost oarecum neașteptat, atmosfera din cameră era mult mai bună decât părea înainte”, a declarat una dintre cele patru persoane. „Se pare că starea lui de spirit s-a schimbat”.

Trump s-a lăudat cu priceperea armatei americane și le-a mulțumit liderilor din Polonia, Germania, țările baltice și Norvegia pentru contribuțiile lor la alianță.

„Tocmai am avut reuniunea NATO și a fost o întâlnire excelentă”, a declarat Trump înaintea unei întâlniri separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Probabil ați auzit că a fost o întâlnire excelentă, cu multă… a fost multă dragoste în acea sală”.

Declarațiile sale au reprezentat o schimbare radicală față de criticile formulate marți și miercuri, când a criticat dur NATO pentru că nu a oferit ajutor în războiul cu Iranul și s-a arătat indignat de refuzul Spaniei de a aloca mai multe fonduri pentru apărare. Trump a mers până la a solicita ca SUA și alte țări să rupă relațiile cu Spania.

În cadrul întâlnirii, el nu a menționat nicio țară anume de pe „lista celor neascultătoare”, a declarat un diplomat. „Doar în declarațiile sale publice”.

Această schimbare de atitudine subliniază, de asemenea, motivul pentru care liderii europeni rămân cu sufletul la gură în prezența președintelui, care se mândrește cu propria sa imprevizibilitate. Declarațiile diplomatice americane, elaborate cu mare atenție, devin din ce în ce mai mult o relicvă, iar ceea ce spune Trump la o întâlnire s-ar putea să nu mai reflecte opiniile sale la următoarea.

„Adică asta e situația din culise”, a spus un reprezentant al alianței, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis. „Să vedem ce va spune în public”.

Liderii europeni s-au străduit să-l laude pe președintele SUA în timpul summitului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat chiar pentru Politico că eforturile lui Trump de a crește cheltuielile pentru apărare reprezintă „o veste excelentă” pentru aliați.

Însă tensiunea este departe de a se fi calmat. Peste restul conferinței planează reînnoirea ostilităților cu Iranul și problema Groenlandei, despre care Trump a insistat că trebuie să fie „controlată” de SUA.

La scurt timp după declarațiile bombastice făcute anterior de Trump cu privire la Groenlanda, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a afirmat că insula nu este de vânzare, poziție împărtășită și de colegii săi din coaliție.

„Este o poziție binecunoscută a Statelor Unite că doresc să dețină și să preia controlul asupra Groenlandei”, a declarat Frederiksen. „Sper că este la fel de bine cunoscut peste tot faptul că acest lucru nu se va întâmpla”.

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Editor : A.M.G.

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