Barack Obama avertizează că SUA se află „într-un punct de cotitură” după asasinarea lui Charlie Kirk

Fostul președinte american Barack Obama a declarat, într-un discurs susținut în Pennsylvania, că Statele Unite se află „într-un punct de cotitură”, după uciderea lui Charlie Kirk, potrivit The Guardian. El a subliniat însă că „violența politică nu este ceva nou și s-a mai întâmplat în anumite perioade ale istoriei țării.”

Obama a făcut declarațiile la Jefferson Educational Society, o organizație non-profit din Erie, Pennsylvania, și a condamnat explicit violența politică, amintind de atacurile mortale de anul acesta împotriva lui Kirk și a parlamentarei din Minnesota, Melissa Hartman. El a descris ambele incidente drept „oribile” și „o tragedie”.

„Nu există dubii, premisa centrală a sistemului nostru democratic este că trebuie să fim capabili să nu fim de acord și să avem uneori dezbateri foarte aprinse fără a recurge la violență”, a spus Obama.

Fostul președinte a avertizat că reacția la asasinarea lui Kirk săptămâna trecută – care a declanșat o dezbatere privind libertatea de exprimare și incitarea la violență – riscă să adâncească diviziunile politice și culturale.

„Cred că a existat o anumită confuzie în legătură cu asta, și sincer, ea a venit de la Casa Albă și de la alte poziții de autoritate, care au sugerat, chiar înainte de a determina cine a fost autorul acestui act malefic, că vom identifica cumva un dușman”, a spus Obama.

Politicieni de dreapta, inclusiv Donald Trump, au acuzat „stânga radicală” că ar fi alimentat un climat politic periculos. Mulți dintre cei de stânga susțin că aceste acuzații sunt un pretext pentru o represiune autoritară asupra libertății de exprimare.

După asasinarea lui Kirk, lideri politici precum președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și foștii președinți Joe Biden și George Bush au cerut încetarea violenței politice și revenirea la un climat de dezbatere rezonabilă, pentru a detensiona scena politică din SUA.

Obama a încercat să adopte o poziție de mijloc în declarațiile sale, lăudându-l pe guvernatorul din Utah, Spencer Cox, despre care a spus că a demonstrat „că este posibil să nu fim de acord respectând totuși un cod de bază privind modul în care ar trebui să participăm la dezbaterea publică”.

Fostul președinte a arătat că dorința de a identifica un dușman este greșită: „Vom sugera că acel dușman a fost de vină și vom folosi asta ca justificare pentru a încerca să reducem la tăcere discuțiile despre cine suntem ca țară și în ce direcție ar trebui să mergem. Și asta este, de asemenea, o greșeală.”

Deși a precizat că ideile lui Kirk „erau greșite”, Obama a adăugat că „asta nu schimbă faptul că ceea ce s-a întâmplat a fost o tragedie și că deplâng moartea lui și sufăr alături de familia lui”. Condamnarea violenței politice și compasiunea pentru victime „nu înseamnă că nu putem avea o dezbatere despre ideile” promovate de Kirk, a adăugat el.

„Toate acestea sunt subiecte pe care trebuie să fim capabili să le discutăm deschis și onest, în timp ce insistăm ca, în acest proces al dezbaterii, să respectăm dreptul altor oameni de a spune lucruri cu care nu suntem profund de acord”, a spus Obama. „Așa ar trebui să abordăm lucrurile.”

