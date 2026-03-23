Obiectivul strategic al lui Trump din spatele negocierilor de pace din Ucraina: contracararea Chinei. „Un echilibru de putere diferit”

Președintele Donald Trump și-a dezamăgit adesea aliații europeni prin rugămințile sale deschise adresate președintelui rus Vladimir Putin și prin cuvintele dure la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Însă în spatele acestui aparent dezechilibru se ascunde un obiectiv strategic pe termen lung: contracararea Chinei, notează Politico.

Administrația Trump consideră că, prin stimularea Rusiei să pună capăt războiului din Ucraina, prin reintegrarea sa economică și prin acordarea de investiții americane, s-ar putea ajunge, în cele din urmă, la o reorientare a ordinii mondiale în detrimentul Chinei.

Este o miză riscantă – care îi îngrijorează pe ucraineni –, dar care subliniază convingerea administrației că cea mai mare amenințare geopolitică cu care se confruntă Statele Unite și Occidentul este China, nu Rusia lui Putin. Deși contracararea Chinei nu este singurul motiv pentru care administrația dorește un armistițiu, acest lucru ajută la explicarea faptului că, după mai mult de 15 luni de discuții fără rezultat și multiple amenințări de a se retrage, echipa președintelui american – trimisul special Steve Witkoff și ginerele Jared Kushner – continuă să caute o soluție.

Un oficial al administrației Trump, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre negocierile în curs, a afirmat că găsirea unei „modalități de a ne alinia mai strâns cu Rusia” ar putea crea „un echilibru de putere diferit față de China, care ar putea fi extrem de benefic”.

Dorința administrației de a folosi negocierile de pace din Ucraina pentru a contracara China nu a fost menționată până acum.

Însă mulți observatori consideră că acest plan are șanse reduse de reușită – cel puțin atâta timp cât Putin și liderul chinez Xi Jinping rămân la putere. Iar ideea de a oferi Rusiei stimulente economice pentru a se apropia de SUA este îngrijorătoare pentru Ucraina, a declarat un oficial ucrainean, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta chestiuni diplomatice.

„Am mai avut astfel de încercări în trecut și nu au dus la nimic”, au spus ei. „Germania a avut [Ostpolitik, politica Germaniei față de Est], din cauza asta, iar acum Rusia duce cel mai sângeros război din Europa.”

Iar când vine vorba de miza pe destrămarea Chinei și a Rusiei, oficialul ucrainean a remarcat că ambele țări „au un [lucru] în comun pe care nu-l poți învinge – urăsc SUA ca simbol al democrației”.

Cu toate acestea, strategia se înscrie în inițiativele mai ample de politică externă ale administrației, menite, cel puțin parțial, să contracareze influența Chinei. Înlăturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro și exercitarea de presiuni asupra guvernului cubanez până la pragul colapsului contribuie la diminuarea influenței Chinei în emisfera vestică. Administrația a amenințat Panama, care s-a retras din inițiativa „Belt and Road” a liderului chinez Xi Jinping la o lună după preluarea mandatului de către Trump, și a calificat acordul încheiat de Peru cu China privind portul de adâncime din Chancay drept o „poveste cu tâlc”.

Iar sancțiunile impuse Iranului au modificat structura importurilor de petrol ale Chinei, întrucât Teheranul a furnizat Beijingului peste 13% din necesarul său de petrol în 2025, potrivit Reuters. De altfel, reprezentantul administrației Trump a subliniat că, de la Venezuela, Iran și Rusia, China achiziționa petrol la prețuri sub nivelul pieței, subvenționându-și consumul „cu peste 100 de miliarde de dolari pe an în ultimii ani”.

„Așadar, faptul că a putut cumpăra petrol de pe piața neagră din aceste țări, uneori cu 30 de dolari pe baril mai ieftin decât prețul de pe piața spot, a reprezentat o subvenție uriașă pentru China”, a declarat sursa.

Chiar dacă există informații potrivit cărora Rusia ar împărtăși informații secrete cu Iranul, SUA și Rusia continuă dialogul. Witkoff și Kushner s-au întâlnit săptămâna trecută cu Kirill Dmitriev, unul dintre principalii consilieri ai lui Putin. Rușii au calificat întâlnirea drept „productivă”. Witkoff a declarat că vor continua discuțiile. Aceste negocieri și eforturile mai ample de a contracara China au loc acum sub spectrul cererii lui Trump adresate mai multor țări, inclusiv Chinei, de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz.

Strategia de securitate națională, publicată în noiembrie, a dedicat destul de mult spațiu Chinei, deși de multe ori nu menționează Beijingul în mod direct. Mulți parlamentari americani — din ambele partide — consideră că țara condusă de Xi Jinping reprezintă cea mai gravă amenințare pe termen lung la adresa puterii globale a Americii.

„Există o tradiție strategică de lungă durată în Statele Unite, conform căreia colaborarea dintre Rusia și China nu este deloc în interesul nostru, și care susține că trebuie să găsim modalități de a le dezbina sau, cel puțin, de a colabora din punct de vedere tactic cu partenerul care reprezintă o amenințare strategică mai redusă pe termen lung pentru noi”, a declarat Alexander Gray, șeful de cabinet al Consiliului de Securitate Națională al lui Trump în primul său mandat.

Gray, care în prezent ocupă funcția de director general al firmei de consultanță American Global Strategies, a comparat această inițiativă cu eforturile depuse de fostul secretar de stat și consilier pentru securitate națională Henry Kissinger, care a coordonat vizita președintelui Richard Nixon în China în timpul Războiului Rece, în încercarea de a îndepărta această țară de Uniunea Sovietică.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze în legătură cu acest articol. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat anterior pentru sursa citată că legăturile economice ale Chinei cu țările din America Latină reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” a Statelor Unite, pe care administrația încearcă să o atenueze în mod activ.

Casa Albă a refuzat să comenteze.

Fred Fleitz, un alt șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate (NSC) din primul mandat al lui Trump, a subliniat că președintele „l-a presat pe Putin să pună capăt războiului pentru a normaliza relațiile Rusiei cu SUA și Europa” și dorește ca Rusia să se reîntoarcă în G8.

„Este evident că Trump dorește să găsească o cale de a pune capăt războiului din Ucraina și de a coexista pașnic cu Rusia”, a declarat Fleitz, care ocupă în prezent funcția de vicepreședinte pentru securitate americană la America First Policy Institute. „Dar cred, de asemenea, că el percepe în mod corect alianța tot mai strânsă dintre Rusia și China ca o amenințare mult mai mare la adresa securității SUA și a securității globale decât războiul din Ucraina și, prin urmare, dorește să găsească modalități de a îmbunătăți relațiile dintre SUA și Rusia pentru a slăbi sau a rupe acea alianță”.

Alții, însă, rămân sceptici. Craig Singleton, directorul principal al programului dedicat Chinei din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, a afirmat că obiectivul de a distruge alianța dintre Rusia și China este „atractiv în teorie, dar, în practică, parteneriatul dintre Moscova și Beijing este de neclintit”.

„Evident, nu e nimic rău în a pune la încercare diplomația, iar președintele Trump este un negociator. Dar istoria ne arată probabil că acest demers nu va duce la prea multe”, a adăugat Singleton. „Rezultatul probabil [în cazul Rusiei] este o cooperare tactică limitată cu SUA, nu o ruptură durabilă de Beijing”.

Iar China urmărește să păstreze Rusia ca aliat și partener secundar în relația sa, ca contrapondere la puterile occidentale. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a reafirmat această relație într-o conferință de presă ținută luna aceasta, afirmând că „într-o lume în continuă schimbare și agitată, relația dintre China și Rusia a rămas de neclintit în fața tuturor adversităților”.

Secretarul de stat Marco Rubio, la scurt timp după confirmarea sa în funcție, a făcut aluzie la strategia mai amplă, afirmând într-un interviu că „o situație în care rușii sunt în permanență un partener secundar al Chinei, fiind nevoiți să facă tot ce le spune China că trebuie să facă din cauza dependenței lor de aceasta” nu reprezintă un „rezultat pozitiv” nici pentru Rusia, nici pentru SUA, nici pentru Europa.

Însă Rubio, la fel ca și reprezentantul administrației Trump care a dorit să rămână anonim pentru a discuta despre negocierile în curs, au recunoscut amândoi că ruperea completă a acestor legături ar fi o sarcină dificilă.

„Nu știu dacă vom reuși vreodată să-i îndepărtăm complet de relația cu chinezii”, a declarat Rubio în februarie anul trecut.

Adam Savit, directorul pentru politica privind China la America First Policy Institute, a susținut că „Rusia are o importanță marginală, dar nu va fi o variabilă decisivă în competiția dintre SUA și China” și că „centrul de greutate se află în Asia de Est”.

„Rusia oferă Chinei adâncime strategică, o graniță prietenoasă, aprovizionare cu energie și un al doilea front în Ucraina pentru a distrage atenția Occidentului”, a spus el. „Apropierea de Rusia ar putea complica poziția strategică a Chinei, dar Moscova este o putere în declin și, fără îndoială, partenerul secundar în această relație”.

