Un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat al SUA susține că Ucraina se află într-o poziție favorabilă în războiul cu Rusia, în pofida dificultăților de pe front. Jeremy Lewin, subsecretar de stat pentru asistență externă, afaceri umanitare și libertate religioasă, a declarat că forțele ucrainene au reușit să schimbe dinamica conflictului și să treacă în ofensivă inclusiv asupra infrastructurii energetice ruse, anunță Ukrinform.

Departamentul de Stat al SUA consideră că Ucraina se află în prezent într-o poziție avantajoasă în războiul declanșat de Rusia în februarie 2022. Declarația a fost făcută de Jeremy Lewin, subsecretar de stat al SUA pentru asistență externă, afaceri umanitare și libertate religioasă, în cadrul cinei organizate de inițiativa YES (Yalta European Strategy), desfășurată în marja Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei (URC 2026), potrivit agenției Ukrinform.

„Ne aflăm într-un moment în care Ucraina câștigă războiul”, a afirmat oficialul american, subliniind capacitatea Kievului de a se adapta la noile realități ale conflictului și de a răspunde tacticilor folosite de Moscova.

Potrivit lui Lewin, una dintre cele mai importante schimbări produse în ultimii ani este inversarea logicii sezoniere a războiului. Dacă în primii ani ai conflictului Ucraina aștepta lunile de iarnă pentru o diminuare a operațiunilor militare rusești, în prezent situația s-a schimbat semnificativ.

„În trecut, ucrainenii așteptau iarna deoarece forțele terestre ruse își încetineau operațiunile în condiții de zăpadă. Acum, pe vreme bună, forțele ucrainene sunt în ofensivă, iar Rusia așteaptă iarna pentru a lansa atacuri asupra infrastructurii energetice”, a explicat oficialul american.

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El a susținut că Ucraina a reușit să răspundă acestei strategii și să transfere o parte din presiune asupra Rusiei.

„Ucraina a schimbat acum dinamica. În această iarnă, Ucraina atacă infrastructura energetică rusă”, a declarat Lewin.

Războiul a intrat într-o nouă etapă

Afirmațiile oficialului american vin într-un moment în care conflictul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar ambele părți încearcă să își adapteze strategiile la un război de uzură tot mai costisitor.

În ultimii ani, Rusia a lansat campanii repetate de bombardamente asupra infrastructurii energetice ucrainene, vizând centrale electrice, stații de transformare și rețele de distribuție. Aceste atacuri au provocat pene de curent extinse și au afectat milioane de civili.

În paralel însă, Ucraina și-a dezvoltat rapid capacitățile de atac la distanță, folosind drone și rachete pentru a lovi obiective aflate adânc în interiorul teritoriului rus. În ultimele luni, numeroase rafinării, depozite de combustibil și instalații energetice din Rusia au fost vizate de astfel de operațiuni.

Experții consideră că aceste atacuri au obligat Moscova să redistribuie resurse importante pentru apărarea infrastructurii strategice și au demonstrat că războiul nu mai poate fi ținut departe de teritoriul rus.

Problemele Rusiei se acumulează

În timp ce luptele continuă pe front, mai mulți analiști occidentali atrag atenția asupra dificultăților cu care se confruntă Rusia pe plan economic și social.

Potrivit analistului Andreas Umland, citat anterior de Ukrinform, situația internă a Rusiei devine din ce în ce mai complicată, chiar dacă armata rusă continuă să exercite presiune asupra pozițiilor ucrainene.

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Economia rusă a fost orientată masiv către producția de război, iar cheltuielile militare au atins niveluri fără precedent în perioada post-sovietică. În același timp, deficitul de forță de muncă, inflația și costurile tot mai mari ale conflictului pun presiune asupra autorităților de la Moscova.

Mai mulți observatori susțin că, deși Rusia dispune încă de resurse considerabile pentru continuarea războiului, menținerea acestui ritm pe termen lung devine tot mai dificilă.

Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei, semnal de susținere pentru Kiev

Declarațiile lui Jeremy Lewin au fost făcute în contextul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate sprijinirii Kievului.

Participanții la conferință au discutat despre finanțarea reconstrucției infrastructurii distruse de război, atragerea investițiilor și integrarea economică a Ucrainei în spațiul european și euroatlantic.

Mesajul transmis de oficialul Departamentului de Stat sugerează că administrația americană continuă să considere Ucraina capabilă nu doar să reziste agresiunii ruse, ci și să își îmbunătățească poziția strategică pe câmpul de luptă, în ciuda faptului că războiul rămâne departe de o soluționare rapidă.

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Editor : C.A.