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Oficial al Pentagonului, despre noua strategie nucleară a SUA: „Obiectivul este menţinerea descurajării şi a stabilităţii”

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DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Elbridge Colby , subsecretarul Apărării. Foto: Profimedia
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Un oficial din cadrul Pentagonului a declarat joi că noua strategie nucleară a Statelor Unite, aflată în prezent în curs de revizuire, nu are ca scop accentuarea posibilităţii utilizării armelor nucleare la nivel de teatru de operaţiuni, ci vizează descurajarea unei eventuale utilizări a armelor nucleare de către alte părţi prin stabilirea unui prag clar, informează Yonhap.

Subsecretarul pentru politici Elbridge Colby a făcut aceste declaraţii pe fondul unor informaţii potrivit cărora Pentagonul elaborează o nouă strategie nucleară, în care se pune accentul pe utilizarea armelor tactice cu rază scurtă de acţiune în cazul unor conflicte regionale.

„Este evident că obiectivul aici, subliniez, este menţinerea descurajării şi a stabilităţii, nu afectarea acestora. Un lucru pe care aş dori să-l precizez în mod special este faptul că nu urmărim să punem accentul pe armele nucleare cu rază de acţiune tactică sau să sporim atenţia acordată acestora”, a declarat Colby într-o conferinţă de presă desfăşurată online.

„Considerăm că aspectele cele mai importante legate de armele nucleare - Doamne fereşte să fie vreodată folosite - ar fi depăşirea pragului nuclear în sine, precum şi efectele pe care le-ar putea avea”, a adăugat el, citat de Yonhap.

Colby a explicat că scopul acestei revizuiri este, de asemenea, acela de a se asigura că „o eventuală utilizare a forţei militare la scară largă, inclusiv a armelor nucleare, va fi raţională şi corelată cu interesele Statelor Unite ale Americii”.

„Şi acest lucru are, desigur, numeroase implicaţii, evident, pentru abordarea noastră bazată pe împiedicarea adversarului să obţină avantajul urmărit”, a spus el.

Colby a menţionat că, în trecut, forţele armate ale SUA erau „constituite şi organizate” pentru a desfăşura operaţiuni de schimbare de regim, subliniind că actuala revizuire nu urmăreşte acest obiectiv.

„Nu acesta este obiectivul pe care îl urmărim în procesul de constituire şi organizare. Ne construim structura ţinând cont de o funcţie defensivă menită să împiedice adversarul să îşi atingă obiectivele”, a declarat oficialul american.

„Nu ne aşteptăm la schimbări radicale. De fapt, ne străduim să ne asigurăm că strategia nucleară, la fel ca şi strategia noastră în domeniul armamentului convenţional, este adecvată scopului pentru perioada şi contextul strategic în care ne aflăm”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.

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