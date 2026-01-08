Ofițerul ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis a fost grav rănit în 2025 în timpul unei tentative de arestare

Ofițerul Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) care a împușcat mortal o femeie miercuri în Minneapolis a fost rănit anterior în iunie în timp ce încerca să aresteze un imigrant care a intrat ilegal în țară, potrivit oficialilor, scrie The Hill.

Ofițerul aresta o persoană în timpul unui control rutier în Bloomington, Minnesota, anul trecut, când persoana a încercat să fugă, a confirmat un oficial al Departamentului Securității Interne (DHS) pentru Ali Bradley de la NewsNation.

Ofițerul, identificat ca Jonathan Ross de către The Minnesota Star Tribune, a fost în cele din urmă târât 50 de metri cu brațul rămas în interiorul vehiculului, în timp ce individul a accelerat pentru a scăpa de autorități. Rapoartele arată că Ross a primit 20 de copci pentru o tăietură profundă la brațul drept și alte 13 copci la mâna stângă, potrivit documentelor judiciare analizate de Star Tribune.

„Aș aprecia dacă toată lumea ar spune o rugăciune pentru acel agent. Uitați, în ultimele șase luni, el a fost lovit de două ori de un vehicul motorizat. Prima dată a avut nevoie de peste 30 de copci și a suferit leziuni foarte grave la picioare. Este un om care a făcut o treabă foarte, foarte importantă pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat vicepreședintele Vance reporterilor joi.

„A fost agresat, a fost atacat. A fost rănit din cauza asta. Merită toată recunoștința noastră. Și cred că prejudecățile mass-media și faptul că vorbesc despre acest om ca și cum ar fi un criminal este unul dintre cele mai rușinoase lucruri pe care le-am văzut vreodată din partea mass-media americane”, a adăugat Vance.

DHS l-a apărat pe Ross după împușcăturile de miercuri, care au dus la moartea unei femei neînarmate în interiorul vehiculului său. Oficialii departamentului au declarat că focurile de armă au fost trase în legitimă apărare, deoarece ofițerul se temea pentru viața sa, în contextul creșterii violenței împotriva ofițerilor ICE.

Editor : Sebastian Eduard