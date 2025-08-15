„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska

Pregătirile Serviciului Secret al SUA pentru întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska „au devenit o cursă contra cronometru”, scrie bloomberg.

Bloomberg a scris că, atunci când Trump a anunțat întâlnirea în urmă cu o săptămână, singurul agent staționat ca parte a Serviciului Secret la Last Frontier (Alaska) a început pregătirile pentru a primi sute de angajați în zilele următoare.

Bloomberg a remarcat că misiunea părea extrem de dificilă, deoarece implica protecția simultană a liderilor americani și ruși în același loc, fiecare dintre ei fiind „înconjurat” de propria securitate „puternic înarmată”.

Sursele Bloomberg au declarat că „operațiunea a devenit o cursă contracronometru”.

Chiar dacă Serviciul Secret poate transporta liber arme, echipamente de comunicații și consumabile medicale în SUA, „geografia Alaskăi prezintă propriile obstacole”.

Deoarece Anchorage are un număr limitat de camere de hotel și o piață mică de închiriere de mașini, vehiculele și alte resurse sunt transportate cu avionul și transferate din alte părți ale statului. În plus, mașinile pentru coloanele oficiale sunt livrate din SUA continentală cu avioane de marfă.

Summitul în sine va avea loc la Joint Base Elmendorf-Richardson, cea mai mare bază militară din Alaska.

„Summitul va avea loc la Joint Base Elmendorf-Richardson, cea mai mare bază militară din Alaska. Fiind un post de ascultare din perioada Războiului Rece situat la mai puțin de o mie de mile de Rusia, baza oferă spațiu aerian controlat, porți fortificate și acces instantaneu la unități militare – și, fiind o bază activă, este închisă publicului.”

Guvernatorul Alaskăi, Mike Dunleavy, a declarat că organizarea summitului într-o bază militară „rezolvă multe probleme”, întrucât regiunea se află în plin „sezon turistic”, astfel încât „hotelurile sunt aglomerate, mașinile sunt aglomerate”.

Dunleavy a adăugat că, deși Anchorage a găzduit în trecut un Papa și pe fostul președinte american Ronald Reagan, acest summit este „unul dintre cele mai importante evenimente” din istoria orașului.

Oficialii Departamentului de Stat al SUA au declarat că protocolul pentru întâlnirile bilaterale la nivel înalt impune reciprocitate: orice privilegiu acordat unui lider trebuie acordat și celuilalt.

Mișcările imediate ale lui Putin vor fi controlate de serviciile de securitate ruse, în timp ce Serviciul Secret al SUA va menține supravegherea externă a situației.

O sursă Bloomberg a declarat că niciuna dintre părți nu va deschide ușile pentru cealaltă și nu va folosi vehiculele celeilalte. Dacă zece agenți americani stau în fața sălii de ședințe, atunci zece agenți ruși vor sta în fața lor – totul va fi „om pentru om, armă pentru armă”.

Această simetrie se va extinde de la coloanele oficiale la sosire până la locurile interpreților în sala de ședințe. Ambele părți vor aduce propriile echipe de interpreți. Chiar și numărul și dimensiunea sălilor de așteptare – zone securizate pentru fiecare lider – sunt negociate separat.

Sursele au menționat că Serviciul Secret încă așteaptă aprobarea oficială a planului complet de securitate din partea Rusiei.

Sute de agenți au sosit în Anchorage. Hotelurile din centrul orașului sunt pline, iar punctele de închiriere de mașini au fost eliberate pentru coloanele oficiale.

Agenții în costume și cu căști sunt postați la intersecții, în timp ce alții, în haine civile, se amestecă printre clienții cafenelelor și vizitatorii parcărilor.

Poliția statală din Alaska și poliția locală sunt integrate în traseele coloanelor oficiale, care sunt planificate până la fiecare bandă de viraj.

Fiecare mișcare a mașinilor celor doi lideri este coordonată cu atenție pentru a preveni orice intersectare a traseelor, asigurând în același timp siguranța deplină a fiecăruia.

