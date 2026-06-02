OpenAI, acționată în instanță de Florida. ChatGPT, considerat risc pentru siguranța publică

Statul american Florida a dat în judecată OpenAI luni, afirmând că chatbot-ul ChatGPT reprezintă o ameninţare pentru siguranţa publică şi pune utilizatorii în pericol, relatează dpa, citată de Agerpres.

În plângerea înaintată de procurorul general din Florida James Uthmeier, sunt menţionate cazuri în care ChatGPT ar fi recomandat o combinaţie potenţial fatală de medicamente şi a furnizat asistenţă unui atacator înainte de un atac mortal în campusul universităţii.

Uthmeier a spus că chatbot-ul este în mod special problematic pentru adolescenţi.

OpenAI a introdus măsuri pentru a-i proteja pe utilizatorii cu vârstă redusă, introducând sisteme de detectare a vârstei şi instrumente de supraveghere parentală. Unele dintre aceste măsuri de protecţie au fost implementate după critici publice şi incidente mortale în care au fost implicaţi utilizatori.

ChatGPT, principalul produs al OpenAI, a declanşat un adevărat boom în Inteligenţa Artificială generativă şi are acum circa 900 de milioane de utilizatori săptămânali, potrivit companiei.

Statul Florida a declanşat deja o investigaţie în aprilie asupra rolului presupus al ChatGPT în atacul armat din aprilie 2025 de la Universitatea de stat din Florida.

Potrivit lui Uthmeier, atacatorul l-a întrebat pe chatbot înainte de atac despre arme de foc, compatibilitatea muniţiei şi unde şi când poate găsi în campus cel mai mare număr de persoane.

OpenAI a respins afirmaţiile că ChatGPT este responsabil pentru atac, în care două persoane au fost ucise şi şase au fost rănite.

Anthropic va oferi Uniunii Europene acces la modelul avansat de inteligenţă artificială Mythos. Administrația Trump și-a dat acordul

