Statele Unite au efectuat duminică un nou atac aerian în Pacific împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, omorând şase persoane, a anunţat armata americană, cea mai recentă lovitură dintr-o campanie intensă care durează de luni de zile, notează AFP, citată de Agerpres.



Cu această operaţiune anunţată pe X de Comandamentul militar american pentru America Latină şi Caraibe (SOUTHCOM), peste 150 de persoane au fost ucise din septembrie în atacuri aeriene care au vizat nave aparţinând unor presupuşi traficanţi de droguri.

„Serviciile de informaţii au confirmat că nava folosea rute utilizate pentru traficul de droguri în Pacificul de Est şi că era implicată în operaţiuni de trafic de droguri”, a afirmat SOUTHCOM.

Aşa cum se întâmplă adesea, armata a publicat o înregistrare video a atacului, care arată un mic vas fiind distrus de o explozie filmată din aer.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump nu a furnizat niciodată dovezi solide care să susţină afirmaţia că navele vizate au fost de fapt implicate în traficul de droguri.



Legalitatea acestei campanii, care vizează oficial cartelurile care alimentează traficul de droguri în Statele Unite, stârneşte dezbateri aprinse la nivel mondial şi în cadrul clasei politice americane.



Experţi şi oficiali ai ONU au denunţat aceste execuţii extrajudiciare.

