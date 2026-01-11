Operațiunea Venezuela, ajutor sau piedică pentru o posibilă candidatură a lui Marco Rubio la președinție: „Acumulează capital intern”

Președintele american Donald Trump i-a înmânat lui Marco Rubio cheile Venezuelei. Acest lucru ar putea să-l ajute sau să-l distrugă pe secretarul de stat, în cazul în care acesta va candida la președinție în 2028, relatează Politico.

Marco Rubio s-a impus rapid ca persoana de contact a administrației în ceea ce privește Venezuela, fiind omul care stătea în spatele președintelui când acesta a declarat „vom conduce țara”. Acesta a apărut în toate emisiunile de știri de duminică pentru a explica operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, apoi a continuat în zilele următoare să o apere în cadrul briefingurilor adresate Congresului.

În prezent circulă meme modificate în Photoshop în care Rubio poartă o eșarfă cu culorile naționale ale Venezuelei, similară cu cea purtată de președinții acestei țări. Secretarul de stat a intrat în joc, postând joi pe X un mesaj prin care a infirmat „zvonurile” potrivit cărora ar fi „candidat pentru posturile vacante de antrenor principal și manager general la Miami Dolphins”.

Dar președinția americană ar putea fi în joc.

„Venezuela ar putea să-l facă președinte – sau să se asigure că nu va fi niciodată”, a spus Mark McKinnon, consilier politic de lungă durată și fost asistent al președintelui George W. Bush.

Sursa citată a raportat în noiembrie că Rubio a declarat în privat că îl va susține pe JD Vance pentru funcția de președinte dacă acesta va candida în 2028, lucru pe care secretarul de stat l-a confirmat public pentru Vanity Fair.

„Dacă JD Vance candidează la președinție, el va fi candidatul nostru, iar eu voi fi unul dintre primii care îl vor susține”, a declarat Rubio pentru Vanity Fair, o afirmație pe care asistenții săi au semnalat-o sursei citate când au fost rugați să comenteze această știre.

Puțini strategi politici cred însă această afirmație, iar Rubio și-a schimbat părerea în privința candidaturii sale la funcția publică.

„Din ceea ce aud de la oamenii din cercul meu din Partidul Republican, el acumulează în liniște capital intern în cadrul partidului”, a declarat Buzz Jacobs, consilier principal în campania prezidențială a lui Rubio din 2016. „În momentul de față, ar putea Marco Rubio să intre în cursa prezidențială și să fie foarte competitiv, chiar și împotriva vicepreședintelui? Cred că răspunsul este, fără îndoială, da.”

Rubio și-a petrecut o mare parte din carieră criticând dictatura socialistă din Venezuela, un aliat apropiat al regimului din Cuba, patria părinților săi.

„Experiența lor cu relele socialismului și comunismului este înscrisă în ADN-ul său”, a declarat Cesar Conda, primul șef de cabinet al lui Rubio în Senat. „Aceasta îi ghidează viziunea asupra lumii.”

Rubio a candidat împotriva lui Trump la președinție în 2016; l-a numit pe actualul lider de la Casa Albă „escroc”. Dar, de când Trump a câștigat și a preluat efectiv conducerea Partidului Republican, Rubio și-a schimbat multe dintre pozițiile politice și retorica. S-a înconjurat de membri ai echipei America First și de consilieri care contribuie la promovarea politicii externe agresive a administrației Trump.

Trump l-a selectat pentru funcția de vicepreședinte în 2024, dar Rubio a ajuns în schimb la Departamentul de Stat. Spre surprinderea multor observatori politici, Rubio s-a aliniat poziției lui Trump în chestiuni pe care mulți le considerau o linie roșie pentru el. El a închis cu entuziasm căile de acces pentru refugiați și a pus capăt finanțării programelor pentru democrație și drepturile omului, cauze pe care le susținuse cândva. Luarea acestor măsuri l-a ajutat să rămână în grațiile lui Trump, suficient încât președintele să-l numească și consilier interimar pentru securitate națională.

Trump s-a apropiat adesea de autocrați, dar nu l-a plăcut niciodată pe Maduro. În ultimele zile, el a clarificat că vede Venezuela ca o sursă de petrol și alte resurse naturale pe care SUA le poate exploata. Rubio l-a descris mult timp pe Maduro ca pe un bandit care a zădărnicit democrația.

„Să-i lăsăm să vadă ce este în joc”

În cea mai mare parte a acestui an, ambii au promovat ideea că Maduro trebuie să fie pedepsit, susținând că acesta a condus un cartel de droguri care a ucis americani cu produsele sale. Dorința lor s-a împlinit: Maduro se află acum în custodia SUA, la New York, notează Politico.

Dar soarta țării sud-americane este departe de a fi clară. Mulți dintre apropiații lui Maduro rămân la putere, chiar dacă cel de-al 47-lea președinte american insistă că aceștia vor face ceea ce cer Statele Unite. Liderul de la Casa Albă a declarat săptămâna aceasta pentru New York Times că Statele Unite ar putea conduce Venezuela timp de ani de zile.

„Înțeleg că, în ciclul și societatea în care trăim acum, toată lumea vrea rezultate imediate. Vor ca lucrurile să se întâmple peste noapte”, a spus Rubio reporterilor după briefingul de miercuri din Senat. „Nu va funcționa așa.”

Membrii Congresului nu au fost informați în prealabil cu privire la operațiunea Maduro, iar mulți dintre ei sunt furioși din cauza ceea ce consideră a fi o lipsă continuă de transparență.

Senatorul Tim Kaine a declarat că briefingul lui Rubio „a ridicat mai multe întrebări decât a răspuns”. „Este timpul să informăm publicul cu privire la acest lucru și să-i lăsăm să vadă ce este în joc”, a spus Kaine, membru al Comitetului pentru Relații Externe al Senatului.

Este puțin probabil ca situația din Venezuela să se rezolve rapid sau ușor. Țara are o suprafață aproximativ dublă față de California, cu o economie distrusă, un relief variat și numeroase grupuri armate într-o populație de 30 de milioane de locuitori. Adepții lui Maduro care au rămas în urmă au propriile rivalități interne, iar unii controlează forțele militare.

În ciuda avertismentelor lui Trump și Rubio către membrii rămași ai regimului de a se alinia și a capitula în fața cererilor SUA, este posibil ca statul venezuelean să se prăbușească. Și s-ar putea să nu se termine cu Venezuela: Rubio și Trump avertizează alte țări să se alinieze la ceea ce dorește SUA de la ele, inclusiv Columbia, Mexic și Venezuela.

„Dacă aș locui în Havana și aș face parte din guvern, aș fi îngrijorat, cel puțin puțin”, a declarat Rubio într-o conferință de presă sâmbătă, la câteva ore după operațiunea din Venezuela.

Haosul potențial care se prefigurează ar putea să-l îndepărteze pe Rubio de blocurile electorale cheie ale Partidului Republican. Printre acestea se numără conservatorii anti-intervenționiști, care rămân circumspecți față de instinctele neoconservatoare ale lui Rubio, și alegătorii republicani latino-americani, în special din Florida, unii dintre ei dorind cu disperare o schimbare de regim în țările din care au fugit familiile lor, iar alții fiind frustrați de instabilitatea din regiune.

Apoi, desigur, există și opinia publică, o bună parte din ea dorind ca SUA să evite repetarea scenariului din Irak și Afganistan. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat după raid, 72% dintre americani sunt îngrijorați că SUA se vor „implica prea mult” în Venezuela.

Deoarece Rubio a devenit figura centrală a acestei inițiative, Vance, un potențial rival în 2028, s-a ținut în mare parte departe de ea. El nu se afla în camera de criză improvizată de la Mar-a-Lago în timpul raidului de sâmbătă, fapt pe care purtătorul său de cuvânt l-a atribuit îngrijorării că „o mișcare a coloanei oficiale târziu în noapte... ar putea alerta venezuelenii”. Vance a fost „profund implicat în procesul și planificarea atacurilor din Venezuela și arestarea lui Maduro”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Va purta greutatea acțiunilor nepopulare ale președintelui”

Rubio trebuie să ia în considerare și câteva aspecte practice: dacă vrea să candideze la președinție, va trebui să strângă fonduri, să construiască o infrastructură de campanie și să ia toate măsurile necesare înainte ca alegerile primare ale Partidului Republican să intre în viteză maximă.

Acest lucru este deosebit de dificil de realizat în calitate de secretar de stat, o funcție care, în mod tradițional, s-a menținut departe de scena politică internă. Fosta secretară de stat Hillary Clinton a părăsit administrația Obama cu mai bine de un an înainte de a-și anunța public candidatura la alegerile prezidențiale.

Rubio ar trebui probabil să părăsească administrația după aproximativ un an pentru a avea timp să se ocupe de toate aspectele logistice, întrucât lupta pentru alegerile prezidențiale din 2028 va începe la începutul anului viitor.

Majoritatea alegerilor prezidențiale din SUA nu depind de politica externă, deși candidații de la John McCain până la Hubert Humphrey au fost afectați de aventurismul extern al partidului lor. Cu toate acestea, primul an al celui de-al doilea mandat al lui Trump a fost surprinzător de intens în ceea ce privește politica externă — și orice republican care va candida în 2028 va trebui probabil să se confrunte cu rezultatele mișcărilor internaționale îndrăznețe ale lui Trump.

„Baza MAGA este foarte loială lui Trump. Va urmări dacă oamenii îi vor arăta lipsă de respect”, a declarat Alex Gray, fost oficial al Consiliului Național de Securitate în timpul primei administrații Trump.

Există, de asemenea, facțiuni ale Partidului Republican – inclusiv membri ai diasporei cubaneze și venezuelene – care vor susține măsuri dure împotriva regimurilor de acolo, indiferent de costuri. Mike Madrid, strateg al Partidului Republican, a declarat că a auzit de la mulți republicani latino-americani că sunt impresionați de cât de mult se bazează Trump pe Rubio. Ori de câte ori Trump are nevoie de „un adult în cameră, pare să se îndrepte spre leadershipul lui Marco”, a spus Madrid.

Dar Madrid și alți strategi ai partidului nu sunt încă pregătiți să parieze pe alegerile primare ale Partidului Republican. La urma urmei, situația din Venezuela este doar una dintre numeroasele aventuri ale lui Trump în politica externă care ar putea deveni un adevărat coșmar.

În special pentru Rubio, „ceea ce poate părea că președintele îl numește un fel de succesor competent ar putea fi, de fapt, faptul că el va purta toată greutatea acțiunilor nepopulare ale președintelui în câțiva ani”, a spus Madrid. „Este mai probabil să se întâmple asta decât să nu se întâmple.”

Editor : A.M.G.