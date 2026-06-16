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Video Opt morți în urma prăbușirii unui bombardier B-52 al SUA, în sudul Californiei

Data publicării:
B-52 Flyover During World War II Veteran Burial, Arlington, Virginia, Unites States - 29 May 2026
Bombardier B-52 Stratofortress Foto: Profimedia

Opt persoane, printre care doi angajaţi ai companiei Boeing, şi-au pierdut viaţa după ce un bombardier B-52 al Forţelor Aeriene ale SUA s-a prăbuşit imediat după decolarea de la Baza Aeriană Edwards din sudul Californiei, relatează BBC.

Incidentul a avut loc luni, la ora locală 11:20 (19:20 GMT), în timp ce aeronava se afla într-o misiune de testare de rutină. Prăbuşirea a provocat un nor uriaş de fum negru care putea fi văzut de la kilometri distanţă, notează News.ro.

„Astăzi, baza aeriană Edwards a fost lovită de o tragedie teribilă şi am pierdut opt americani minunaţi”, a declarat colonelul James Hayes, descriindu-i ca fiind „un echipaj mixt format din militari, civili din administraţia publică şi contractori ai guvernului”.

Baza a declarat anterior că, potrivit primelor indicii, accidentul „nu a lăsat supravieţuitori”.

Rudele apropiate ale membrilor echipajului sunt în curs de a fi anunţate, iar numele acestora vor fi făcute publice la 24 de ore după aceea, a spus Hayes într-o conferinţă de presă ţinută după-amiaza.

Accidentul a fost „total izolat” în interiorul bazei aeriene Edwards, pe pistă, a spus Hayes, iar baza şi-a suspendat temporar operaţiunile.

B-52-ul sprijinea programul de modernizare a radarului bazei, a spus el, şi s-a prăbuşit imediat după decolare, izbucnind în flăcări.

După analizarea imaginilor iniţiale, incidentul a fost considerat „un accident irecuperabil şi fără şanse de supravieţuire”, a spus Hayes.

Nu s-a stabilit încă cauza accidentului, iar aceasta nu va fi cunoscută decât după o serie de investigaţii, care ar putea dura până la 30 de zile. Hayes a precizat că investigaţiile suplimentare de analiză a cauzelor ar putea dura mai mult de şase luni.

Într-o declaraţie separată, Boeing a confirmat că doi dintre angajaţii săi se aflau printre pasagerii aflaţi la bord şi că firma este în contact cu familiile acestora. Gigantul aerospaţial a refuzat să ofere alte comentarii atunci când a fost contactat de BBC.

Într-o postare pe X, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a calificat accidentul drept „un incident tragic” şi a transmis condoleanţe familiilor victimelor şi comunităţii de la baza aeriană Edwards.

Boeing B-52 Stratofortress este utilizat de armata americană încă din anii 1950. Este supranumit „the Buff”, care este parţial prescurtarea de la „Big Ugly Fat”.

Imaginile aeriene au arătat un peisaj carbonizat şi fumegând în locul unde a avut loc accidentul.

Editor : B.E.

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