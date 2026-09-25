Opt tentative de sinucidere pe portavionul Lincoln. Administrația Trump confirmă, deși inițial spusese că numărul e „exagerat”

Guvernul american a recunoscut opt tentative de sinucidere ale unor militari americani în timpul desfăşurării excepţional de îndelungate a portavionului „Abraham Lincoln”, mobilizat în Orientul Mijlociu pentru războiul din Iran condus de Donald Trump, relatează AFP.

Într-o scrisoare adresată de secretarul interimar al Marinei, Hung Cao, ca răspuns la întrebările formulate de senatoarea democrată Kirsten Gillibrand, guvernul Trump scrie că „de la începutul desfăşurării portavionului Lincoln, au avut loc în total opt tentative de sinucidere” în rândul echipajului portavionului, precum şi al tuturor avioanelor şi navelor care îl însoţesc.

„Nu a avut loc nicio sinucidere la bord în timpul acestei desfăşurări”, subliniază acesta.

„Un marinar (...) a căzut peste bord la începutul lunii august şi a fost salvat rapid (...) şi debarcat de pe navă pentru îngrijiri medicale suplimentare”, precizează secretarul.

Un alt marinar „a încercat să se arunce peste bord în martie”, dar a fost împiedicat de camarazii săi şi s-a întors la portul său de bază, adaugă acesta.

Întrebat despre resursele puse la dispoziţia personalului militar de la bord, oficialul a enumerat, printre altele, „cinci capelani, un psiholog, un asistent social şi un câine de sprijin emoţional”.

Misiunea de foarte lungă durată a portavionului USS Abraham Lincoln se întinde pe o perioadă de peste zece luni.

Nava, cu mii de marinari la bord, a părăsit San Diego pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud, înainte de a fi redirecţionată spre Orientul Mijlociu pentru a sprijini ofensiva comună a Statelor Unite şi a Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie. În cele din urmă, la începutul lunii septembrie, a făcut o escală în Thailanda, după 286 de zile pe mare.

În luna august, familiile militarilor şi aleşii locali au semnalat condiţii alarmante pentru echipaj, menţionând tentative de sinucidere, alte probleme grave de sănătate mintală, penurii alimentare şi condiţii precare de igienă. Aceste informaţii au fost atunci respinse categoric de Donald Trump. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a considerat la rândul său că situaţia fusese „exagerată”.

Editor : Sebastian Eduard