Opțiunile lui Donald Trump în privința Iranului: de la îmbogățirea „simbolică” a uraniului până la eliminarea lui Ali Khamenei

Administrația Trump este pregătită să ia în considerare o propunere care permite Iranului îmbogățirea nucleară „simbolică” dacă aceasta nu lasă nicio posibilitate de fabricare a unei bombe, a declarat un înalt oficial american pentru Axios. Acest lucru sugerează că ar putea exista o deschidere, chiar dacă mică, între liniile roșii stabilite de Washington și Teheran pentru un acord care să limiteze capacitățile nucleare ale țării din Orientul Mijlociu și să prevină războiul.

Totuși, în același timp, liderului de la Casa Albă i-au fost prezentate opțiuni militare care implică țintirea directă a liderului suprem.

Oficialii americani afirmă că standardele pentru viitoarea propunere nucleară a Iranului sunt foarte ridicate, deoarece planul ar trebui să convingă numeroșii sceptici din cadrul administrației Trump și din regiune.

„Președintele Trump va fi dispus să accepte un acord care să fie substanțial și pe care să îl poată promova politic în țară. Dacă iranienii vor să prevină un atac, ar trebui să ne facă o ofertă pe care să nu o putem refuza. Iranienii continuă să rateze ocazia. Dacă vor continua să se joace, nu vor mai avea parte de multă răbdare”, a declarat oficialul american.

Șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a declarat vineri că propunerea Iranului va fi finalizată în următoarele două sau trei zile, deși oficialii americani și israelieni au declarat pentru Axios că Trump ar putea lansa atacul încă din acest weekend.

Unii dintre consilierii liderului american au îndemnat la răbdare. Ei susțin că, pe măsură ce timpul trece și forța militară americană crește, influența lui Trump va crește odată cu ea. Dar chiar și unii dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump recunosc că nu știu ce va decide să facă sau când.

„Președintele nu a decis încă să lanseze atacul. Știu asta pentru că nu am atacat încă. S-ar putea să nu o facă niciodată. S-ar putea să se trezească mâine și să spună: «Gata, asta e»”, a declarat un consilier senior al lui Trump.

Consilierul a spus că Pentagonul i-a prezentat celui de-al 47-lea președinte american numeroase opțiuni.

„Au ceva pentru fiecare scenariu. Un scenariu prevede eliminarea ayatollahului, a fiului său și a mullahilor”, a spus consilierul, referindu-se la liderul suprem Ali Khamenei și la fiul său Mojtaba, care este considerat un potențial succesor. „Nimeni nu știe ce va alege președintele. Nu cred că știe nici el.”

O a doua sursă a confirmat că un plan de asasinare a lui Khamenei și a fiului său i-a fost prezentat lui Trump în urmă cu câteva săptămâni.

Un alt consilier senior al lui Trump a declarat: „Trump își păstrează opțiunile deschise. Ar putea decide să lanseze un atac în orice moment”.

„Mass-media poate continua să speculeze pe tema gândurilor președintelui cât dorește, dar numai președintele Trump știe ce va face sau nu”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Pozițiile publice ale SUA și Iranului cu privire la îmbogățirea uraniului par incompatibile, dar comentariile lui Araghchi și ale înaltului oficial american sugerează că ar putea exista încă posibilitatea unui acord.

Iranul nu îmbogățește în prezent uraniu, deoarece centrifugele din instalațiile sale nucleare au fost în mare parte distruse de atacurile aeriene din iunie anul trecut. Statele Unite și Israelul afirmă că vor lovi din nou dacă îmbogățirea va fi reluată.

Însă liderul suprem Ali Khamenei a afirmat fără echivoc că Iranul nu va renunța la dreptul său de îmbogățire, care, potrivit regimului, ar fi doar în scopuri civile. Președintele american a declarat de mai multe ori, inclusiv săptămâna trecută, că nu dorește ca Iranul să aibă capacitatea de a îmbogăți uraniu.

Araghchi a afirmat vineri, în cadrul emisiunii „Morning Joe” de la MS NOW, că partea americană nu a cerut Iranului să accepte „îmbogățirea zero” în timpul discuțiilor de marți de la Geneva.

El a negat, de asemenea, că Iranul ar fi propus în cadrul discuțiilor suspendarea temporară a programului său de îmbogățire.

„Ceea ce discutăm acum este cum să ne asigurăm că programul nuclear al Iranului, inclusiv îmbogățirea, este pașnic și va rămâne pașnic pentru totdeauna”, a spus Araghchi, adăugând că Iranul va lua „măsuri de consolidare a încrederii” în schimbul ridicării sancțiunilor din partea SUA.

După negocierile de la Geneva, trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, i-au cerut lui Araghchi să prezinte o propunere detaliată care să abordeze toate preocupările SUA cu privire la programul nuclear al Iranului.

Un înalt oficial american a declarat că Witkoff și Kushner i-au spus lui Araghchi că poziția lui Trump era „zero îmbogățire” pe teritoriul iranian.

Dar oficialul a spus că, dacă propunerea include „o îmbogățire simbolică, minoră” și dacă iranienii oferă dovezi detaliate că aceasta nu reprezintă o amenințare, SUA o vor studia.

O sursă familiarizată cu discuțiile a declarat pentru Axios că atât mediatorii din Oman, cât și cei din Qatar au spus Iranului și SUA în ultimele zile că orice acord trebuie să permită ambelor părți să revendice victoria și, dacă este posibil, să fie acceptabil și pentru țările din Golf și Israel.

Araghchi a făcut aluzie la acest lucru în interviul său de vineri. „Ar trebui să fie un acord avantajos pentru ambele părți. Aceasta este partea dificilă. Trebuie să țină cont de interesele și preocupările ambelor părți.”

În contextul în care regiunea se pregătește pentru război, oficialul american a insistat că SUA vor aștepta propunerea Iranului înainte de a decide cum să procedeze și dacă va mai avea loc o rundă de negocieri.

Trump a declarat vineri că Iranul „ar fi bine să negocieze un acord echitabil”. El a afirmat că 32.000 de protestatari au fost uciși, un număr prezentat de grupurile de opoziție iraniene, care este mult mai mare decât majoritatea celorlalte estimări.

„Poporul iranian este foarte diferit de liderii Iranului. Este o situație foarte tristă... Îmi pare foarte rău pentru poporul iranian. Au trăit în iad”, a declarat Trump într-o conferință de presă.

Araghchi a declarat pentru „Morning Joe” că proiectul de propunere iranian va fi comunicat Statelor Unite după aprobarea finală de către conducerea politică de la Teheran. El a afirmat că planul va include „angajamente politice și măsuri tehnice” pentru a garanta că programul nuclear iranian are doar scopuri pașnice.

Oficialul american a subliniat că orice propunere trebuie să fie „foarte detaliată” și să demonstreze că programul nuclear iranian va fi „benign”. „Vom vedea ce ne va prezenta în scris. Pe baza acestui document, vom evalua cât de serioși sunt. Mingea este în terenul lor”, a declarat oficialul.

Araghchi a declarat că Rafael Grossi, care conduce agenția nucleară a ONU, este implicat în negocieri și a sugerat „măsuri tehnice” pentru a se asigura că programul nuclear al Iranului nu poate „fi deturnat către scopuri nepașnice”. Astfel de „măsuri tehnice” ar putea însemna revenirea inspectorilor ONU în Iran cu un mandat robust de monitorizare și îndepărtarea sau diluarea celor 450 kg de uraniu puternic îmbogățit care au fost îngropate în instalațiile nucleare iraniene de bombele americane și israeliene.

