Orașul american care se află în război cu guvernul SUA: Cum a devenit operațiunea Metro Surge o luptă contra unei „armate de ocupație”

Moartea lui Renee Good și a lui Alex Pretti, care au fost împușcați de agenți federali în luna ianuarie, reprezintă o nouă etapă alarmantă a confruntării dintre locuitorii unui oraș american și ofițeri înarmați ai guvernului Statelor Unite. Pentru mulți dintre oamenii care trăiesc în Minneapolis, este vorba despre o luptă împotriva unei armate de ocupație ce are misiunea de a subjuga orașul lor progresist.

Timp de luni de zile, primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a privit cu groază cum numărul de agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) și ai Patrulei de Frontieră (USBP) desfășurați în orașul său a crescut de la câteva zeci la câteva mii.

Obiectivul lor era să ducă la bun sfârșit cea mai mare operațiune de deportare a imigranților ilegali din istoria SUA, la ordinele președintelui Donald Trump.

„Am văzut o intensificare constantă, constantă”, a spus Frey pentru Wall Street Journal. „Șeful poliției și cu mine ne-am exprimat îngrijorarea profundă, în public și în privat, în legătură cu posibilitatea, chiar probabilitatea, ca cineva să fie grav rănit sau ucis.”

Renee Good, o mamă de 37 de ani, a fost împușcată mortal în cap pe data de 7 ianuarie de un agent ICE în timpul uneia din multele proteste declanșate în Minneapolis împotriva acțiunilor desfășurate de agenții federali.

La ceva mai mult de două săptămâni, a avut loc o nouă tragedie. Alex Pretti, un asistent medical de 37 de ani, a fost împușcat de 10 ori și ucis de un agent USBP, după ce un grup de ofițeri a pus la pământ victima.

Alex Pretti (37 de ani) a fost împușcat de 10 ori și ucis de un agent al Patrulei de Frontieră a Statelor Unite (USBP). Renee Good (37 de ani) a fost împușcată mortal în cap de un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE). Capturi foto: X

„Niciodată n-aș fi crezut că guvernul nostru federal ne va invada orașul”

În ambele incidente, detaliile sunt contestate și diferă în funcție de cine le interpretează. Potrivit Departamentului de Securitate Internă (DHS), Good a încercat să îl lovească cu mașina pe agentul ICE care ar fi împușcat-o apoi în legitimă apărare, în timp ce mulți alți oameni, inclusiv civilii care au fost de față când a avut loc incidentul, spun că femeia a încercat doar să părăsească locul unde se desfășura un protest legal. Șefa DHS, Kristi Noem, a descris incidentul drept „terorism domestic”.

Pretti, care lucra în unitatea de terapie intensivă a Departamentului pentru Veterani, avea la el un pistol, pentru care avea permis de port-armă, atunci când a fost ucis.

DHS a spus că Pretti s-a opus în mod „violent” dezarmării, înainte ca agenții să îl împuște în legitimă apărare, însă analiza video a incidentului dezvăluie detalii care contrazic varianta oficială, potrivit WSJ.

„Niciodată n-aș fi crezut că guvernul nostru federal ne va invada orașul în număr atât de mare”, a spus Frey într-un interviu cu o zi înainte ca Pretti să fie omorât.

Frey i-a lăudat pe locuitorii orașului pentru că își exercită dreptul de a protesta, dar, în același timp, le-a cerut să nu cadă în capcana violenței. „Administrația Trump caută orice scuză pentru a desfășura și mai multe trupe în Minneapolis.”

Mii de protestatari anti-ICE au ieșit în stradă și la Chicago după incidentele din Minneapolis, acolo unde guvernul SUA a trimis 3.000 de agenți federali pentru a aresta imigranți ilegali. Foto: Profimedia Images

Cea mai mare operațiune de deportare a imigranților ilegali din istoria SUA

Operațiunea Metro Surge, condusă de Gregory Bovino, s-a remarcat prin numărul mare de agenți care participă la ea.

În Chicago, un oraș cu 2,7 milioane de oameni, administrația Trump a trimis doar câteva sute de agenți federali în toamna anului trecut. În Minneapolis, un oraș de 430.000 de locuitori, guvernul federal a trimis 3.000 de agenți. DHS a spus că este cea mai mare operațiune de acest fel de până acum.

După incidentul în care Pretti a fost ucis, chiar și unii dintre oficialii DHS au cerut o anchetă amplă. La Casa Albă și în rândul republicanilor, părerile sunt împărțite. Unii dintre consilierii politici ai lui Trump au spus în privat că operațiunea a mers prea departe și că administrația de la Washington ar trebui să caute o cale de a ieși din această situație.

Alți oficiali, însă, au spus că dacă agenții ICE vor fi retrași din Minneapolis, ar reprezenta o capitulare în fața liberalilor.

Vicepreședintele JD Vance a dat vina pe oraș și pe cei care conduc orașul pentru situația tensionată în care s-a ajuns. „Vedem acest tip de haos doar în Minneapolis”, a spus Vance.

Când a vizitat orașul, Vance nu s-a întâlnit cu primarul Frey sau cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz. Pentru Frey, acesta a fost un nou semn că administrația Trump poartă o campanie de „răzbunare politică” împotriva lor.

Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, a criticat dur operațiunea agenților ICE din orașul său și a spus că nu vede o cale clară de ieșire din această criză. Foto: Profimedia Images

„Suntem pe un teritoriu necunoscut aici”

Oficialii federali au încercat să țină poliția din Minneapolis cât mai departe de incidentul în care Good a fost ucisă. După uciderea lui Pretti, polițiștii au intervenit rapid la fața locului pentru a investiga incidentul, refuzând cererea agenților federali de a părăsi zona.

Locuitorii orașului le cer polițiștilor să îi apere de agenții federali. Mai mult, aleșii locali îi roagă pe locuitori să se alăture grupurilor de voluntari care îi monitorizează pe agenții ICE în timp ce aceștia încearcă să aresteze imigranți.

„Suntem pe un teritoriu necunoscut aici”, a spus Drew Evans, șeful Biroului de Arestări Penale din Minnesota, care a dat în judecată administrația Trump pentru a-i împiedica să distrugă sau să ascundă dovezi în cazul uciderii lui Pretti.

Pe străzile orașului, protestatarii au format o mișcare mai amplă care li se opune agenților federali, folosind fluiere puternice cu care îi atenționează pe oamenii din zonă că agenții ICE sunt în apropiere și filmându-i pe aceștia cu telefoanele mobile.

În afară de miile de locuitori care au ieșit pe străzi să protesteze împotriva agenților federali, Minneapolis arăta ca un oraș fantomă la finalul săptămânii trecute. Multe magazine și alte întreprinderi locale au fost închise vinerea trecută în semn de protest împotriva ICE.

După uciderea lui George Floyd, în mai 2020, Minneapolis era la război cu propriul departament de poliție. De această dată, orașul se confruntă cu o forță venită din exterior. Foto: Profimedia Images

„Bătălia din Minneapolis” s-a extins la nivel național. Niciuna dintre tabere nu vrea să cedeze

După uciderea lui George Floyd, în mai 2020, Minneapolis era la război cu propriul departament de poliție. De această dată, lucrurile sunt diferite – orașul se confruntă cu o forță venită din exterior, după cum a punctat chiar primarul Frey.

„Nu mai sunt același primar de la acea vreme”, a spus Frey. „Nu mai sunt aproape deloc aceeași persoană.”

Încă de la declanșarea operațiunii Metro Surge, Frey i-a criticat foarte dur pe agenții ICE. După uciderea lui Good, Frey a spus că explicațiile guvernului federal legate de incident sunt minciuni și le-a transmis agenților ICE: „Plecați dracului din Minneapolis!”

Niciuna dintre tabere nu vrea să facă vreun pas înapoi, iar bătălia din Minneapolis s-a extins acum la nivel național. Frey nu vede nicio cale clară de a ieși din această criză.

Unii analiști au spus că gerul care a cuprins recent orașul, unde temperaturile au fost mai mici și decât cele înregistrate în nordul Alaskăi, ar putea încetini ritmul operațiunilor agenților federali, ceea ce ar mai putea detensiona situația.

Frey a amintit, însă, că frigul nu va afecta determinarea locuitorilor din Minneapolis de a-și apăra orașul. „Nu plecăm niciunde”, a spus primarul. „Suntem pregătiți. Avem geci călduroase și ne avem unii pe alții.”

Editor : Raul Nețoiu