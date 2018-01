Orașul care amenajează mese pentru înfăşatul bebeluşilor în toaletele bărbaţilor

Mese pentru înfăşatul bebeluşilor doar în toaleta femeilor? Această "inegalitate" ar trebui sa fie în curând de domeniul trecutului la New York, sub auspiciile unei noi legi municipale.

Foto: Shutterstock

Primarul democrat Bill de Blasio a promulgat marţi un text care face obligatorie, în termen de șase luni, instalarea meselor pentru înfăşatul bebeluşilor în toate toaletele din clădirile publice sau deschise publicului, noi sau renovate, din capitala financiară a SUA, indiferent că este vorba de toalete pentru femei sau pentru bărbaţi, scrie Agerpres.



"Această nouă lege va oferi tuturor părinţilor accesul la aceste facilităţi în clădirile publice, indiferent de gen", a indicat acest primar progresiv recent reales, evocând "un mare pas înainte" pentru părinţii din New York.



"Prea adesea, taţii, dar şi părinţii care nu se recunosc nici ca bărbaţi, nici ca femei, sunt excluşi de la resursele destinate familiilor. Trebuie ca acest lucru să se schimbe ", a adăugat primarul, recunoscând că în trecut a lăsat adesea în sarcina soţiei sale Chirlane schimbatul scutecelor celor doi copii.



Consilierul municipal Rafael Espinal, iniţiatorul legii, s-a declarat bucuros că New York-ul a devenit primul oraş american care a adoptat acest text, "fiind în prezent lider pe acest subiect".



În octombrie 2016, fostul preşedinte al SUA, Barack Obama, a vrut deja să dea un exemplu în acest sens promulgând o lege care obliga clădirile federale deschise publicului să ofere mese pentru înfăşatul bebeluşilor în toate toaletele.



Toaletele cu adevărat publice sunt relativ rare la New York, acesta fiind motivul pentru care mulţi newyorkezi şi turişti sunt obligaţi să folosească toaletele disponibile în cafenele, restaurante şi în unele magazine (supermarketuri, librării etc.).