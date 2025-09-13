Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA

Departamentul de Război al Statelor Unite (noua denumire a Pentagonului, rebotezat de Donald Trump) a anunţat că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk.

Ordinul a fost emis de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a solicitat identificarea oricărui membru al armatei care a „batjocorit” moartea lui Kirk, potrivit unor oficiali care au dat declaraţii către mass-media americane, scrie agenția EFE, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a scris că „este inacceptabil ca personalul militar și civilii din Departamentul de Război să sărbătorească sau să batjocorească asasinarea unui compatriot american. Departamentul de Război nu tolerează deloc acest lucru”.

Mesajul a fost preluat și redistribuit de Departamentul de Război.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit EFE, mai mulţi militari ar fi fost destituiţi din cauza opiniilor lor despre cazul Kirk, deşi numărul acestora este necunoscut. Hegseth ar fi cerut „pedepsirea” acestor acţiuni.

Pe reţelele de socializare, mulţi utilizatori au postat relatări ale unor ofiţeri ai armatei care şi-au exprimat opiniile negative despre ceea ce s-a întâmplat cu activistul în vârstă de 31 de ani miercuri, când a fost împuşcat în gât la Universitatea Utah Valley, în timpul unuia dintre tradiţionalele evenimente de dezbateri politice pe care le-a organizat pentru a se confrunta cu tinerii liberali din întreaga ţară.

Potrivit unei relatări a NBC, unii membri ai forţelor armate consideră că este exagerat ca oamenii să fie pedepsiţi pentru opiniile lor de către cineva care nu a făcut parte din lanţul de comandă sau din instituţie.

Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mişcării „Make America Great Again” (MAGA) şi a fost descris de vicepreşedintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum şi un ajutor major în plasarea oamenilor în funcţii guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administraţii Trump.

Editor : B.P.