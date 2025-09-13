Live TV

Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA

Data publicării:
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Pete Hegseth, secretarul american al Războiului. Foto: Profimedia

Departamentul de Război al Statelor Unite (noua denumire a Pentagonului, rebotezat de Donald Trump) a anunţat că îi va sancţiona pe membrii forţelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe reţelele de socializare despre uciderea activistului şi comentatorului conservator Charlie Kirk.

Ordinul a fost emis de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a solicitat identificarea oricărui membru al armatei care a „batjocorit” moartea lui Kirk, potrivit unor oficiali care au dat declaraţii către mass-media americane, scrie agenția EFE, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a scris că „este inacceptabil ca personalul militar și civilii din Departamentul de Război să sărbătorească sau să batjocorească asasinarea unui compatriot american. Departamentul de Război nu tolerează deloc acest lucru”.

Mesajul a fost preluat și redistribuit de Departamentul de Război.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit EFE, mai mulţi militari ar fi fost destituiţi din cauza opiniilor lor despre cazul Kirk, deşi numărul acestora este necunoscut. Hegseth ar fi cerut „pedepsirea” acestor acţiuni.

Pe reţelele de socializare, mulţi utilizatori au postat relatări ale unor ofiţeri ai armatei care şi-au exprimat opiniile negative despre ceea ce s-a întâmplat cu activistul în vârstă de 31 de ani miercuri, când a fost împuşcat în gât la Universitatea Utah Valley, în timpul unuia dintre tradiţionalele evenimente de dezbateri politice pe care le-a organizat pentru a se confrunta cu tinerii liberali din întreaga ţară.

Potrivit unei relatări a NBC, unii membri ai forţelor armate consideră că este exagerat ca oamenii să fie pedepsiţi pentru opiniile lor de către cineva care nu a făcut parte din lanţul de comandă sau din instituţie.

Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mişcării „Make America Great Again” (MAGA) şi a fost descris de vicepreşedintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum şi un ajutor major în plasarea oamenilor în funcţii guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administraţii Trump.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România...
diana buzoianu face declaratii
Ministra Mediului anunță un șef interimar la Apele Române. Cine este...
erika kirk
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi...
femeie cu o umbrela
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tyler robinson, mug shot
Cum îl descriu vecinii și colegii pe Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk. Mama lui, mândră de notele la școală
Donald Trump
„Este în sfârșit de partea noastră”. Europa l-a convins pe Trump că Rusia nu vrea pace în Ucraina. Pasul următor este și mai greu
Kash Patel (C) speaks during a press conference
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
Parlamentul European.
Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump
UN Security Council condemns Israeli strikes targeting Qatar
Surpriză la ONU: SUA se alătură declarației care condamnă loviturile Israelului în Qatar
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Cele mai bune rase de câini pentru primul tău animal de companie. Alegerea care îți poate schimba viața
Film Now
„Ar fi o condamnare la moarte”. Pamela Anderson, despre speculațiile potrivit cărora relația ei cu Liam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea