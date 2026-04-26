Organizaţiile pentru drepturile omului, avertisment privind călătoriile în SUA cu ocazia CM 2026: „Rețineri arbitrare sau deportări”

Organizaţiile de apărare a drepturilor omului au emis joi un avertisment că vizitatorii care se deplasează în SUA pentru Cupa Mondială din 2026 se pot confrunta cu reţineri arbitrare sau deportări, printre alte încălcări ale drepturilor omului, relatează Reuters.

Avertismentul, emis cu mai puţin de două luni înainte de începerea evenimentului sportiv, a fost semnat de zeci de organizaţii, printre care Uniunea Americană pentru

Evenimentul va avea loc pe fondul unei campanii de represiune generalizată împotriva imigraţiei din partea administraţiei Trump şi al erodării protecţiilor federale acordate minorităţilor rasiale şi membrilor comunităţii LGBTQ.

Conform avizului, fanii, jucătorii, jurnaliştii şi alţi vizitatori se pot confrunta cu discriminare rasială, percheziţionarea dispozitivelor electronice sau riscul de a fi supuşi unui tratament crud sau inuman în cazul în care ajung în centrele de detenţie pentru imigranţi.

Grupurile au adăugat că persoanele din comunităţile de imigranţi, grupurile de minorităţi rasiale şi etnice şi persoanele LGBTQ sunt „cele mai vulnerabile la prejudicii grave” atunci când călătoresc în SUA.

Din acest motiv, au afirmat ei, vizitatorii ar trebui să dea dovadă de prudenţă şi să aibă un plan de urgenţă.

„FIFA dispune în acest moment de o influenţă unică pentru a exercita presiuni asupra guvernului SUA în vederea respectării drepturilor fundamentale ale omului pentru fiecare persoană care vizitează şi asistă la meciuri, precum şi pentru cei care lucrează şi locuiesc în cele 11 oraşe gazdă din SUA”, a declarat ACLU într-un comunicat referindu-se la forul mondial de conducere al acestui sport. "De aceea, ACLU şi alţi membri ai Coaliţiei Dignity 2026 au îndemnat FIFA să acţioneze. Însă FIFA nu a oferit încă garanţii semnificative.”

Într-o declaraţie, FIFA a precizat: „Conform articolului 3 din Statutul FIFA, FIFA se angajează să respecte toate drepturile omului recunoscute la nivel internaţional şi va depune eforturi pentru a promova protecţia acestor drepturi.” Aceasta a menţionat mai multe acţiuni şi un grup consultativ special pentru drepturi ca „dovezi ale angajamentului FIFA faţă de drepturile omului în toate activităţile cheie şi în rândul tuturor actorilor implicaţi în turneu.”

Avertismentele de joi vin în urma unui comunicat din martie al organizaţiei Amnesty International, potrivit căruia turneul se îndepărtează tot mai mult de evenimentul „sigur, liber şi incluziv” promis iniţial de FIFA.

