„Oricine, numai Trump nu”. Tot mai mulți latino-americani întorc spatele președintelui. Valul nemulțumiților ar putea răsturna balanța

De aproape doi ani, campania dură de deportare a preşedintelui SUA, Donald Trump, a semănat teamă în rândul comunităţilor de imigranţi şi a generat un val de ştiri sumbre şi de videoclipuri pe reţelele sociale. Acum, cu alegerile de la jumătatea mandatului care se apropie, mulţi alegători latino-americani care au contribuit la aducerea lui Trump şi a Partidului Republican la putere în 2024 spun că s-au săturat, transmite AFP.

În Doral, în sudul Floridei, o comunitate în mare parte latino-americană situată lângă Miami, care găzduieşte şi unul dintre cluburile de golf ale lui Trump, locuitorii au declarat pentru AFP că îngrijorările legate de posibile raiduri au lăsat afacerile fără personal şi sălile de clasă cu mai puţini elevi.

Cunoscută sub numele de „Doralzuela”, zona găzduieşte o populaţie numeroasă de venezueleni şi ar putea fi un indicator al schimbării bruşte a sentimentului latino la nivel naţional.

„Mă simt tristă şi dezamăgită”, a declarat pentru AFP Maria Fernanda Perez, proprietara unui restaurant.

„Credeam că economia se va îmbunătăţi”, a spus femeia în vârstă de 32 de ani, referindu-se la votul său pentru Trump.

Trei dintre angajaţii ei au încetat să mai vină la muncă de teama de a fi deportaţi, a spus ea, iar vânzările au scăzut cu 40%, pe măsură ce oamenii din comunitate au început să evite ieşirile în oraş.

„Întreaga mea familie, toţi prietenii mei se află în proceduri de imigrare şi nu mai lucrează, nu-şi mai duc viaţa de zi cu zi”, a adăugat.

Trump a condus campania electorală pe baza promisiunilor unei campanii istorice de deportare, dar a subliniat că ţinta o vor constitui infractorii recidivişti.

Având în vedere că peste o mie de persoane sunt reţinute zilnic de autorităţile de imigrare, mulţi alegători latino-americani se simt induşi în eroare.

La fel ca în alte comunităţi din ţară, locuitorii din Doral au început să-şi trimită mesaje pentru a se avertiza reciproc cu privire la prezenţa agenţilor de imigrare sau la reţinerea cuiva.

Sondaj

Un sondaj realizat luna trecută de New York Times şi Siena College a arătat că 66% dintre respondenţii hispanici dezaprobau activitatea lui Trump, iar 78% au declarat că ar prefera ca democraţii să preia controlul asupra Congresului de la republicani.

Perez a refuzat să spună cum va vota la viitoarele alegeri, dar a afirmat cu tărie: „Oricine, numai Trump nu”.

Presiune psihologică

Carlos Bermudez, un avocat tot de origine venezueleană, primeşte în mod constant apeluri de la oameni disperaţi care se confruntă cu proceduri de imigrare.

„Nu ies din casă, nu pot merge la muncă... Este o presiune psihologică constantă, care afectează întreaga comunitate”, a declarat pentru AFP bărbatul în vârstă de 47 de ani.

Bermudez, care se descrie ca fiind republican, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la poziţiile din ce în ce mai „extreme” ale partidului.

„Sunt republican pentru că provin dintr-o ţară în care comunismul şi socialismul au prins rădăcini, şi nu vreau să continui cu acea ideologie, dar nu sunt de acord cu ceea ce face acum aripa extremistă a partidului”, a spus el.

Consilierul local din Doral, Rafael Pineyro, a declarat că observă impactul măsurilor represive nu doar în oraşul său, ci în toată partea de sud a Floridei.

„Există incertitudine, există teamă... Nu este vorba doar de Doral, ci de întreaga comunitate latino din sudul Floridei care este afectată”, a spus el din biroul său de la primărie.

Pineyro, un republican, a pus sub semnul întrebării şi strategia administraţiei Trump în materie de imigraţie.

„Nu este corect, pentru că nu asta s-a promis în 2024 când vorbeam despre (deportarea) infractorilor”, a spus el.

Politicile lui Trump ar putea compromite câştigurile obţinute de republicani în ultimii ani în rândul alegătorilor cubanezi, venezueleni şi alţi alegători latino-americani din Florida, a avertizat el.

„Această oportunitate s-a estompat din ce în ce mai mult în ultimele luni din cauza unor decizii greşite, în opinia mea, în special în ceea ce priveşte economia şi imigraţia”, a adăugat el.

Editor : Sebastian Eduard