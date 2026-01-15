Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS

Aproximativ 70% dintre clienții Verizon se confruntă cu o pană totală a serviciilor de telefonie mobilă, telefoanele lor rămânând blocate în modul SOS.

Clienții Verizon Wireless din mai multe state au suferit o întrerupere semnificativă miercuri după-amiază, care a întrerupt serviciul de telefonie mobilă și conectivitatea la internet, scrie Daily Express US.

Întreruperile au început miercuri, în jurul orei 10:00, în Florida, Carolina de Nord și Nevada, și au continuat până după-amiaza devreme. Datele de la Downdetector au indicat că aproximativ 70% dintre clienții afectați au avut probleme cu serviciul de telefonie mobilă.

Întreruperea a afectat utilizatorii din 11 state americane, consumatorii frustrați descărcându-și nervii pe X. Au fost primite numeroase rapoarte din Utah, Alabama, Pennsylvania, Virginia, statul Washington, New York City, Houston, Texas, New Jersey și zona Bay Area din California, toate menționând întreruperi majore ale serviciului.

Unii utilizatori au descris o conectivitate intermitentă în timp ce așteptau actualizări de la furnizorul de telecomunicații.

Deși contul de asistență al Verizon pe X nu a emis o declarație oficială cu privire la întreruperea actuală, acesta a răspuns la plângerile individuale ale clienților frustrați cu privire la întreruperea bruscă a serviciului.

Verizon, împreună cu T-Mobile US și cu AT & T Mobility sunt principalele trei companii de telefonie mobilă din Statele Unite

