Live TV

Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS

Data publicării:
Telefon 911
Foto: Profimedia

Aproximativ 70% dintre clienții Verizon se confruntă cu o pană totală a serviciilor de telefonie mobilă, telefoanele lor rămânând blocate în modul SOS.

Clienții Verizon Wireless din mai multe state au suferit o întrerupere semnificativă miercuri după-amiază, care a întrerupt serviciul de telefonie mobilă și conectivitatea la internet, scrie Daily Express US.

Întreruperile au început miercuri, în jurul orei 10:00, în Florida, Carolina de Nord și Nevada, și au continuat până după-amiaza devreme. Datele de la Downdetector au indicat că aproximativ 70% dintre clienții afectați au avut probleme cu serviciul de telefonie mobilă.

Întreruperea a afectat utilizatorii din 11 state americane, consumatorii frustrați descărcându-și nervii pe X. Au fost primite numeroase rapoarte din Utah, Alabama, Pennsylvania, Virginia, statul Washington, New York City, Houston, Texas, New Jersey și zona Bay Area din California, toate menționând întreruperi majore ale serviciului.

Unii utilizatori au descris o conectivitate intermitentă în timp ce așteptau actualizări de la furnizorul de telecomunicații.

Deși contul de asistență al Verizon pe X nu a emis o declarație oficială cu privire la întreruperea actuală, acesta a răspuns la plângerile individuale ale clienților frustrați cu privire la întreruperea bruscă a serviciului.

Verizon, împreună cu T-Mobile US și cu AT & T Mobility sunt principalele trei companii de telefonie mobilă din Statele Unite

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
4
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
5
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Digi Sport
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News)
Petrolierul marinera insotit de o nava a pazei de coasta americane
Petrolierul rus Marinera a ajuns în apele britanice, escortat de Paza de Coastă americană
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Danemarca îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Armata desfăşoară încă de azi capacităţi şi unităţi în cadrul unor exerciții”
Migranți SUA
Efectul Trump: Numărul celor care au părăsit SUA anul trecut a fost mai mare decât cel al imigranților care au intrat
greenland danes
„Nu am reușit să schimbăm poziția SUA”. Primele declarații după reuniunea privind viitorul Groenlandei. Trump: „Avem nevoie de asta”
Recomandările redacţiei
Cost gaze si energie electrică
De ce plafonarea prețurilor la energie nu îi protejează suficient pe...
photo-collage.png (47)
„Tunuri sonore” testate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în...
2025-12-15-6256
Ce diferențe există între subvențiile primite de partidele...
Donald Trump și Xi Jinping
Un an cu Trump: SUA sunt mai puțin temute de către adversari, aliații...
Ultimele știri
Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Comitetul de lucru pentru justiție, înființat de Ilie Bolojan, poate funcționa. CAB a respins cererea de suspendare a activității
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Plăcuțele de înmatriculare în 2026: ce este considerat „neconform” și când se reține talonul
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Detalii despre Tommy Lee Jones, la două săptămâni de la moartea fiicei sale: "Iese din casă doar pentru...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...