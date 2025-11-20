Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, face o nouă încercare de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce Washingtonul începe să testeze un nou cadru de pace care a stârnit deja neliniște în rândul oficialilor ucraineni.

O sursă din cadrul Biroului Președintelui a declarat pentru Kyiv Independent că un nou plan de pace este elaborat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a fost în contact direct cu Kirill Dmitriev, negociatorul economic principal al Rusiei.

O sursă Axios din administrația Trump a confirmat că SUA informează deja reprezentanții Ucrainei și Europei cu privire la acest plan.

Washingtonul a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să accepte un cadru pentru încheierea războiului, care ar impune Kievului să renunțe la teritoriu și la anumite sisteme de armament.

Propunerile raportate includ, printre alte concesii, și reducerea armatei ucrainene.

O sursă din cadrul Biroului Președintelui s-a arătat decisiv ne entuziastă cu privire la posibilul plan în cadrul unei discuții cu Kyiv Independent, adăugând că Washingtonul pare să se îndrepte către un cadru aliniat cerințelor Moscovei.

În timpul rundelor anterioare de negocieri, Kremlinul și-a moderat unele dintre cerințele maximaliste, limitându-și atenția la concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Cu toate acestea, cerințele abandonate anterior par să reapară.

O sursă independentă din Kiev, familiarizată cu propunerea SUA, a declarat că Kremlinul și-a înăsprit condițiile maximaliste, simțind înrăutățirea poziției Ucrainei pe linia frontului și exploatând consecințele unui scandal major de corupție în care sunt implicați oameni apropiați președintelui Volodimir Zelenski.

Zelenski a anunțat pe 18 noiembrie că va călători în Turcia pentru a „revigora negocierile” cu Rusia, semnalând noi încercări de a angaja mai multe canale.

În aceeași zi, Trump a declarat clar că încă speră să oprească războiul din Ucraina, în ciuda faptului că aproape 10 luni de mediere nu au dat rezultate tangibile.

„Am oprit opt războaie”, a declarat președintele SUA. „Mai am unul de rezolvat cu (Vladimir) Putin. Sunt puțin surprins de Putin. A durat mai mult decât credeam.”

Pe fondul discuțiilor în curs la nivel politic, se pare că se conturează și o cale paralelă de pace condusă de militari.

Kyiv Independent a aflat că o delegație condusă de militari va raporta concluziile sale la Casa Albă după ce va analiza direct situația din Ucraina. Se așteaptă ca delegația să se deplaseze apoi la Moscova pentru a purta discuții cu oficialii ruși.

Ultimele discuții directe între Kiev și Moscova au avut loc în urmă cu aproape patru luni.

Pozițiile fundamentale ale ambelor părți rămân neschimbate.

Kievul, susținut de guvernele europene, face presiuni pentru un armistițiu de-a lungul liniei frontului existente. Moscova continuă să insiste ca Ucraina să cedeze regiunile Donetsk și Luhansk din estul țării.

Întrebat despre recentele activități diplomatice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 19 noiembrie că nimic nu s-a schimbat de la întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska.

„Nu, nu există nicio evoluție de raportat în acest moment”, a spus Peskov.

După vizita sa în Turcia, Zelenski a declarat într-o postare pe X că „numai președintele Trump și SUA au suficientă putere pentru a pune capăt războiului”, adăugând că Ucraina a susținut „toate propunerile puternice și echitabile de a pune capăt acestui război” în ultimele luni.

Zelensky a salutat disponibilitatea Turciei de a se angaja în eforturi diplomatice și a menționat că Kievul este „gata să colaboreze în orice alte formate semnificative care pot da rezultate”.

Principala modalitate de a opri „vărsarea de sânge și de a obține o pace durabilă” este ca Ucraina să colaboreze cu aliații săi și ca liderii SUA „să rămână eficienți, puternici și să aducă o pace care să dureze mult timp și să asigure securitatea”, a spus el.

