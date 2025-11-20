Live TV

Panică la Kiev din cauza negocierilor secrete dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind planul de pace în Ucraina

Data publicării:
vladimir putin si donald trump
Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Kevin Lamarque via Reuters

Președintele SUA, Donald Trump, face o nouă încercare de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, în timp ce Washingtonul începe să testeze un nou cadru de pace care a stârnit deja neliniște în rândul oficialilor ucraineni.

O sursă din cadrul Biroului Președintelui a declarat pentru Kyiv Independent că un nou plan de pace este elaborat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a fost în contact direct cu Kirill Dmitriev, negociatorul economic principal al Rusiei.

O sursă Axios din administrația Trump a confirmat că SUA informează deja reprezentanții Ucrainei și Europei cu privire la acest plan.

Washingtonul a semnalat că se așteaptă ca Ucraina să accepte un cadru pentru încheierea războiului, care ar impune Kievului să renunțe la teritoriu și la anumite sisteme de armament.

Propunerile raportate includ, printre alte concesii, și reducerea armatei ucrainene.

O sursă din cadrul Biroului Președintelui s-a arătat decisiv ne entuziastă cu privire la posibilul plan în cadrul unei discuții cu Kyiv Independent, adăugând că Washingtonul pare să se îndrepte către un cadru aliniat cerințelor Moscovei.

În timpul rundelor anterioare de negocieri, Kremlinul și-a moderat unele dintre cerințele maximaliste, limitându-și atenția la concesii teritoriale din partea Ucrainei.

Cu toate acestea, cerințele abandonate anterior par să reapară.

O sursă independentă din Kiev, familiarizată cu propunerea SUA, a declarat că Kremlinul și-a înăsprit condițiile maximaliste, simțind înrăutățirea poziției Ucrainei pe linia frontului și exploatând consecințele unui scandal major de corupție în care sunt implicați oameni apropiați președintelui Volodimir Zelenski.

Zelenski a anunțat pe 18 noiembrie că va călători în Turcia pentru a „revigora negocierile” cu Rusia, semnalând noi încercări de a angaja mai multe canale.

În aceeași zi, Trump a declarat clar că încă speră să oprească războiul din Ucraina, în ciuda faptului că aproape 10 luni de mediere nu au dat rezultate tangibile.

„Am oprit opt războaie”, a declarat președintele SUA. „Mai am unul de rezolvat cu (Vladimir) Putin. Sunt puțin surprins de Putin. A durat mai mult decât credeam.”

Pe fondul discuțiilor în curs la nivel politic, se pare că se conturează și o cale paralelă de pace condusă de militari.

Kyiv Independent a aflat că o delegație condusă de militari va raporta concluziile sale la Casa Albă după ce va analiza direct situația din Ucraina. Se așteaptă ca delegația să se deplaseze apoi la Moscova pentru a purta discuții cu oficialii ruși.

Ultimele discuții directe între Kiev și Moscova au avut loc în urmă cu aproape patru luni.

Pozițiile fundamentale ale ambelor părți rămân neschimbate.

Kievul, susținut de guvernele europene, face presiuni pentru un armistițiu de-a lungul liniei frontului existente. Moscova continuă să insiste ca Ucraina să cedeze regiunile Donetsk și Luhansk din estul țării.

Întrebat despre recentele activități diplomatice, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 19 noiembrie că nimic nu s-a schimbat de la întâlnirea dintre Putin și Trump din Alaska.

„Nu, nu există nicio evoluție de raportat în acest moment”, a spus Peskov.

După vizita sa în Turcia, Zelenski a declarat într-o postare pe X că „numai președintele Trump și SUA au suficientă putere pentru a pune capăt războiului”, adăugând că Ucraina a susținut „toate propunerile puternice și echitabile de a pune capăt acestui război” în ultimele luni.

Zelensky a salutat disponibilitatea Turciei de a se angaja în eforturi diplomatice și a menționat că Kievul este „gata să colaboreze în orice alte formate semnificative care pot da rezultate”.

Principala modalitate de a opri „vărsarea de sânge și de a obține o pace durabilă” este ca Ucraina să colaboreze cu aliații săi și ca liderii SUA „să rămână eficienți, puternici și să aducă o pace care să dureze mult timp și să asigure securitatea”, a spus el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
3
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
4
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
microbuz scolar supraaglomerat cu elevi
5
Un microbuz şcolar care transporta 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primaria capitalei
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria...
klaus iohannis face declaratii
ANAF îl dă în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere în instanță...
vama albita 1
Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui...
Ultimele știri
Imagini dramatice cu operațiunea de salvare din blocul pulverizat în care au murit 26 de ucraineni. Alți 22 sunt încă sub dărâmături
Finlanda ia în calcul cumpărarea de noi tancuri, deși a luat recent Leopard 2. Aceleași blindate ar fi fost propuse și României
Cornel Onilă, fost episcop condamnat pentru viol, încă o încercare de ieșire din închisoare: ÎCCJ judecă azi o contestație în anulare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS during the meeting
Uniunea Europeană protestează vehement față de planul de pace Trump-Putin: „Ucrainenii şi europenii trebuie să fie implicaţi”
U.S. President Donald Trump's Special Envoy, General Keith Kellogg
Trimisul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg, ar intenționa să părăsească administrația SUA
Descindere SBU
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”
Ukrainian President Zelenskyy Meets With Defense Intelligence Chief Kyrylo Budanov
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean
rada kiev
Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk, în urma scandalului de corupţie din energie
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce avere are MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, după ce a donat deja 19 miliarde de dolari. E...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul FIFA, înaintea tragerii la sorți. Update
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la...
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Brazi naturali în ghiveci, preţuri actualizate. Cât costă la final de noiembrie un pom de Crăciun
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor
Pro FM
Legenda Selena, la 30 de ani de la moartea ei. Familia îi cinstește viața: "Găsea umor în orice. Nu s-a luat...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
7 moduri de a-ți proteja datele personale, potrivit experților în securitate online: "Când un produs e...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
(VIDEO) Miss Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe