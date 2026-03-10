Live TV

Pantofii preferați ai lui Donald Trump devin trend la Casa Albă: „Toți băieții îi au. Niciunul nu îndrăznește să nu-i poarte”

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump ar fi făcut obsesie dintr-o anumită marcă de pantofi, motiv pentru care și-a dorit ca și consilierii săi să poarte același tip de încălțăminte, pe care le-a făcut-o cadou, scriu jurnaliștii The Independent. Liderul de la Casa Albă ar fi devenit fan al producătorului de încălțăminte din Wisconsin și le-ar fi sugerat apropiaților să poarte aceiași pantofi, care costă în jur de 145 de dolari. Surse citate de publicația britanică spun că mulți dintre destinatari se asigură că îi poartă atunci când Trump este în apropiere, unii chiar de teamă să nu îl contrazică.

„Este hilar, pentru că toată lumea se teme să nu îi poarte”, a declarat o sursă pentru WSJ. „Toți băieții îi au”, a spus o altă sursă, despre pantofii care l-au cucerit pe Trump.

Se pare că președintele SUA însuși a schimbat adesea subiectul pentru a lăuda pantofii „incredibili” ai musafirilor săi, în timpul întâlnirilor oficiale, sau pentru a întreba dacă asistenții au primit deja perechea lor. Uneori încearcă să ghicească mărimea pantofilor interlocutorilor săi chiar în timpul conversației.

Printre destinatarii raportați ai încălțămintei dăruite de Trump se numără vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, secretarul comerțului Howard Lutnick, directorul de comunicare Steven Cheung și secretarul Transporturilor, Sean Duffy.

Senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud, comentatorul de extremă dreapta Tucker Carlson și prezentatorul Fox News Sean Hannity se numără, de asemenea, printre posesorii pantofilor primiți cadou de la Trump.

„Marco, JD, aveți niște pantofi oribili”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri cu Vance și Rubio în Biroul Oval în decembrie anul trecut, potrivit lui Vance însuși.

Vance a declarat pentru WSJ că Trump a scos apoi un catalog al brandului de încălțăminte preferat și a întrebat pe toată lumea ce mărime poartă. Când un alt bărbat a spus ce mărime poartă, Vance a spus că Trump „s-a lăsat pe spate în scaun și a spus: «Știi, poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor lui»”.

Mai multe persoane au povestit un episod în care un secretar de cabinet s-a plâns că trebuie să poarte pantofii preferați de Trump în loc de cei pe care îi alege de obicei.

