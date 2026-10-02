Papa Leon a încercat fără succes să oprească execuţia americancei Christa Pike (presă)

Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru a solicita oprirea execuţiei deţinutei Christa Pike, condamnată la moarte în statul american Tennessee, potrivit unei relatări a ziarului italian La Repubblica, însă nu a primit niciun răspuns din partea autorităţilor americane înainte ca procedura de injecţie letală de miercuri să eşueze, lăsând-o pe condamnată în stare critică, dar în viaţă, transmite, vineri, DPA.

Iniţial, Vaticanul nu a confirmat informaţia, publicată vineri dimineaţă.

Pike urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani, execuţia fiind programată pentru miercuri seara. Ea fusese condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea unei prietene în vârstă de 19 ani. Condamnata avea 18 ani la momentul comiterii crimei.

Totuşi, după administrarea a două doze de pentobarbital, conform protocolului, ea a rămas în viaţă, au precizat autorităţile. Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost ulterior transportată la o unitate medicală din afara închisorii. Avocaţii săi au declarat joi că aceasta se află în stare critică.

Vaticanul se opune pedepsei cu moartea. Leon al XIV-lea, primul papă originar din SUA, a cerut anterior abolirea la nivel mondial a pedepsei capitale.

Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la abolirea pedepsei cu moartea în statul american Illinois, în luna aprilie, liderul Bisericii Catolice a afirmat că demnitatea umană nu se pierde nici măcar în urma comiterii unor infracţiuni extrem de grave. Viaţa umană trebuie protejată, a subliniat el.

De asemenea, trei episcopi din Tennessee i-au solicitat guvernatorului republican al statului, Bill Lee, să amâne execuţia. Într-o declaraţie, aceştia au afirmat că vor „continua să susţină cauza apărării vieţii în toate privinţele, promovând demnitatea umană pe care o posedă fiecare individ în calitate de copil al lui Dumnezeu”.

Editor : Ș.R.