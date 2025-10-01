Live TV

Papa Leon critică politicile dure ale lui Donald Trump: „Cine acceptă tratamentul inuman aplicat imigraților nu poate fi pro-viață”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon. Foto: Profimedia

Papa Leon a criticat dur politicile de imigrație ale lui Donald Trump, întrebând dacă acestea mai pot fi considerate compatibile cu principiile „pro-viață”. Declarațiile vin în contextul în care administrația de la Washington apără deportările în masă promise de președintele american, iar în Biserica Catolică au izbucnit noi tensiuni după decizia Arhiepiscopiei din Chicago de a-l recompensa pe senatorul democrat Dick Durbin, susținător al dreptului la avort, pentru activitatea sa în sprijinul imigranților, potrivit The Guardian.

Papa Leon a criticat marți cu fermitate politicile dure de imigrație ale lui Donald Trump, punând sub semnul întrebării dacă acestea se aliniază cu învățăturile Bisericii Catolice despre „pro-viață”.

Cineva care spune că este împotriva avortului, dar este de acord cu tratamentul inuman aplicat imigranților în Statele Unite, nu știu dacă poate fi considerat pro-viață.

Biserica Catolică susține că viața este sacră de la concepție până la moartea naturală, una dintre cele mai importante învățături pentru cei 1,4 miliarde de credincioși din întreaga lume.

Papa Leon, primul papă american, a răspuns unei întrebări adresate de un jurnalist din SUA despre politica americană. Casa Albă a reacționat rapid, prin vocea purtătoarei de cuvânt Abigail Jackson: „Trump a fost ales pe baza numeroaselor sale promisiuni, inclusiv deportări în masă. El își respectă promisiunea față de poporul american”, a spus aceasta.

Ales în luna mai pentru a-l înlocui pe regretatul Papa Francisc, Leon s-a remarcat printr-un stil mai rezervat decât predecesorul său, care critica frecvent administrația Trump.

Întrebat despre decizia Arhiepiscopiei din Chicago de a acorda un premiu senatorului democrat Dick Durbin, susținător al dreptului la avort, Papa Leo a spus că este important ca evaluarea să se facă în ansamblu.

„Este foarte important să privim activitatea generală a senatorului. Înțeleg dificultatea și tensiunile, dar cred că, așa cum am spus și în trecut, este esențial să analizăm multe aspecte care țin de învățătura Bisericii”, a spus el.

Cineva care spune că este împotriva avortului, dar se declară în favoarea pedepsei cu moartea, nu este cu adevărat pro-viață.

Decizia Arhiepiscopiei din Chicago de a-i oferi lui Durbin, în noiembrie, un premiu pentru întreaga activitate a stârnit imediat controverse. Episcopul Thomas John Paprocki din Springfield s-a opus public, declarând că senatorul nu este „demn să primească premiul propus sau orice altă onoare catolică”. Alte grupuri conservatoare catolice s-au raliat criticilor.

Durbin a anunțat marți seara, prin State Journal-Register, că refuză premiul, pe care urma să îl primească pe 3 noiembrie. Cardinalul Blase Cupich din Chicago a scris pe site-ul Arhiepiscopiei că a fost întristat de această decizie, dar a subliniat că premiul i-a fost acordat senatorului „pentru contribuția remarcabilă la reforma imigrației și pentru sprijinul neclintit acordat imigranților, atât de necesar în vremurile noastre”.

„Dar vreau să fie clar că decizia de a-i oferi un premiu a fost luată în mod special pentru contribuția sa unică la reforma imigrației și pentru sprijinul său constant față de imigranți”, a scris Cupich. El a adăugat că observă o adâncire periculoasă a diviziunilor din comunitatea catolică americană, pe care a numit-o o tragedie.

Dick Durbin anunțase încă din aprilie că nu va mai candida la realegere în 2026, după aproape 30 de ani petrecuți în Senatul SUA.

