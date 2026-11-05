Paradoxul „înțelegerii motorinei” dintre Trump și Putin. Dictatorul rus a trimis, dar companiile din SUA refuză să cumpere (FT)

Două nave care transportau motorină rusă către SUA în cadrul acordului dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin și-au schimbat rutele și nu se mai îndreaptă către porturile americane. Informația a fost publicată de Financial Times.

Mai exact, petrolierul Leruo, deținut de o companie din Hong Kong și care navighează sub pavilionul Sierra Leone, s-a îndreptat spre Brazilia. În același timp, petrolierul rus Talisman a părăsit Oceanul Atlantic și a intrat în Marea Mediterană, aflându-se în prezent în largul coastelor Algeriei. Nava are statutul „în așteptarea instrucțiunilor” (for orders). Potrivit publicației, acest lucru înseamnă că încărcătura nu are încă un cumpărător confirmat sau un port de destinație. Ambele petroliere se află sub sancțiuni occidentale.

Un statut similar îl are și un alt petrolier — „Agioi Fanendes”, deținut de compania greacă Eastern Mediterranean Maritime. Cu toate acestea, acesta își continuă deocamdată drumul spre SUA. Proprietarul său a declarat că portul de descărcare nu a fost încă confirmat. Conform datelor companiei de analiză Kpler, acesta își poate schimba, de asemenea, ruta inițială către New York. Un alt petrolier supus sancțiunilor — Beast, deținut de companii din Insulele Seychelles, a încărcat combustibil în portul Primorsk pe 27 octombrie și își menține, deocamdată, cursul către coasta atlantică a SUA.

Analistul Kpler, Matt Smith, a explicat că companiile americane „ezită” să cumpere motorină din Rusia din cauza riscurilor juridice și a sancțiunilor. Anterior, reprezentanți ai sectorului energetic și analiști au făcut aceeași declarație pentru ziarul The Washington Sun. Iar guvernatoarea statului New Jersey, Miki Sherrill, unde se află cel mai mare centru de recepție și distribuție a produselor petroliere de pe coasta de est a SUA, a avertizat mediul de afaceri că acordul dintre Trump și Putin încalcă legea din 2022, care a interzis importul de resurse energetice din Rusia după invazia Ucrainei. În plus, Sherrill a avertizat administrația portuară din New York și New Jersey, precum și operatorii terminalelor petroliere, să nu accepte motorină din Rusia.

FT subliniază că schimbarea rutei a avut loc într-un moment în care situația motorinei din SUA s-a înrăutățit și mai mult: date recente au arătat că stocurile acesteia au scăzut sub 100 de milioane de barili pentru prima dată în mai bine de două decenii.

Editor : A.R.