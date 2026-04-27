Analiză Paradoxul puterii militare: cum pot slăbi intervențiile SUA și Israelului în Orientul Mijlociu propriile poziții strategice

În ciuda bravadei pe care o afișează în public, Donald Trump se teme, de fapt, că întreg războiul s-ar putea transforma într-un dezastru. Foto: Profimedia Images
Deciziile SUA privind Iranul și rolul administrațiilor Bush, Obama și Biden Capacitățile nucleare iraniene și efectele escaladării militare Declinul prestigiului SUA și Israelului în percepția internațională

Criticii președintelui american interpretează prelungirea armistițiului cu Iranul ca un nou moment de ezitare strategică al lui Donald Trump, în linia unor retrageri de ultim moment semnalate anterior în politica sa externă. În același timp, dezbaterea publică din Statele Unite rămâne puternic polarizată, o parte a criticilor acuzând incoerență decizională, în timp ce susținătorii președintelui resping aceste interpretări și le consideră exagerate sau motivate politic. Între timp, tensiunile dintre SUA și Iran rămân ridicate, în special în zona Strâmtorii Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de energie. Acesta ar putea fi un scenariu final pe care premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-ar putea prefera, însă atacurile americano-israeliene asupra Iranului și războiul pe care Israelul îl duce simultan în Liban au contribuit la slăbirea ambelor națiuni pe termen lung, scrie The Independent.

Deciziile SUA privind Iranul și rolul administrațiilor Bush, Obama și Biden

Faptul că rezultatul unui atac al Statelor Unite și al Israelului ar fi dezastruos - printre altele - pentru Statele Unite și Israel era evident pentru foștii președinți George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden. De aceea au respins rugămințile adresate de Netanyahu în Biroul Oval de a-i determina pe americani să atace Iranul.

Israelul, care este acum implicat în distrugerea Libanului, provocând astfel moartea a numeroși civili și distrugerea infrastructurii, atrage condamnarea la nivel mondial pentru eforturile sale de a distruge Hezbollah.

Este probabil să ajungă să ocupe sudul Libanului, așa cum a făcut-o între 1982 și 2000 - o ocupație împotriva căreia a fost creat Hezbollah. Așadar, Israelul nu își va fi asigurat securitatea prin forță, ci va fi generat un motiv pentru unii dintre vecinii săi să continue lupta.

În Iran, Israelul și SUA nu au văzut schimbarea de regim pe care Netanyahu, acuzat în 2024 de crime împotriva umanității în Gaza, i-a propus-o lui Trump. Rezultatul atacurilor asupra regimului iranian și al uciderii liderului său suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost că națiunea a intrat într-un mod de rezistență planificat în prealabil. Întreaga țară este acum condusă ca o operațiune partizană masivă.

Capacitățile nucleare iraniene și efectele escaladării militare

Capacitățile nucleare ale Iranului au fost afectate de bombele americane și israeliene de distrugere a buncărelor. Însă ambiția de a deține arme nucleare rămâne. Orice națiune care și-a făcut vreodată griji pentru securitatea sa viitoare și pentru fiabilitatea aliaților săi ar fi înțeleaptă să înceapă să construiască arme nucleare chiar acum, se arată în analiza The Independent.

Marea Britanie și Franța dispun de o capacitate nucleară independentă. Considerată odată ca fiind excesiv de izolaționistă, această abordare pare acum inteligentă. Una dintre consecințele invaziei aeriene iraționale a lui Trump asupra Iranului a fost aceea de a le face pe aliatele Americii să înțeleagă că SUA sunt periculoase și că o lume unipolară, în care Occidentul depinde de cine conduce Biroul Oval pentru securitatea sa, le închide într-o casă de nebuni.

Europa, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud și chiar Marea Britanie știu acum că trebuie să se grăbească să construiască genul de alianțe de „putere medie” pe care premierul canadian Mark Carney le-a prevăzut ca fiind necesare la ultima reuniune a liderilor mondiali de la Davos.

Capacitatea Iranului de a riposta la atacurile militare prin strangularea fluxului de produse din combustibili fosili prin Strâmtoarea Hormuz, care a dus la creșterea prețurilor petrolului brut la aproximativ 100 de dolari pe baril de la 70 de dolari înainte de război, a consolidat puterea teocrației de la Teheran.

Statele Unite și Israelul sunt acuzate, alături de Iran, pentru șocurile economice care au dus rata inflației din Marea Britanie la 3,3%.

Declinul prestigiului SUA și Israelului în percepția internațională

Campania lui Trump împotriva energiei verzi a suferit, de asemenea, un regres. În Marea Britanie s-a înregistrat o creștere de 50% a vânzărilor interne de panouri solare de la începutul războiului. Poate că el cere ca Marea Britanie să intensifice forajele în Marea Nordului, dar britanicii par să creadă că energia gratuită, pe care nimeni nu o poate opri, are mai mult sens.

În aproape toate domeniile, prestigiul Statelor Unite și al Israelului s-a diminuat. Capacitatea lor combinată de distrugere în masă a demonstrat că violența la scară gigantică nu își atinge scopurile, se mai arată în articolul The Independent.

Sprijinul aproape automat acordat Israelului în Statele Unite, în special în mediul politic, este subminat de schimbări radicale în sondaje, mai ales în rândul alegătorilor tineri.

Conform unui sondaj realizat de Pew în martie 2026, 75% dintre americanii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au o părere negativă despre Israel. Peste două treimi dintre cei cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani împărtășesc acest punct de vedere.

Pentru americani, relația cu Israelul este percepută din ce în ce mai mult nu așa cum li s-a învățat de ani de zile - că este un atu strategic într-un Orient Mijlociu în fierbere -, ci mai degrabă ca o povară strategică care contribuie la haosul din Orientul Mijlociu. Acest lucru nu înseamnă ignorarea responsabilității regimului iranian pentru răspândirea haosului și a violenței de-a lungul a multe decenii.

Tragedia principală este că Iranul suferă acum de coșmarul dublu al atacurilor aeriene și al opresiunii intensificate. Tragedia Americii este că Trump a expus limitele puterii SUA, pe care Pentagonul le-a înțeles până când el i-a dat afară pe toți generalii și spionii care l-ar fi putut avertiza să nu repete Afganistanul și Irakul.

Așadar, acum Donald Trump face bilanțul și își dă seama că aceasta este o problemă din care SUA trebuie să iasă prin dialog, nu prin luptă. Tragedia globală a acestei situații este că și fanaticii iranieni știu acest lucru și vor continua să aducă haos și dezordine în lume, mai arată jurnaliștii britanici.

