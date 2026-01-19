Principalii parteneri comerciali ai SUA răspund tot mai frecvent la politicile - uneori - beligerante și imprevizibile ale președintelui Donald Trump, căutând să-și mute afacerile în altă parte. Decizia Canadei de vineri de a reduce tarifele pentru vehiculele electrice chinezești este cel mai recent exemplu al modului în care politicile comerciale imprevizibile ale lui Trump împing aliații în brațele celui mai mare rival economic al Americii: China, arată, într-o analiză, France24.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a răsturnat șapte decenii de politică americană de susținere a unui comerț din ce în ce mai liber. El a impus taxe de două cifre asupra importurilor din aproape toate țările de pe glob, precum și taxe specifice pentru anumite industrii, cum ar fi siderurgia și industria auto, scriu jurnaliștii francezi.

Criticii avertizează că ridicarea tarifelor la niveluri nemaiîntâlnite de la Marea Depresiune riscă să alimenteze inflația și să submineze industriile americane.

Vineri, Canada a rupt relațiile cu Statele Unite, reducând cu 100% taxele de import pentru vehiculele electrice chinezești, în schimbul unor tarife mai mici pentru produsele agricole canadiene, în special semințele de canola.

„Este o declarație importantă de realiniere a relațiilor economice ale Canadei”, a declarat Edward Alden, care studiază problemele comerciale în calitate de membru senior al Consiliului pentru Relații Externe.

Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia Images

„Amenințarea economică din partea Statelor Unite este acum percepută de canadieni ca fiind mult mai mare decât amenințarea economică din partea Chinei. Așadar, este o problemă importantă.”

Canada a fost în repetate rânduri ținta furiei lui Trump. În octombrie, de exemplu, el a declarat că va impune o taxă vamală de 10% asupra importurilor canadiene, ca represalii pentru difuzarea de către guvernul provincial din Ontario a unui spot publicitar care critica instrumentul diplomatic preferat al președintelui, taxele vamale. El nu a dus la îndeplinire această majorare, dar tarifele vamale pentru unele sectoare cheie din Canada, precum oțelul și aluminiul, rămân în vigoare.

Acordul cu China este unul potențial periculos pentru prim-ministrul Canadei, Mark Carney, care riscă represalii din partea lui Trump înaintea negocierilor privind reînnoirea Acordului SUA-Mexic-Canada, care este crucial pentru întreprinderile canadiene.

Dar Canada nu este singura care caută alternative la piața masivă a Americii, întrucât Trump impune tarife uriașe asupra importurilor, în încercarea de a forța alte țări să-și mute producția în Statele Unite.

Excedentul record al Chinei

Uniunea Europeană a semnat sâmbătă un acord comercial cu alianța sud-americană cunoscută sub numele de Mercosur, care include cele mai mari două economii din regiune, Brazilia și Argentina. UE urmărește, de asemenea, încheierea unui acord comercial cu India.

China, lovită de tarifele impuse de SUA încă din primul mandat al lui Trump, și-a diversificat exporturile, îndepărtându-se de cea mai mare economie a lumii și orientându-se către piețe precum Europa și Asia de Sud-Est.

Se pare că funcționează. Excedentul comercial al Chinei cu restul lumii a crescut la un nivel record de 1,2 trilioane de dolari în 2025, a raportat miercuri guvernul chinez, în ciuda scăderii exporturilor către SUA.

Trump afirmă că tarifele vor aduce bani la Trezoreria SUA, vor proteja industriile americane și vor atrage investiții în Statele Unite. Joi, Taiwanul a acceptat să investească 250 de miliarde de dolari în Statele Unite în schimbul reducerii de către Trump a tarifului aplicat produselor sale de la 20% la 15%.

Însă utilizarea tarifelor de către președintele SUA a fost adesea arbitrară și imprevizibilă.

El a vizat Brazilia, de exemplu, pentru că l-a urmărit penal pe aliatul său, fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro. Vineri, el a amenințat din nou că va impune tarife țărilor care nu îi susțin eforturile de a prelua controlul asupra Groenlandei de la Danemarca.

Pariul lui Carney

Acordul de vineri de la Beijing marchează o schimbare radicală în politica canadiană.

În 2024, Canada a urmat exemplul SUA, impunând tarife de 100% asupra vehiculelor electrice din China, reflectând temerile că mașinile chinezești ieftine ar copleși producătorii auto nord-americani.

Dar acordul cu China aduce beneficii Canadei. În primul rând, fermierii care cultivă canola au nevoie de piețe de export, iar acest pact reduce tariful vamal aplicat de China pentru canola de la 84% la 15%. Fermierii care cultivă canola salută noul acord comercial al Canadei cu China ca fiind o veste excelentă care ar putea restabili exporturile pentru această cultură importantă.

În al doilea rând, administrația Trump, care favorizează combustibilii fosili în detrimentul energiei verzi, „este activ ostilă producției de vehicule electrice în America de Nord”, a declarat economistul Mary Lovely, cercetător principal la Institutul Peterson pentru Economie Internațională.

Opoziția Americii „amenință să facă industria auto nord-americană obsoletă în viitor, pe măsură ce China avansează cu îmbunătățiri rapide ale calității bateriilor și electronicii pentru vehiculele electrice”, a spus ea.

„Punctele forte ale Chinei în sectorul vehiculelor electrice sunt de necontestat”, a declarat Carney vineri. „China produce unele dintre cele mai accesibile și eficiente vehicule din punct de vedere energetic din lume. Și pentru ca Ottawa să-și construiască propriul sector competitiv de vehicule electrice, trebuie să învățăm de la parteneri inovatori, să accesăm lanțurile lor de aprovizionare și să creștem cererea locală.”

Însă apropierea economică a lui Carney de Beijing reprezintă un pas riscant.

„A fost o decizie extrem de dificilă pentru Carney”, a afirmat Alden. „Relațiile dintre Canada și China au fost extrem de tensionate.”

În 2018, China a reținut doi cetățeni canadieni ca represalii pentru arestarea de către Canada a unui director al companiei chineze de tehnologie Huawei, la cererea Statelor Unite. Toți trei au fost eliberați în cadrul unui schimb în 2021. Canada a lansat, de asemenea, o anchetă în urmă cu trei ani pentru a stabili dacă chinezii au intervenit în alegerile canadiene din 2019 și 2021.

Acordul a stârnit deja critici pentru că expune lucrătorii canadieni din industria auto la concurența vehiculelor electrice chinezești la prețuri mici. Premierul Ontario, Doug Ford, care conduce provincia care este centrul producției auto canadiene, a criticat acordul.

„Să nu vă înșelați: China are acum un punct de sprijin pe piața canadiană și îl va folosi în avantajul său, în detrimentul lucrătorilor canadieni”, a scris Ford pe rețelele sociale. „Mai rău, prin reducerea tarifelor pentru vehiculele electrice chinezești, acest acord dezechilibrat riscă să închidă ușa producătorilor auto canadieni către piața americană, cea mai mare destinație de export a noastră.”

Drept răspuns la critici, Carney a menționat că acordul este limitat. China poate exporta doar 49.000 de vehicule electrice în Canada la o rată redusă a tarifelor de 6,1%, care va crește la aproximativ 70.000 în cinci ani.

Alte opțiuni

Dar cel mai mare risc pentru Canada provine de la vecinul său sudic.

Acordul SUA-Mexic-Canada (USMCA) – un pact comercial regional care permite multor mărfuri să treacă granițele nord-americane fără taxe vamale – urmează să fie reînnoit în acest an. Trump va cere cu siguranță modificări menite să mute producția în Statele Unite și ar putea amenința că se va retrage complet din acord, mai ales dacă va fi tentat să-l pedepsească pe Carney pentru că i-a inversat politica față de China.

Este o perspectivă înfricoșătoare pentru Canada, care exportă 75% din mărfurile sale către Statele Unite.

Acordul dintre Canada și China semnat vineri „va complica negocierile”, a declarat William Reinsch, fost oficial comercial american, actualmente angajat al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Trump nu va fi mulțumit de acțiunea Canadei, va lua probabil unele măsuri de retorsiune, probabil împotriva industriei auto canadiene, și va face cu siguranță din aceasta o problemă în negocierile USMCA.”

Vineri, Trump l-a felicitat pe Carney: „Dacă poți obține un acord cu China, ar trebui să o faci.” Carney a menționat că acordul cu China este preliminar, oferindu-i potențial flexibilitatea de a solicita modificări, dacă este necesar, pentru a evita un conflict cu SUA.

De asemenea, s-ar putea să conteze pe un mic ajutor din partea companiilor americane.

Producătorii auto americani depind de o rețea de fabrici din SUA, Canada și Mexic și vor lupta cu înverșunare pentru a apăra USMCA. Fermierii americani se bazează, de asemenea, pe acest pact pentru a avea acces la piețele din Mexic și Canada. Iar companiile americane din domeniul tehnologiei apreciază modul în care acesta a liberalizat comerțul digital în America de Nord.

Deocamdată, a spus Lovely, acordul lui Carney cu China trimite „un semnal puternic că Canada caută alți parteneri și are opțiuni care i-ar permite să se retragă din USMCA înainte de a face compromisuri umilitoare pentru a servi doar interesele americane”.

