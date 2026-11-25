Mai mulți angajați ai Casei Albe au organizat un pariu informal pentru a ghici cât timp va mai rămâne în funcție Markwayne Mullin, secretarul american pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security).

Potrivit unei investigații publicate de The Washington Post și preluate de The Independent, oficialul a provocat nemulțumiri în administrația Donald Trump după o serie de apariții televizate controversate, explicații contradictorii privind perturbările informatice din Statele Unite și o deplasare la un meci de fotbal american, efectuată cu un avion guvernamental în timpul unei crize a transporturilor aeriene.

Markwayne Mullin, fost senator republican de Oklahoma, a preluat conducerea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) după demiterea lui Kristi Noem, în martie 2026.

Instituția pe care o conduce are aproximativ 260.000 de angajați și coordonează activități esențiale pentru securitatea Statelor Unite, inclusiv protecția frontierelor, imigrația, securitatea cibernetică și intervențiile în situații de urgență.

Deși Mullin a fost considerat inițial o alegere potrivită pentru stabilizarea instituției, în ultimele săptămâni au apărut tensiuni între acesta și mai mulți oficiali ai administrației Trump.

Potrivit unor surse citate de The Washington Post, la Casa Albă s-a discutat inclusiv posibilitatea înlocuirii sale, iar unii angajați au început să parieze pe durata rămasă a mandatului.

A mers la un meci de fotbal american cu avionul guvernamental, în timp ce mii de pasageri erau blocați

Una dintre controversele care au afectat imaginea ministrului a fost provocată de deplasarea sa la un meci de fotbal american universitar, disputat între LSU și Texas.

Mullin a călătorit în Louisiana cu un avion guvernamental, însoțit de membri ai familiei, la scurt timp după ce autoritățile americane suspendaseră temporar toate zborurile civile din cauza unor probleme tehnice.

Incidentul aviatic provocase anularea sau întârzierea a numeroase curse, iar mii de pasageri se confruntau încă cu dificultăți în aeroporturi.

Deplasarea oficialului a fost criticată inclusiv în Congres.

În timpul unei audieri organizate săptămâna trecută de Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților, Mullin a încercat să explice de ce nu și-a anulat participarea la evenimentul sportiv.

Acesta a susținut că renunțarea la călătorie ar fi putut transmite publicului un semnal greșit, alimentând neîncrederea în siguranța transportului aerian tocmai când restricțiile începeau să fie ridicate.

Explicațiile nu au convins mai mulți oficiali ai administrației.

Potrivit The Washington Post, Donald Trump ar fi fost nemulțumit de prestația ministrului în fața parlamentarilor.

Reprezentanții DHS au precizat că Mullin trebuie să utilizeze aeronave guvernamentale pentru a păstra accesul la comunicații securizate în situații de urgență și că rambursează costurile prevăzute de regulile federale pentru deplasările neoficiale.

A sugerat că inteligența artificială ar putea fi responsabilă pentru blocarea zborurilor

O altă controversă a apărut după ce Mullin a încercat să explice perturbările tehnologice care au afectat Statele Unite la jumătatea lunii noiembrie.

Pe lângă suspendarea temporară a transportului aerian, au existat probleme în funcționarea unor sisteme bancare și servicii informatice utilizate de companii.

Într-un interviu acordat Fox News, secretarul pentru Securitate Internă a sugerat că inteligența artificială ar putea fi implicată în producerea incidentelor.

Pentru a-și susține afirmația, oficialul a invocat opinia unei persoane pe care a descris-o drept foarte pricepută în domeniul tehnologiei.

Declarațiile au surprins reprezentanții administrației, în condițiile în care autoritățile americane nu identificaseră dovezi că perturbările fuseseră provocate de un atac informatic.

Potrivit Politico, conversațiile interne ale angajaților administrației s-au umplut de reacții de uimire după apariția televizată a ministrului.

În cele din urmă, șeful de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a decis să îl retragă temporar pe Mullin din aparițiile televizate în care acesta reprezenta poziția administrației privind criza.

Un oficial familiarizat cu decizia a declarat pentru The Washington Post că Miller îl considera pe Mullin un risc de imagine pentru administrație.

Pariuri la Casa Albă: cât timp va mai rezista ministrul în funcție?

În acest context, mai mulți angajați ai administrației americane au început să speculeze asupra posibilității unei demiteri.

Potrivit investigației The Washington Post, în interiorul Casei Albe au existat discuții despre oportunitatea înlocuirii ministrului și despre dificultățile politice pe care le-ar presupune o asemenea decizie.

Unele persoane au organizat chiar un pariu informal privind perioada în care Mullin va continua să conducă Departamentul pentru Securitate Internă.

Publicația nu precizează câți angajați au participat sau dacă au fost pariate sume de bani.

Totuși, două surse citate de jurnaliștii americani consideră că poziția ministrului este, pentru moment, relativ sigură.

Explicația este una politică: republicanii ar putea întâmpina dificultăți în confirmarea unui nou secretar pentru Securitate Internă înainte de luna ianuarie, când democrații urmează să preia controlul Congresului.

În plus, sursele susțin că Donald Trump continuă să aibă o relație personală bună cu Mullin.

Trump îl apără public: „Face o treabă bună”

În ciuda informațiilor despre nemulțumirile interne, președintele american și-a exprimat public sprijinul pentru ministru.

Într-un interviu acordat marți, 24 noiembrie, publicației New York Post, Trump a afirmat că Mullin își îndeplinește bine atribuțiile.

Președintele l-a descris drept o persoană care muncește mult și a declarat că nu anticipează schimbări importante în componența Cabinetului.

În același interviu, Trump a părut surprins să afle că ministrul se afla într-o deplasare oficială în Orientul Mijlociu.

Mullin efectua o vizită de cinci zile în Iordania, Azerbaidjan și Emiratele Arabe Unite, însoțit de soția sa.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă, deplasarea fusese planificată cu aproximativ două luni înainte și avea drept scop consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității.

Reprezentanții instituției au respins criticile privind activitatea ministrului, afirmând că acesta lucrează permanent pentru protejarea Statelor Unite și pentru dezvoltarea parteneriatelor cu alte țări.

Probleme și în interiorul Departamentului pentru Securitate Internă

Dincolo de controversele publice, The Washington Post relatează că Mullin se confruntă și cu dificultăți administrative.

După preluarea funcției, ministrul a înlocuit sau redistribuit mai mulți oficiali numiți în perioada mandatului lui Kristi Noem.

Unii angajați consideră că schimbările au adus mai multă stabilitate, în timp ce alții susțin că noua echipă nu are suficientă experiență în gestionarea unei instituții de asemenea dimensiuni.

Au apărut și divergențe privind politica de imigrație.

Deși Mullin a continuat programul administrației Trump de deportare a imigranților fără documente, unele grupuri conservatoare i-au criticat disponibilitatea de a discuta soluții care ar permite anumitor categorii de lucrători străini să obțină un statut legal.

Pe de altă parte, reprezentanți ai mediului de afaceri apreciază faptul că ministrul înțelege problemele companiilor care depind de forța de muncă imigrantă.

În aceste condiții, Mullin se confruntă cu presiuni din direcții diferite, atât din interiorul administrației, cât și din partea unor susținători ai președintelui.

Editor : Sebastian Eduard