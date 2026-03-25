O premieră astăzi, la Washington. Îmbrăcată în alb, poate un simbol al noilor începuturi, Melania Trump a pășit pe covorul roșu alături de un robot umanoid. În discursul său prima-doamnă a Americii a subliniat tranziția pe care o vom face cu toții către o societate care va integra umanoizii în tot mai multe sectoare. Nu este prima dată când Melania Trump vorbește despre roboți. „Lumea noastră se transformă, iar prin utilizarea AI putem acum accesa baza de cunoștințe a umanității”, a declarat miercuri Melania Trump. La eveniment a fost prezentă și Mirabel Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Melania Trump a organizat la Washington o reuniune internațională dedicată promovării educației digitale pentru copii. La eveniment au participat primele-doamne din mai multe state europene, printre care partenera preşedintelui Nicuşor Dan - Mirabela Grădinaru, soția președintelui Franței, Brigitte Macron, soția președintelui Ucrainei, Olena Zelenska, dar și prima-doamnă a Poloniei, Marta Nawrocka. La sesiunea reuniunii de miercuri, Melania Trump a venit însoțită de un robot umanoid.

Robotul a mers pe un coridor alături de Melania Trump înainte de a-i întâmpina pe oaspeți în mai multe limbi, în Sala de Est.

„Sunt onorat să fiu prezent la întâlnirea inaugurală a Fostering the Future Together. Sunt un robot umanoid construit în Statele Unite ale Americii și sunt recunoscător să fac parte din această mișcare istorică de a oferi copiilor putere prin intermediul tehnologiei și educației. Bine ați venit!”, a spus acesta.

Robotul s-a întors apoi pe hol, în timp ce prima-doamnă a SUA glumea despre faptul că el este primul „oaspete umanoid de fabricație americană la Casa Albă”.

„Lumea noastră se transformă, iar prin utilizarea AI putem acum accesa baza de cunoștințe a umanității”, a declarat miercuri Melania Trump.

„Suntem obligați să ne asigurăm că copiii noștri devin generația cea mai fluentă din punct de vedere tehnologic și cu cea mai înaltă educație din lume”, a spus ea. „Făcând acest lucru, Statele Unite își vor asigura superioritatea economică pe termen lung.”

Melania Trump: „Roboții sunt aici și este responsabilitatea noastră să ne pregătim copiii pentru acest viitor”

Melania Trump și-a lansat inițiativa în septembrie, la Adunarea Generală a ONU, când a declarat că roboții sunt aici și că este responsabilitatea noastră să ne pregătim copiii pentru acest viitor. Acest discurs a fost repetat în această seară la summitul la care a participat și prima-doamnă a României, Mirabela Grădinaru.

Patruzeci și cinci de națiuni și-au trimis reprezentanți la reuniunea inaugurală de două zile, care a început marți cu discursul Melaniei Trump.

Robotul nu este făcut de Tesla, așa cum ne-am fi așteptat, ci de Figure AI. Este un start-up american înființat în 2022 cu scopul de a crea roboți care să lucreze în medii reale - fabrici, depozite, dar și în casele oamenilor. De la primul robot, Figure 01, a impresionat prin mișcări complexe.

Cel prezentat de prima-doamnă a Statelor Unite este a treia versiune. Figure 03 este un robot casnic. Este acoperit cu materiale moi și se încarcă singur. Are un AI mult mai avansat, înțelege comenzi vocale, învață prin observație și se adaptează. Surprinzător la el este că poate alerga și are senzori în mâini, iar asta îl ajută să prindă obiectele. Nu e încă menajera perfectă, dar se adaptează extraordinar. Revista The Time l-a numit cea mai bună invenție a anului trecut.

Mirabela Grădinaru, prezentă la eveniment

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat la summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

Delegaţia Administraţiei Prezidenţiale, din care fac parte doamna Mirabela Grădinaru, precum şi consilierii de stat Vlad Ionescu şi Diana Punga, a participat, în data de 24 martie 2026, la prima sesiune de lucru a Summitului Global al Coaliţiei «Pregătind viitorul împreună», desfăşurat la Washington, D.C., la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Evenimentul a reunit Prime Doamne din mai multe state, reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei şi experţi în educaţie, având ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluţii pentru sprijinirea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea şi inovarea prin utilizarea sigură a noilor tehnologii şi a inteligenţei artificiale”, a transmis, miercuri, Administraţia Prezidenţială, îmtr-un comunicat de presă.

Administraţia Prezidenţială a prezentat, miercuri seara, o fotografie în care partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, se află împreună cu soţia preşedintelui Franţei, Brigitte Macron şi cu Olena Zelenska, soţia preşedintelui Ucrainei, la Summitul „Pregătind viitorul împreună” de la Casa Albă.

Editor : Liviu Cojan