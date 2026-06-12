Participanții la asaltul Capitoliului SUA ar putea cere despăgubiri de la statul american. Noua strategie a aliaților lui Donald Trump

Deși Departamentul Justiției a declarat că a renunțat la planurile privind fondul de „militarizare” în valoare de 1,8 miliarde de dolari propus de președintele Donald Trump, unii dintre aliații săi își îndreaptă atenția către o altă modalitate de a acorda compensații susținătorilor săi, inclusiv celor care au participat la revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA. Cea mai viabilă cale, potrivit aliaților lui Trump și experților juridici, ar putea implica despăgubirea acestor loialiști în temeiul unei legi din 1946 numită „Federal Tort Claims Act”. Această măsură permite persoanelor să depună plângeri administrative - și, ulterior, să intenteze procese - împotriva guvernului SUA pentru presupuse fapte ilicite, care pot fi apoi soluționate pe cale extrajudiciară, arată Reuters.

„Din punctul meu de vedere, fondul este mort”, a declarat Stanley Woodward, al treilea oficial în ierarhia Departamentului Justiției, într-un interviu acordat agenției Reuters. „Dacă cineva dorește să depună o plângere împotriva guvernului și să ne dea în judecată, poate să o facă în continuare.”

Președintele republican și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru plățile federale către susținătorii săi, pe care i-a descris ca fiind vizați de un guvern american „transformat în armă” sub predecesorul său democrat, Joe Biden.

Însă fondul „anti-înarmare”, creat ca parte a unei înțelegeri legale între Trump și Departamentul Justiției pentru a rezolva procesul său de 10 miliarde de dolari împotriva Fiscului privind presupusa gestionare defectuoasă a dosarelor sale fiscale, a fost suspendat pe fondul opoziției feroce din partea republicanilor din Congres. Criticii lui Trump l-au ridiculizat ca fiind un fond secret destinat recompensării susținătorilor cu banii contribuabililor.

Sute de persoane care au fost urmărite penal după ce au participat la atacul asupra Capitoliului, care a reprezentat o încercare eșuată a susținătorilor lui Trump de a împiedica Congresul să certifice înfrângerea sa electorală din 2020 în fața lui Biden, au depus deja cereri de despăgubire, iar cel puțin 10 au dat în judecată guvernul pentru daune - până acum, cu puține reacții.

Strategia este în lucru de mult timp. Avocații conservatori au dezbătut planul în cadrul unei sesiuni strategice despre care nu s-a raportat anterior, la Convenția Națională Republicană din 2024, potrivit lui Michael Caputo, un aliat de lungă durată al lui Trump, care a participat la întâlnire.

Alte opțiuni de plată sunt încă analizate, potrivit lui Caputo, care a contribuit la eforturile de „anti-înarmare” din campania electorală a lui Trump din 2024 și a depus prima cerere cunoscută în cadrul fondului de „înarmare”, acum abandonat.

„Nu am auzit nimic care să indice că ar fi încetinit eforturile de a obține despăgubiri pentru victime”, a spus Caputo, adăugând că oficialii administrației i-au spus să „urmărească acest spațiu”. Caputo, care a fost purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale în timpul primului mandat al lui Trump, i-a cerut procurorului general interimar Todd Blanche 2,7 milioane de dolari drept „restituire” pentru anchetele efectuate de administrația Biden și de fostul consilier special Robert Mueller.

„Este cea mai fezabilă metodă din punct de vedere logistic”, a spus Patrick Jaicomo, avocat senior la grupul juridic libertarian Institute for Justice, specializat în cazuri legate de Legea federală privind cererile de despăgubire pentru fapte ilicite (Federal Tort Claims Act). „Guvernul ar avea o mare flexibilitate.”

Sprijinul repetat al lui Trump pentru despăgubirea susținătorilor pe care îi prezintă ca victime ale „instrumentalizării” a ridicat întrebarea cu privire la calea pe care ar putea să o urmeze acum pentru a efectua astfel de plăți.

Întrebată dacă există planuri alternative pentru a oferi o astfel de despăgubire, Casa Albă a făcut referire la comentariile anterioare ale lui Trump și Blanche, potrivit cărora fondul pentru „instrumentalizare” nu va fi pus în aplicare.

„Nu avem anunțuri suplimentare în acest moment, iar orice speculație cu privire la potențiale acțiuni viitoare este doar atât - speculație”, a declarat pentru Reuters un oficial al Casei Albe, vorbind sub condiția anonimatului. „Președintele Trump rămâne hotărât să abordeze problema instrumentalizării din era Biden.”

Un oficial al Departamentului Justiției, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că nu există niciun efort de a încuraja oamenii să depună aceste cereri.

„Oamenii ar trebui despăgubiți”

Trump a acuzat administrația Biden și alți oponenți politici că au folosit în mod necorespunzător forțele de ordine, serviciile de informații și agențiile de reglementare pentru a-l viza pe el și pe aliații săi. Criticii au spus că aceste eforturi au fost justificate legal de faptele ilegale reale sau suspectate ale lui Trump și ale altora.

Donald Trump, de exemplu, a acordat clemență executivă susținătorilor săi care au fost urmăriți penal pentru rolul lor în revolta din 6 ianuarie.

„Oamenii au fost distruși de polițiști corupți și de instrumentalizare”, a declarat Donald Trump în cadrul emisiunii „Meet the Press” a NBC, difuzată duminică. „Mulți dintre acești oameni ar trebui despăgubiți.”

Senatorul republican Lindsey Graham a susținut, într-o postare pe rețelele sociale, ideea de a solicita despăgubiri prin Legea federală privind cererile de despăgubire pentru fapte ilicite (Federal Tort Claims Act), determinându-l pe Woodward, reprezentantul Departamentului Justiției, să răspundă cu ceea ce părea a fi o susținere într-o postare care a fost ștersă între timp.

„Lucrăm la asta”, a scris Woodward.

El a declarat ulterior pentru Reuters că încerca să transmită un mesaj potrivit căruia persoanele care consideră că au fost victime ale abuzurilor guvernului continuă să aibă o cale de a obține despăgubiri chiar și fără fondul de 1,8 miliarde de dolari.

De la o idee marginală la curentul principal

Despăgubirea financiară a aliaților lui Trump a trecut de la o idee politică marginală la o strategie republicană de curent principal. Caputo a spus că a fost implicat în discuții despre găsirea unor modalități de a plăti victimele „utilizării abuzive” încă din octombrie 2023.

În 1956, Congresul a creat un Fond de judecată permanent pentru plata despăgubirilor în procesele împotriva guvernului federal. Caputo a spus că aliații președintelui și avocații conservatori au discutat „până la saturație” despre utilizarea acestui fond pentru plăți în temeiul Legii federale privind cererile de despăgubire pentru fapte ilicite în timpul Convenției Naționale Republicane din 2024. Participanții la aceste discuții s-au opus plății către infractori violenți, inclusiv cei care au agresat ofițeri de poliție, potrivit lui Caputo.

Participanții au considerat Fondul de despăgubiri ca o sursă „nelimitată” de bani care ar evita obstacolele politice legate de crearea unui nou fond administrativ, a spus Caputo, deși au recunoscut că aceste plăți ar putea fi controversate.

Unii aliați de marcă ai lui Trump au primit deja despăgubiri în temeiul Legii federale privind cererile de despăgubire pentru fapte ilicite. Michael Flynn, care a ocupat pentru scurt timp funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump în timpul primului său mandat, a primit o despăgubire de 1,25 milioane de dolari în temeiul legii.

Avocatul Peter Ticktin a declarat că biroul său reprezintă peste 400 de persoane care au participat la revolta de la Capitoliu și care au depus cereri de despăgubire în temeiul Legii federale privind cererile de despăgubire pentru fapte ilicite. Ticktin a spus că speră ca guvernul să soluționeze cazurile înainte ca acestea să ajungă în instanță, dar nu i s-a comunicat niciun plan în acest sens.

„Solicităm despăgubiri de milioane de dolari”, a spus Ticktin, adăugând că are încredere că Trump și Departamentul de Justiție se vor asigura că clienții săi vor fi plătiți.

„O parodie”

Procedura administrativă pentru o cerere în temeiul Legii federale privind despăgubirile civile începe atunci când o persoană depune un formular, cunoscut sub numele de SF-95, în care invocă o abatere a guvernului și solicită despăgubiri.

De obicei, cererile trebuie depuse în termen de doi ani de la incident, dar inculpații din 6 ianuarie susțin că presupusa abatere împotriva lor constituie un prejudiciu continuu. Rămâne neclar cum vor trata instanțele sau Departamentul de Justiție această interpretare.

Dacă guvernul este de acord cu suma solicitată, oficialii pot autoriza plata înainte de numirea unui judecător, a spus Jaicomo, ceea ce înseamnă că niciun judecător nu ar examina plata.

Dacă guvernul nu ajunge la o înțelegere, reclamanții pot intenta un proces, moment în care un judecător ar începe să supravegheze cazul. Ticktin a intentat deja 10 procese și a declarat că intenționează să mai intenteze sute.

Rupa Bhattacharyya, o fostă funcționară a Departamentului de Justiție care a supravegheat fondul de despăgubire pentru victimele atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite, a spus că avocații departamentului ajung de obicei la o înțelegere doar atunci când se confruntă cu un risc ridicat de a pierde la proces, deși își păstrează o largă libertate de apreciere în ceea ce privește înțelegerile, inclusiv în cazurile legate de 6 ianuarie.

„Ar fi o parodie, deoarece acestea sunt procese foarte ușor de apărat”, a spus Bhattacharyya, care a lucrat sub președinții ambelor partide. „Ar încălca scopul și spiritul fondului de despăgubiri - dar este puțin probabil să încalce textul legii.”

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Editor : C.A.