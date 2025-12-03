Pasagerii supraponderali, obligați să cumpere două locuri în avion. Zborurile din SUA se scumpesc

O nouă regulă introdusă în Statele Unite va obliga pasagerii care nu încap între cotierele scaunului să cumpere un loc suplimentar înainte de zbor, iar rambursarea acestuia nu va mai fi garantată. Măsura, care intră în vigoare pe 27 ianuarie, riscă să facă zborurile mai scumpe și mai complicate pentru călători, informează The Independent.

O nouă politică a companiei Southwest Airlines va obliga clienții care nu încap între cotierele scaunului să cumpere în avans un bilet suplimentar pentru un al doilea loc.

În prezent, pasagerii plus-size pot fie să achite din start un loc în plus, cu posibilitatea de a primi ulterior rambursarea costului, fie pot solicita gratuit un loc suplimentar direct la aeroport, relatează Fox 2 Detroit.

Noua regulă va intra în vigoare pe 27 ianuarie, aceeași zi în care compania va începe să aloce locuri în mod prestabilit.

„Pentru a ne asigura că există spațiu, îi informăm pe clienții care au folosit anterior politica locului suplimentar că ar trebui să îl achiziționeze la rezervare”, a transmis Southwest într-un comunicat.

Pasagerii plus-size vor putea în continuare să obțină rambursări pentru cel de-al doilea loc, cu condiția ca zborul să nu fie complet ocupat.

În baza noii politici, dacă un pasager care are nevoie de un loc suplimentar nu îl cumpără înainte de zbor, va fi obligat să o facă la aeroport. Dacă aeronava este deja plină, Southwest îl va reprograma pe un zbor ulterior.

Jason Vaughn, agent de turism și fondator al site-ului Fat Tested Travel – o platformă dedicată călătorilor plus-size – a declarat pentru Associated Press că schimbarea va face experiența zborului mai dificilă pentru toată lumea.

„Cred că va înrăutăți experiența de zbor pentru toți”, a spus el.

Vaughn explică faptul că, în sistemul actual, pasagerii mai mari nu riscă nimic dacă achiziționează preventiv un loc suplimentar, deoarece pot primi banii înapoi. Dar dacă rambursarea nu mai este garantată și există posibilitatea să fie obligați să cumpere biletul, mulți vor încerca pur și simplu să se descurce cu un singur loc.

Asta înseamnă nu doar că pasagerii plus-size vor fi incomozi, ci și că persoanele de lângă ei ar putea avea parte de un confort redus.

Compania a transmis că „pasagerii care ocupă spațiul locului vecin ar trebui să achiziționeze proactiv numărul necesar de locuri înainte de călătorie, pentru a se asigura că acestea sunt disponibile”, iar „cotiera este considerată limita clară dintre locuri”, potrivit Men's Journal.

Totuși, nu este clar cât de mult trebuie ca o persoană să „depășească” spațiul unui alt loc pentru a fi obligată să cumpere un nou bilet, iar Southwest spune că va decide acest lucru de la caz la caz.

„Southwest poate determina, la propria discreție, că este necesar un loc suplimentar din motive de siguranță”, a transmis compania pentru Men's Journal.

Pe lângă schimbările privind pasagerii plus-size, Southwest introduce și alte modificări de politică, în încercarea de a-și crește profitabilitatea.

Anul trecut, compania a anunțat că va percepe costuri suplimentare pentru locurile cu spațiu mai mare pentru picioare și că va introduce zboruri de noapte. În mai, Southwest a renunțat la politica bagajelor de cală gratuite, iar din ianuarie va introduce alocarea locurilor, cu taxe suplimentare pentru locurile preferențiale sau cu mai mult spațiu la picioare.

Editor : Ș.A.