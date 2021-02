Patrick Leahy, senatorul pasionat de „Batman”, este a treia persoană, în ordinea succesiunii, care i-ar putea lua locul lui Joe Biden

Patrick Leahy, în vârstă de 80 de ani, este președintele pro tempore al Senatului SUA. El este a treia persoană în ordinea succesiunii la Casa Albă, în cazul în care președintele Joe Biden, în vârstă de 78 de ani, nu și-ar mai putea exercita funcția.

Prima, în ordinea succesiunii, este vicepreședintele Kamala Harris, în vârstă de 56 de ani, care este și președinte al Senatului.

În cazul în care nici ea nu ar putea suplini funcția de președinte, atunci acest rol îi revine speaker-ului Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi. Iar Patrick Leahy, președinte pro tempore al Senatului, ar fi al treilea în ordinea succesiunii.

În Statele Unite, președintele pro tempore al Senatului este desemnat în general senatorul partidului majoritar care, fără întrerupere, are cele mai multe mandate de senator. Este o tradiție urmată din 1890. Această funcție i-a revenit acum lui Patrick Leahy. El ar urma să asigure interimatul funcției prezidențiale, în cazul în care nici Nancy Pelosi n-ar putea să-l exercite.

Patrick Leahy și Nancy Pelosi sunt născuți în același an, 1940, la cinci zile diferență.

Atacurile din 11 septembrie 2001 au relansat discuțiile despre ordinea succesiunii la Președinție

Problema succesiunii unui președinte în funcție se pune în cazul în care acesta nu își mai poate îndeplini atribuțiile, moare, demisionează sau este destituit. Ordinea succesiunii arată că funcția trece la vicepreședinte, dar dacă și funcția de vicepreședinte devine vacantă în același timp, atunci prerogativele trec la președintele Camerei Reprezentanților, apoi la președintele pro tempore al Senatului și urmează, în ordinea succesiunii, membri ai Cabinetului (secretarul de stat, secretarul trezoreriei, șeful Pentagonului, procurorul general etc.), în funcție de eligibilitate.

Considerat în general, până la sfârșitul secolului XX, un subiect clar lămurit în mai multe articole din Constituția americană, atacurile teroriste din 11 septembrie 2011 au arătat că pot să existe scenarii în care mai multe persoane din ordinea succesiunii să fie puse în imposibilitatea de a-și mai exercita atribuțiile.

În anii care au urmat atacurilor, au început ample discuții pe această temă în Congres, în rândul specialiștilor, dar și dezbateri publice despre cum ar putea fi continuată activitatea guvernului în cazul unei calamități care ar lovi simultan administrația prezidențială și Congresul. Nici industria filmului nu a stat departe de astfel de scenarii și serialul „Designated Survivor” (Președinte de rezervă) este deja binecunoscut și în România. Aceste discuții nu s-au încheiat încă.

Un think tank non-politic, Comisia pentru Continuarea Guvernării (Continuity of Government Commission), a elaborat trei rapoarte (în 2003, 2009 și 2011), concentrându-se asupra ambiguităților și limitărilor din actuala legislație și făcând recomandări pentru amendarea legislației referitoare la legile de succesiune a funcției prezidențiale.

Cine este senatorul Patrick Leahy și ce îneamnă președinte pro tempore

„A trăi tot timpul în lumea reală ar putea deveni cam enervant”, spunea senatorul Patrick Leahy în 2008, vorbind despre pasiunea lui pentru eroul de benzi desenate Batman. De-a lungul întregii sale cariere politice, care l-a adus în sferele înalte ale puterii americane, pasiunea pentru Batman nu l-a părăsit niciodată. De altfel, senatorul democrat care reprezintă statul Vermont, din nord-estul SUA, a apărut și pe ecrane în mai multe filme inspirate din universul acestui super-erou.

Senatorul democrat de Vermont Patrick Leahy este președintele pro tempore al Senatului SUA și ar fi a treia persoană în ordinea succesiunii la Președinția SUA Foto: Profimedia

Patrick Leahy a fost ales prima dată în Senatul american în 1974. Avea atunci numai 34 de ani și era cel mai tânăr senator ales vreodată din statul Vermont. Mai mult, era primul senator nerepublican ales din 1856 în acest stat, efect direct al scandalului Watergate în care fusese implicat președintele republican Richard Nixon.

Aproape o jumătate de secol mai târziu, Leahy este încă senator și este decanul instituției, în termeni de longevitate politică. Este la al optulea mandat (mandatul de senator are șase ani în SUA). Asta îl face să ocupe postul de președinte pro tempore al Senatului. El este cel care prezidează ședințele importante ale camerei superioare în absența Kamalei Harris, cea care prin funcția pe care o ocupă este și președinte al Senatului, fără să fi fost aleasă ca senator.

Președintele pro tempore al Senatului SUA este al doilea cel mai înalt oficial al camerei superioare a Congresului. El îndeplinește funcția de președinte al Senatului în absența vicepreședintelui SUA, care nu vine în Senat decât atunci când sunt voturi foarte importante.

Patrick Leahy este fan Batman și a apărut în cinci filme ale seriei

Patrick Leahy, fost procuror, s-a poziționat de-a lungul carierei politice mai degrabă la stânga eșichierului politic american. A susținut generalizarea asigurărilor de boală și căsătoriile homosexuale. Pe site-ul său, senatorul scrie despre accesul la educație pentru toți, protecția mediului, energiile regenerabile, dar și despre apărare sau politica externă a Statelor Unite.

În 2001, după atacurile din 11 septembrie, Leahy a fost unul dintre cei doi senatori SUA care au fost vizați de atacurile cu antrax din cauza cărora au murit cinci oameni.

Pasiunea sa pentru Batman s-a intersectat cu propria traiectorie politică. Una dintre cauzele pentru care a militat ani de zile a fost interzicerea minelor antipersonal, iar pentru a sensibiliza în legătură cu această problemă s-a folosit de Batman. În 1996, a colaborat cu editura americană DC Comics pentru a crea o bandă desenată în care super-eroii să atragă atenția asupra pericolelor acestui tip de muniție. Cartea s-a numit Batman. Death of Innocents: the Horror of Landmines (Batman. Moartea nevinovaților: Oroarea minelor antipersonal). „Voi trimite un exemplar la fiecare dintre birourile senatorilor”, a promis Patrick Leahy într-un interviu.

L-a descoperit pe super-eroul său preferat la mijlocul anilor 1940. La acea vreme, Patrick Leahy avea 4 ani și tocmai primise primul său permis de bibliotecă. Petrecea ore în șir studiind revistele cu benzi desenate și a făcut o pasiune de-o viață pentru citit, așa cum mărturisea el însuși în prefața unei cărți despre Batman, publicate în 2019, „Detective Comics: 80 Years of Batman”.

În benzile desenate, Batman este foarte bogat și nu dispune de puteri extraordinare, dar triumfă grație calităților sale de detectiv și inteligenței sale, adică recurge la competențele sale, la știință și dă dovadă de raționalitate, își argumenta Patrick Leahy pasiunea pentru Batman.

De-a lungul anilor, Patrick Leahy a avut el însuși scurte apariții în cinci filme inspirate din universul Batman. De obicei, jucând chiar roluri de politician. Prestația cea mai remarcabilă a avut-o însă în 2008, potrivit CNN, când a apărut în „The Dark Knight”. Într-o scurtă secvență, are de-a face cu principalul dușman al lui Batman, Joker. Acesta din urmă, jucat de regretatul Heath Ledger, îl apucă de gât și își ține cuțitul foarte aproape de fața senatorului, în timp ce camera de filmat strânge planul pentru a se concentra asupra privirii îngrozite a lui Patrick Leahy. Scena a fost văzută de zeci de milioane de spectatori, iar filmul a avut încasări de peste 820 de milioane de euro în box-office. „M-a speriat de moarte, când a venit cu cuțitul la mine, n-a trebuit să mă prefac”, a declarat senatorul.

Încasările care i-au revenit pentru acest rol, ca și pentru celelalte, le-a donat bibliotecii Kellogg-Hubbard din Montpelier, acolo unde a descoperit universul super-eroului său.

Patrick Leahy, spitalizat pentru scurt timp după ce a prezidat ședința de deschidere a procesului împotriva lui Donald Trump

Senatorul Patrick Leahy a prezidat marți ședința de deschidere în Senat a celui de-al doilea proces împotriva fostului președinte Donald Trump. La câteva ore după aceea nu s-a simțit bine și a fost dus la spital, din precauție. A fost examinat, i s-au făcut analize și s-a întors ulterior acasă, cu atât mai mult cu cât soția sa este asistentă medicală, potrivit CNN.

Patrick Leahy terminase de prezidat, la Washington, cu o voce obosită, depunerea jurământului de către senatorii care vor servi ca juraţi în cursul procesului prevăzut să înceapă la 9 februarie. Fostul preşedinte Donald Trump este acuzat de incitare la violenţă în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie.

Democraţii dispun de o infimă majoritate în Senat, de 50 de senatori, printre care Patrick Leahy, contra 50 de mandate ale republicanilor. În cazul egalităţii cu prilejul unui vot, vicepreşedinta democrată Kamala Harris poate vota şi departaja votul.

Pentru condamnarea lui Donald Trump, însă, democraţii ar avea nevoie de 17 voturi din partea republicanilor, un număr care pare dificil, dacă nu imposibil, de atins. Chiar dacă violenţele de la 6 ianuarie au provocat o mare nelinişte, inclusiv în rândul republicanilor, puţini sunt cei care sprijină public procesul. Marţi, 45 din cei 50 de senatori republicani au susţinut o inţiativă pentru a încerca să blocheze procedura, motivând că se încalcă Constituţia dacă Senatul judecă în fost preşedinte.

Editor : Luana Pavaluca