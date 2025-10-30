Patru senatori republicani l-au trădat pe Trump, au votat cu democrații și au respins tarifele impuse unui număr de peste 100 de țări

Senatul SUA a luat poziție împotriva tarifelor globale impuse de Donald Trump asupra a peste 100 de țări joi, votând pentru anularea așa-numitelor tarife „reciproce”.

Patru republicani s-au alăturat democraților pentru a vota cu 51-47 o rezoluție de eliminare a tarifelor de bază pe care președintele le-a instituit prin decret prezidențial, informează The Guardian.

A fost a treia oară în această săptămână când republicanii au votat alături de democrați pentru o rezoluție privind tarifele, după ce anterior s-au mobilizat pentru a pune capăt tarifelor care vizau Brazilia și Canada.

Este rar ca republicanii să se opună lui Trump în al doilea mandat al acestuia. Însă senatorii republicani Susan Collins din Maine, Mitch McConnell și Rand Paul din Kentucky și Lisa Murkowski din Alaska s-au alăturat partidului de opoziție.

Votul are loc în momentul în care Trump încheie o săptămână în Asia, unde a încheiat un acord cu China pentru a reduce tarifele vamale aplicate produselor chinezești importate în țară și pentru a determina China să cumpere soia americană, un punct sensibil al războaielor comerciale care i-a pus pe jar pe fermieri, printre alte concesii.

În ciuda opoziției din Senat, este puțin probabil ca Camera Reprezentanților să ia măsuri similare. Republicanii din Camera Reprezentanților au creat la începutul acestui an o regulă care va bloca votarea în plen a rezoluțiilor privind tarifele.

Rezoluțiile privind tarifele sunt caracterizate drept „o mustrare la adresa tarifelor în sine și a lui Trump”, care și-a depășit autoritatea și a ocolit Congresul.

Senatorul Tim Kaine, un democrat din Virginia, a declarat reporterilor că opoziția simbolică ar trebui să atragă atenția președintelui.

„Am învățat în primul mandat al lui Trump că președintele este receptiv la astfel de lucruri. Când vede că republicanii încep să voteze împotriva politicilor sale, chiar și în număr mic, acest lucru îl impresionează și îl poate determina adesea să-și modifice comportamentul”, a spus Kaine.

Editor : Sebastian Eduard