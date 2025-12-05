Pentagonul a anunțat joi că armata SUA a efectuat un alt atac mortal asupra unei ambarcațiuni suspectate că transporta narcotice ilegale, ucigând patru bărbați în estul Pacificului, pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la legalitatea atacurilor, scrie The Guardian.

O înregistrare video cu noul atac a fost postat pe rețelele sociale de către Comandamentul sudic al SUA, cu sediul în Florida, împreună cu o declarație în care se spune că, la indicația lui Pete Hegseth, secretarul apărării, „Forța comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave aflate în apele internaționale, operată de o organizație teroristă desemnată”.

„Serviciile de informații au confirmat că nava transporta narcotice ilegale și tranzita o rută cunoscută de trafic de droguri în Pacificul de Est. Patru bărbați narco-teroriști aflați la bordul navei au fost uciși”, se adaugă în declarație.

Imaginile au arătat o explozie mare care a cuprins brusc o barcă mică în timp ce se deplasa pe apă, urmată de imaginea unei nave în flăcări și fum negru care se ridica deasupra ei.

Este al 22-lea atac pe care armata americană l-a efectuat împotriva ambarcațiunilor din Marea Caraibelor și din estul Oceanului Pacific, aducând numărul morților în cadrul acestei campanii la cel puțin 87 de persoane din septembrie, când au început atacurile.

Primul atac anunțat public în aproape trei săptămâni, acesta survine în contextul în care Pentagonul și Casa Albă s-au străduit să răspundă la întrebări privind temeiul juridic al campaniei de ucidere a persoanelor suspectate de trafic de droguri. Legislatorii americani au promis să investigheze primul atac de acest fel, din septembrie, în care doi supraviețuitori care se agățau de epavă au fost uciși într-un atac ulterior.

Hegseth s-a confruntat cu o atenție sporită asupra atacului din 2 septembrie, în urma unui raport al Washington Post potrivit căruia secretarul apărării ar fi ordonat verbal armatei să „îi omoare pe toți”. Joi, un legislator democrat a introdus articole de punere sub acuzare împotriva lui Hegseth, indicând atacul asupra bărcii și un raport care a constatat că acesta a încălcat regulile prin divulgarea de informații despre un atac prin intermediul aplicației de mesagerie Signal, dar este puțin probabil ca o astfel de acțiune să aibă succes.

Amiralul american care a comandat atacul a declarat joi parlamentarilor că nu a existat un astfel de ordin de a-i ucide pe toți cei aflați la bord. Cu toate acestea, Jim Himes, un congresman democrat din Connecticut, a descris imaginile atacului din septembrie, care arătau doi supraviețuitori agățați de epavă, ca fiind „unul dintre cele mai tulburătoare lucruri pe care le-am văzut în timpul meu în serviciul public”.

„Avem două persoane în stare evidentă de suferință, fără niciun mijloc de locomoție, cu o navă distrusă”, a spus Himes.

Tom Cotton, senator republican din Arkansas, nu a fost de acord, spunând că imaginile arătau „doi supraviețuitori care încercau să răstoarne o barcă încărcată cu droguri, cu destinația Statele Unite, pentru a putea continua lupta” și că „narco-teroriștii” din apropiere ar fi putut veni să-i salveze.

Ryan Goodman, profesor de drept la Universitatea din New York și fost avocat al Pentagonului, a ridiculizat interpretarea lui Cotton. „Mi-ar plăcea să știu cum senatorul Cotton ... a reușit să detecteze că acești naufragiați încercau să «rămână în luptă» în loc să se agațe de viață în efortul de a supraviețui”, a scris Goodman pe Bluesky.

„Chiar dacă accepți toate falsitățile juridice (că acesta este un «conflict armat», că drogurile sunt obiecte care susțin războiul), cei doi naufragiați nu erau în niciun fel implicați în «activități de luptă active» (testul juridic propriu-zis)”, a adăugat Goodman.

Administrația a susținut că SUA se află în război cu traficanții de droguri și că astfel de atacuri sunt legale în conformitate cu regulile războiului, dar majoritatea experților juridici resping această justificare.

„Chiar dacă acceptăm argumentul lor că persoanele aflate pe aceste nave sunt combatanți, ar fi totuși ilegal să îi ucidem dacă sunt hors de combat (expresie în lb. franceză, care înseană „în afara luptei”, n.r.), ceea ce înseamnă că sunt incapacitați”, a declarat săptămâna aceasta pentru The Guardian Rebecca Ingber, profesoară la facultatea de drept Cardozo și fostă consilieră juridică a Departamentului de Stat.

„Este în mod evident ilegal să ucizi pe cineva care a naufragiat.”

