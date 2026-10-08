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Pentagonul a cerut Comandamentului Central al SUA să fie pregătit pentru eventuale atacuri asupra Iranului (Axios)

Data publicării:
SUA vs Iran
Foto: Profimedia
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Pentagonul a dat instrucțiuni Comandamentului Central al SUA, în urmă cu câteva zile, să finalizeze pregătirile pentru reluarea operațiunilor de luptă de amploare în Iran, au declarat oficiali americani, relatează Axios.

Directiva nu a prevăzut o dată concretă pentru lansarea atacurilor, iar președintele Donald Trump nu a luat încă nicio decizie definitivă. Totuși, surse americane și israeliene afirmă că acestea ar putea avea loc înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA și, eventual, înaintea alegerilor din Israel, care vor avea loc cu o săptămână mai devreme.

Dacă se vor relua operațiunile militare de amploare, se preconizează că acestea vor include bombardamente masive asupra obiectivelor iraniene din domeniul energetic, al infrastructurii și al programului nuclear, potrivit unor surse.

Reînceperea războiului în următoarele trei-patru săptămâni ar putea influența alegerile de la jumătatea mandatului, în parte deoarece prețurile petrolului ar putea crește ca urmare a acestui fapt.

„Rolul Departamentului este acela de a elabora și de a prezenta opțiuni militare președintelui”, a declarat un oficial al Pentagonului pentru sursa citată.

Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump are toate opțiunile la dispoziție în orice moment.

„Statele Unite se află într-o poziție foarte puternică, având sub control Strâmtoarea Ormuz și în contextul prăbușirii economiei iraniene. Iranul a fost decimat, iar lucrurile se vor desfășura în unul dintre cele două moduri: pe calea ușoară sau pe calea grea”, a declarat oficialul. „Președintele Trump deține toate atuurile și va face tot ce este mai bine pentru Statele Unite”.

The Atlantic a relatat miercuri dimineață că Trump ia în calcul posibilitatea unui atac asupra Iranului înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Vineri, echipa de securitate națională a lui Trump s-a reunit la Camp David timp de câteva ore pentru a discuta despre război și alte chestiuni. Un oficial israelian a declarat pentru Axios că o parte a întâlnirii s-a axat pe o posibilă reluare a operațiunilor militare de amploare în Iran.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat după întâlnire că aceasta s-a axat pe planificarea „pe termen lung” a politicii externe.

Negocierile dintre SUA și Iran nu au înregistrat niciun progres. Mediatorii din Qatar așteaptă în continuare un răspuns din partea Iranului la contrapropunerea SUA, care includea cereri privind concesii în domeniul nuclear.

„Discuțiile privind o eventuală reluare a operațiunilor militare majore în Iran s-au intensificat. Șansele ca acest lucru să se întâmple înainte de alegeri nu sunt mari, dar nu excludem această posibilitate. După alegerile de la jumătatea mandatului, șansele ca acest lucru să se întâmple cresc semnificativ”, a declarat un al doilea oficial israelian.

Președintele american Donald Trump a purtat miercuri o discuție telefonică cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. A fost a doua lor convorbire telefonică din ultimele zile, după ce, timp de multe săptămâni, abia dacă au comunicat.

Un oficial american a declarat că Trump și Netanyahu au discutat despre „comemorarea și respectul față de victimele masacrului din 7 octombrie”. Convorbirea a avut loc după ce Netanyahu a avut o întâlnire cu echipa sa de securitate națională pe tema Iranului, a declarat primul oficial israelian. De asemenea, Netanyahu a vorbit cu Rubio luni.

Dacă se vor relua operațiunile militare de amploare, acestea se vor desfășura, cel mai probabil, în colaborare strânsă între SUA și Israel, cu participarea armatei israeliene. Cei doi oficiali israelieni au afirmat că regimul iranian este disperat și paranoic, ceea ce l-ar putea determina să atace primul.

Aceștia au spus că iranienii au suferit două atacuri surpriză și nu vor să mai treacă printr-un al treilea.

Reînceperea războiului ar putea afecta și alegerile din Israel, întrucât Iranul ar lansa probabil sute de rachete balistice asupra țării, ca măsură de represalii. O nouă escaladare — sau chiar o intensificare a tensiunilor sau o situație de urgență — l-ar putea avantaja pe Netanyahu din punct de vedere politic și i-ar putea împiedica pe adversarii săi să-l atace în ultima etapă a campaniei.

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Editor : A.M.G.

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