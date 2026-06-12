Departamentul Apărării a publicat vineri o a treia serie de documente legate de OZN-uri, incluzând mai multe relatări recente despre „sfere” luminoase neidentificate, surprinse în înregistrări video de către martori oculari. Noua serie de documente publicate conține rapoarte ale CIA, Departamentului Apărării, FBI și ale altor agenții de informații, datând încă din 1949. În timp ce unele sunt analize ale obiectelor zburătoare, multe sunt și relatări în premieră despre „sfere” sau obiecte neidentificate observate pe cer, anunță The Independent.

Un raport, din iulie 2025, menționează că doi martori oculari au văzut „o lumină intensă” în curtea din spate a casei lor și au găsit două „sfere” descrise ca fiind „roșii strălucitoare” care conțineau, de asemenea, un „soare de plasmă albă”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că publicarea conține fenomene anomale neidentificate, declasificate și istorice, și că Departamentul Apărării lucrează la publicarea următorului lot de dosare.

„Pe măsură ce interesul fără precedent atât pentru acest subiect, cât și pentru efortul istoric de transparență al administrației Trump continuă, WAR.GOV/UFO a înregistrat peste 1,7 miliarde de accesări la nivel mondial de la lansarea site-ului, pe 8 mai 2026”, a adăugat Parnell.

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Rapoartele separate ale agenților speciali au fost remarcabile deoarece fiecare agent a asistat la eveniment dintr-un unghi diferit, în aceeași zonă. De asemenea, aceștia au folosit un limbaj similar și au descris evenimentul aproape identic, anunță The Independent.

Deși majoritatea agenților au afirmat că sferele roșii se deplasează pe cerul nopții, un singur agent a susținut că acestea erau staționare.

În ciuda existenței mai multor rapoarte privind incidentul, guvernul SUA nu a închis cazul deocamdată.

Angajații federali au exclus deja posibilitatea ca sferele să fi fost identificate eronat ca fiind gaze de eșapament ale unor aeronave militare și consideră că este puțin probabil ca acestea să fi fost vehicule aeriene fără pilot, activități de spionaj străin sau un fenomen meteorologic.

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Editor : C.A.