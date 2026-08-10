Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producția și livrarea de arme: „Ciclurile de dezvoltare sunt inacceptabile”

Pentagonul solicită industriei de apărare din SUA să intensifice rapid producția și livrarea de arme, inclusiv de muniții care se află în deficit extrem din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării obținute de The Washington Post.

Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, le-a scris miercuri liderilor din industrie, precizând că aceștia au la dispoziție cel mult 21 de zile pentru a prezenta planuri menite să „accelereze semnificativ și să intensifice programele de livrare și/sau să crească producția pentru capacitățile critice”, potrivit notei de serviciu, care nu a fost făcută publică până acum.

„Ciclurile de dezvoltare care durează ani de zile sunt inacceptabile”, a scris Feinberg. „Trebuie să accelerăm semnificativ calendarul programelor noastre și să ne extindem capacitatea de producție chiar acum”.

Directiva vine într-un moment în care lipsa armamentului a constituit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării, au declarat recent pentru sursa citată două persoane familiarizate cu această problemă. De asemenea, este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de Pentagon și de Casa Albă pentru a aborda o problemă care ar putea rămâne în mare parte nerezolvată până când Congresul, aflat într-un impas, va aproba cheltuieli suplimentare pentru apărare, potrivit experților din domeniu.

Liderul american a declarat joi că Statele Unite dispun de „cantități uriașe” de muniție, postând pe Truth Social că „se produc cantități mari, care sunt expediate în SUA în funcție de necesități”.

Nota lui Feinberg vine în urma eforturilor depuse de Casa Albă pentru a mobiliza industria de apărare în vederea deblocării fondurilor militare.

La sfârșitul lunii iulie, contractanții tradiționali din domeniul apărării și start-up-urile din Silicon Valley specializate în armament au fost invitați la Casa Albă pentru a se întâlni cu șefa de cabinet a lui Trump, Susie Wiles, cu secretarul apărării Pete Hegseth, cu directorul Oficiului pentru Management și Buget, Russell Vought, și cu directorul pentru afaceri legislative al Casei Albe, James Braid, potrivit a trei persoane la curent cu evenimentul, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile.

În cadrul întâlnirii — la care au participat firme precum Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, producătorul de arme autonome Anduril și compania de analiză a datelor Palantir — directorilor acestor companii li s-a cerut să exercite presiuni directe asupra parlamentarilor pentru a crește cheltuielile în domeniul apărării prin procedura de reconciliere a Congresului, au declarat sursele menționate. Fox News a relatat anterior despre această întâlnire.

În ultimele luni, Pentagonul a anunțat încheierea mai multor „acorduri-cadru” cu cei mai mari furnizori din domeniul apărării din SUA și cu start-up-uri emergente, în vederea creșterii aprovizionării sale atât cu muniție la preț redus, cât și cu arme sofisticate de apărare aeriană, precum sistemul THAAD și rachetele interceptoare Patriot.

Aceste acorduri-cadru sunt contracte legale, fără caracter obligatoriu, încheiate între guvernul SUA și parteneri din sectorul privat, care indică intenția Departamentului Apărării de a achiziționa arme, dar a căror finalizare depinde de alocarea fondurilor de către Congres, au afirmat experții din industrie.

„Sunt acorduri de principiu, așa că nu sunt contracte”, a declarat Tom Karako, directorul Proiectului de Apărare Antirachetă din cadrul centrului de cercetare Center for Strategic and International Studies (CSIS). „Nu s-a stabilit aproape nimic prin contract, și asta este problema”.

„Colaborarea directă cu liderii din industrie pentru a accelera producția nu este o noutate. Aceasta a fost intenția clară a președintelui și a acestui secretar încă de la început”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell.

El a adăugat că nota lui Feinberg „este reală” și „va sta la baza bugetului pentru anul fiscal 2028 care va fi prezentat Congresului în vederea finanțării, fiind în deplină concordanță cu eforturile noastre continue de a reconstrui baza industrială de apărare”.

Un arsenal gol

Numai în prima lună a războiului cu Iranul, SUA au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk și peste 1.000 de rachete de interceptare Patriot și THAAD, după cum a relatat anterior sursa citată. De asemenea, SUA au folosit peste 1.300 de rachete balistice tactice ale Armatei în primele săptămâni de luptă.

Conform unei analize realizate de CSIS, până săptămâna trecută, stocul global de rachete Patriot a scăzut de la 2.200, înainte de război, la mai puțin de 827, iar cel de rachete THAAD de la 452 la mai puțin de 278.

Epuizarea stocurilor americane de muniție și sisteme de apărare a sporit riscul la care sunt expuși militarii americani și a obligat Casa Albă să renunțe la intensificarea atacurilor, a relatat anterior The Post.

În ultimele luni, Pentagonul a depus eforturi pentru a-și spori stocul de armament. Luni, Departamentul Apărării a anunțat un acord-cadru cu Northrop Grumman și Lockheed Martin pentru creșterea producției de rachete Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) și THAAD. Săptămâna trecută, Pentagonul a atribuit companiei Lockheed Martin un contract în valoare de până la 58,6 miliarde de dolari pentru triplarea producției de rachete PAC-3 până în 2030.

În luna mai, Pentagonul a anunțat încheierea mai multor acorduri-cadru cu companii din domeniul tehnologiei de apărare, printre care Anduril, Castelion, CoAspire, Leidos și Zone 5, cu scopul de a „extinde în mod agresiv” capacitățile de atac ale armatei americane și de a achiziționa rachetele lor la prețuri reduse. La sfârșitul lunii iunie, departamentul a găzduit, de asemenea, lideri ai unor start-up-uri din Silicon Valley, indicând faptul că aceștia vor juca un rol crucial în reaprovizionarea Statelor Unite cu armament.

În cadrul unui discurs ținut în noiembrie la Colegiul Național de Război din Washington, Hegseth și-a prezentat viziunea privind reformarea procesului de achiziții al Pentagonului, în parteneriat cu industria americană, pentru a se asigura că acesta poate funcționa în condiții de război.

„Industria americană și spiritul său inovator abia așteaptă să fie valorificate pentru a rezolva cele mai complexe și periculoase probleme cu care ne confruntăm în contextul războiului”, a spus el. „Trebuie să nu ne mai punem singuri piedici, să nu vă mai stăm în cale și să încheiem un parteneriat adevărat cu voi, în loc să impunem reguli excesive și să încetinim progresul vostru natural”.

„Aceasta este dilema”

Pentagonul a recrutat foști lideri din mediul de afaceri din Silicon Valley, precum Emil Michael, fost director executiv al Uber, pentru a ocupa funcția de subsecretar al Departamentului Apărării pentru cercetare și inginerie și pentru a reforma procesul de inovare și achiziții din domeniul apărării.

Însă punerea în aplicare a acordurilor-cadru ale Pentagonului privind achiziționarea de armament, esențiale pentru strategia Departamentului Apărării de a accelera procesul de achiziție, depinde de adoptarea de către Congres a unui proiect de lege privind cheltuielile de apărare în valoare de 1,15 trilioane de dolari, care rămâne blocat, deoarece democrații se opun creșterilor masive ale cheltuielilor.

„Aceasta este dilema, acesta este pericolul”, a spus Karako. „Acest aspect extrem de important este pus în pericol din cauza incapacității Congresului de a aloca fonduri”.

În nota respectivă, Feinberg a afirmat că Departamentul Apărării „schimbă în mod fundamental modul în care dezvoltă, produce și pune în funcțiune capacitățile militare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare”.

În cadrul revizuirii bugetului pentru anul fiscal 2028, Feinberg a considerat că mai multe programe de înarmare sunt esențiale și „se ia în considerare accelerarea lor sau creșterea volumului de achiziții”. Printre acestea se numărau programul de apărare antirachetă „Next Generation Interceptor”, „Sistemul național avansat de rachete sol-aer”, un sistem mobil de radar pentru apărare aeriană, un sistem avansat de instruire a piloților și un sistem spațial de urmărire a rachetelor.

În nota lui Feinberg, „liderilor din industrie” li s-a cerut să elaboreze un plan pentru o „livrare accelerată” care să „asigure cel mai rapid program de producție pentru onorarea comenzilor prevăzute și pentru creșterea capacității”.

De asemenea, a solicitat firmelor din sectorul apărării să „propună investiții de capital specifice și extinderi ale instalațiilor … pentru a sprijini angajamentul Departamentului de a asigura un volum mai mare de comenzi susținute”, a adăugat Feinberg.

„Prezentați modul în care vom colabora ca parteneri și demonstrați-vă disponibilitatea de a vă asuma riscuri”, a scris el.

Karako a afirmat că unii contractori din domeniul apărării își cheltuiesc proprii bani pentru a acoperi costurile de producție, în condițiile în care Congresul se află într-un impas, iar acordurile-cadru așteaptă aprobarea. El a precizat însă că acest lucru prezintă un risc pentru industrie.

„E oarecum un risc, pentru că își asumă un risc”, a spus el. „Sunt companii cotate la bursă, iar, în principiu, nu ar trebui să-ți asumi un risc atât de mare doar pe baza unei promisiuni”.

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Editor : A.M.G.