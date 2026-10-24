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Pentagonul desemnează Institutele Confucius din SUA drept o ameninţare la adresa securităţii naţionale

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US Secretary of Defence Pete Hegseth gestures at a conference
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Foto: Profimedia
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Departamentul american al Apărării a desemnat centrele culturale finanţate de China din campusurile universitare, cunoscute sub denumirea de Institutele Confucius, drept o ameninţare la adresa securităţii naţionale a SUA, a declarat, vineri, secretarul Apărării Pete Hegseth, potrivit Reuters.

Washingtonul a acuzat de mult timp Institutele Confucius că sunt instrumente de propagandă chineză şi a luat măsuri pentru a le limita.

Într-un video postat pe reţelele sociale, Pete Hegseth a susţinut că Institutele Confucius funcţionează sub acoperire în universităţile americane şi că Pentagonul le-a adăugat pe lista instituţiilor care ameninţă securitatea naţională a SUA.

Se pare că au apărut 80 de noi celule de propagandă în 30 de universităţi, folosind nume şi statute diferite, dar cu aceeaşi misiune: să fure proprietate intelectuală şi să infiltreze minţile studenţilor americani”, a spus Hegseth.

În ultimele două luni, Departamentul Apărării a demontat sistematic fiecare dintre aceste organizaţii”, a adăugat el.

Ambasada Chinei din Washington nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu din partea Reuters. 

Editor : Ș.R.

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