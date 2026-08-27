Pentagonul elaborează patru opțiuni privind dislocarea trupelor din Europa. Hegseth ar trebui să le aibă pe masă până la 6 noiembrie

O analiză efectuată de Pentagon cu privire la dislocarea trupelor americane în Europa va genera cel puțin patru seturi de opțiuni pentru secretarul apărării Pete Hegseth până pe 6 noiembrie, cu mult înainte de termenul limită din decembrie pentru finalizarea analizei, potrivit unui document consultat de Reuters.

Aliații din NATO se tem că această analiză de șase luni, anunțată în iunie, va duce la reduceri masive ale efectivelor de aproximativ 80.000 de soldați americani din întreaga Europă și va sancționa țările despre care președintele Donald Trump consideră că nu au susținut războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

„Termenii de referință” ai Pentagonului, care nu au fost detaliați anterior, explică etapele pe care le va parcurge revizuirea internă și unele dintre criteriile care vor fi utilizate pentru a evalua deciziile privind bazele militare americane din întreaga Europă.

O dezvăluire importantă din document este un plan conform căruia generalul american cu cel mai înalt grad din Europa va participa, până pe 18 septembrie, la o ședință de informare privind deciziile, alături de șeful departamentului de politică al Pentagonului, Elbridge Colby, conform documentului.

Această ședință va fi esențială, potrivit documentului, pentru a discuta opțiunile care urmează să fie prezentate lui Hegseth.

Scepticismul NATO față de procesul de revizuire al SUA

Se așteaptă ca Colby să discute joi cu ambasadorii NATO despre această revizuire la sediul alianței din Bruxelles.

Întrebat despre termenii de referință, un înalt oficial al Pentagonului a afirmat că faptul că va fi elaborată o gamă largă de opțiuni, în detaliu, subliniază seriozitatea procesului.

„Vrem să putem discuta avantajele și dezavantajele unei varietăți de niveluri sau dispuneri diferite ale forțelor”, a declarat oficialul pentru Reuters.

Nu este clar, însă, dacă detaliile vor convinge oficialii europeni sceptici față de procesul de revizuire, care afirmă în privat că sunt îngrijorați de faptul că decizia Washingtonului este practic deja luată.

Administrația Trump a semnalat de mult timp că intenționează să reducă resursele militare pe care le alocă Europei, în speranța că aliații NATO vor suporta o parte mai mare din povară decât au făcut-o în trecut.

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Trump s-a arătat, de asemenea, furios că aliații europeni din NATO s-au bazat mult timp pe garanțiile de securitate ale SUA, oferind în același timp un sprijin inadecvat în războiul cu Iranul. Printre acuzații se numără faptul că unii aliați nu au acordat accesul la baze și dreptul de survol pentru avioanele de luptă americane sau au făcut-o prea lent.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat o oarecare înțelegere față de dezamăgirea lui Trump, dar a afirmat că marea majoritate a europenilor s-au arătat cooperanți.

Oficialul Pentagonului a declarat că administrația Trump a precizat clar că „trecem la furnizarea unui sprijin esențial, dar mai limitat, cu aliații în rol principal”.

„Președintele Trump a fost, de asemenea, pe bună dreptate și în mod evident frustrat de comportamentul anumitor aliați în ultimele luni. Așadar, există în mod clar cel puțin un semnal de cerere pentru a avea opțiuni care ne-ar permite să reducem nivelul forțelor noastre din Europa”, a declarat oficialul, sub condiția anonimatului, pentru a discuta această chestiune.

Cu toate acestea, oficialul a afirmat că analiza urmărește să „oferă o gamă de opțiuni, pornind de la situația actuală până oriunde” ar conduce această analiză.

Hegseth acuză unii aliați NATO de „parazitism”

Anunțând revizuirea în luna iunie, Hegseth a mustrat unii aliați NATO care practică „parazitismul” și a afirmat că revizuirea va asigura ca „accesul, drepturile de staționare și de survol ale armatei SUA să fie clar delimitate”.

Termenii de referință merg mai departe.

Pe lângă solicitarea unor drepturi fiabile de acces, staționare și survol ale SUA – denumite ABO – în țările aliate din NATO, acestea examinează „arhitecturile și infrastructura spațială, cibernetică și de informații care permit proiecția puterii globale a SUA”, se menționează în document.

Pentagonul a extins definiția ABO pentru a se asigura că SUA iau în considerare toate tipurile de sprijin oferite de aliații NATO, a declarat înaltul oficial.

Termenii de referință abordează, de asemenea, alte modalități de evaluare a aliaților și par să fie în concordanță cu declarațiile anterioare ale unor înalți oficiali americani.

Documentul precizează că Pentagonul va încerca să determine dacă aliații dispun de o strategie credibilă pentru a-și îndeplini angajamentele de cheltuieli asumate în cadrul NATO și pentru a acoperi lacunele din forțele de criză ale NATO — cunoscute sub denumirea de „Modelul de forțe al NATO” — după ce, la începutul acestui an, au fost anunțate reducerile din partea SUA.

Agenția Reuters a relatat despre un chestionar american trimis aliaților pentru a contribui la această evaluare. Acesta acoperă aspecte care variază de la cheltuielile de apărare la strategie, achiziții și sprijin pentru prioritățile politicii externe a SUA.

„Există vreo restricție impusă de această țară privind accesul, staționarea și survolul (ABO) de către SUA? Dacă da, de ce? Este dispusă să reducă sau să elimine astfel de restricții?”, a întrebat SUA în chestionarul său.

„S-a opus public această țară unor reglementări sau altor măsuri menite să împiedice sau să reducă cooperarea industrială transatlantică în domeniul apărării? Dacă da, în ce mod? Dacă nu, ar fi dispusă să o facă?”, se mai întreba într-o altă întrebare.

Răspunsurile trebuie transmise până vineri.

„Lucrăm foarte, foarte intens, iar termenul este relativ strâns”, a declarat oficialul. „Vom avea la dispoziție o mulțime de analize anterioare, ceea ce ar trebui să ne permită să acționăm mai rapid din partea noastră.”

Editor : Sebastian Eduard