Pentagonul face publice documente clasificate despre OZN-uri: „E timpul ca poporul american să aibă acces direct la ele”

Data publicării:
ozn
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Departamentul Apărării al SUA a anunţat vineri că a publicat un prim lot de documente până acum clasificate despre obiecte zburătoare neidentificate, sau OZN-uri, un subiect care îl fascinează chiar şi pe preşedintele Donald Trump, cel care a iniţiat acest demers, relatează AFP și Agerpres.

"Aceste documente, ascunse în spatele secretului de securitate naţională, au alimentat mult timp, pe bună dreptate, speculaţiile, iar acum este timpul ca poporul american să aibă acces direct la ele", a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, citat într-un comunicat.

Donald Trump a anunţat în februarie că intenţionează să le ceară agenţiilor federale "să identifice şi să publice" dosarele despre extratereştri şi OZN-uri.

