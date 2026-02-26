Pentagonul l-a demis pe viceamiralul Fred Kacher, care preluase o înaltă funcție de conducere în decembrie

Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune.

Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme a confirmat că Kacher va „reveni în serviciu” în cadrul Marinei SUA, când a fost întrebat de Reuters despre demiterea acestuia din funcţia din cadrul Statului Major Interarme. Purtătorul de cuvânt, Joseph Holstead, nu a furnizat un motiv pentru demiterea lui Kacher.

Una dintre surse a declarat că acesta nu era potrivit pentru funcţie.

Cu toate acestea, sursele care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului nu au precizat dacă a existat un motiv specific pentru această decizie.

„Suntem profund recunoscători viceamiralului Kacher pentru serviciile sale dedicate Forţelor Comune şi pentru contribuţiile sale la Statul Major Interarme”, a declarat generalul Dan Caine, preşedintele Statului Major Interarme, într-o declaraţie furnizată Reuters.

Directorul Statului Major Interarme oferă sprijin esenţial preşedintelui acestui organism şi este considerat unul dintre cele mai importante posturi de trei stele din Pentagon, conducând adesea la promovări de profil înalt, inclusiv la supervizarea comandamentelor combatante.

Viceamiralul Kacher, o personalitate

Înainte de a ocupa această funcţie, Kacher a avut o lungă carieră ca ofiţer de război de suprafaţă, ocupând funcţii precum cea de comandant al Flotei a Şaptea a Marinei SUA, cu baza în Japonia. A condus Academia Navală a SUA, a fost comandantul distrugătorului cu rachete ghidate USS Stockdale şi deţine o diplomă de masterat de la Kennedy School of Government a Universităţii Harvard.

Demiterea lui Kacher urmează unei perioade de turbulenţe la toate nivelurile de conducere ale Pentagonului, manifestate inclusiv prin concedierea fostului preşedinte al Comitetului şefilor de Stat Major, generalul C.Q. Brown, anul trecut, de către secretarul apărării Pete Hegseth. Brown fusese numit în timpul administraţiei precedente a lui Joe Biden.

Reorganizare

Cea mai recentă reorganizare are loc în contextul în care armata americană se pregăteşte pentru o consolidare majoră în Orientul Mijlociu, în vederea unor posibile atacuri împotriva Iranului, dacă preşedintele Donald Trump va da acest ordin.

Iranul şi SUA vor purta joi la Geneva discuţii despre programul nuclear al Iranului, negocieri pe care Washingtonul le consideră esenţiale pentru evitarea unui conflict.

Trump a abordat pe scurt tensiunile cu Iranul în discursul său despre starea naţiunii, adresat marţi Congresului, spunând că preferă să rezolve problema prin diplomaţie, dar că nu va permite Teheranului să deţină arme nucleare.

Editor : Sebastian Eduard