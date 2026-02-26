Live TV

Pentagonul l-a demis pe viceamiralul Fred Kacher, care preluase o înaltă funcție de conducere în decembrie

Data publicării:
Fred Kacher
Fred Kacher. Foto: Profimedia
Din articol
Viceamiralul Kacher, o personalitate Reorganizare

Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme după ce abia preluase postul în decembrie, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune.

Un purtător de cuvânt al Statului Major Interarme a confirmat că Kacher va „reveni în serviciu” în cadrul Marinei SUA, când a fost întrebat de Reuters despre demiterea acestuia din funcţia din cadrul Statului Major Interarme. Purtătorul de cuvânt, Joseph Holstead, nu a furnizat un motiv pentru demiterea lui Kacher.

Una dintre surse a declarat că acesta nu era potrivit pentru funcţie.

Cu toate acestea, sursele care au vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului nu au precizat dacă a existat un motiv specific pentru această decizie.

„Suntem profund recunoscători viceamiralului Kacher pentru serviciile sale dedicate Forţelor Comune şi pentru contribuţiile sale la Statul Major Interarme”, a declarat generalul Dan Caine, preşedintele Statului Major Interarme, într-o declaraţie furnizată Reuters.

Directorul Statului Major Interarme oferă sprijin esenţial preşedintelui acestui organism şi este considerat unul dintre cele mai importante posturi de trei stele din Pentagon, conducând adesea la promovări de profil înalt, inclusiv la supervizarea comandamentelor combatante.

Viceamiralul Kacher, o personalitate

Înainte de a ocupa această funcţie, Kacher a avut o lungă carieră ca ofiţer de război de suprafaţă, ocupând funcţii precum cea de comandant al Flotei a Şaptea a Marinei SUA, cu baza în Japonia. A condus Academia Navală a SUA, a fost comandantul distrugătorului cu rachete ghidate USS Stockdale şi deţine o diplomă de masterat de la Kennedy School of Government a Universităţii Harvard.

Demiterea lui Kacher urmează unei perioade de turbulenţe la toate nivelurile de conducere ale Pentagonului, manifestate inclusiv prin concedierea fostului preşedinte al Comitetului şefilor de Stat Major, generalul C.Q. Brown, anul trecut, de către secretarul apărării Pete Hegseth. Brown fusese numit în timpul administraţiei precedente a lui Joe Biden.

Reorganizare

Cea mai recentă reorganizare are loc în contextul în care armata americană se pregăteşte pentru o consolidare majoră în Orientul Mijlociu, în vederea unor posibile atacuri împotriva Iranului, dacă preşedintele Donald Trump va da acest ordin.

Iranul şi SUA vor purta joi la Geneva discuţii despre programul nuclear al Iranului, negocieri pe care Washingtonul le consideră esenţiale pentru evitarea unui conflict.

Trump a abordat pe scurt tensiunile cu Iranul în discursul său despre starea naţiunii, adresat marţi Congresului, spunând că preferă să rezolve problema prin diplomaţie, dar că nu va permite Teheranului să deţină arme nucleare.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
Secretarul american de război l-a convocat pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său
Seal of the United States Department of Defense
Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința achizițiilor de armament. Este vizat inclusiv programul SAFE
Satelit Starlink
Concurs secret al Pentagonului: SpaceX, implicată în dezvoltarea unei tehnologii de control vocal al dronelor
A sign at the El Paso International Airport (ELP), Thursday, Dec. 25, 2025, in El Paso, Tex.
Panică în Texas după închiderea spațiului aerian la granița cu Mexic. Pentagonul confirmă că a neutralizat drone ale cartelurilor
centrala pe carbune
Donald Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie electrică produsă în centralele pe bază de cărbune
Recomandările redacţiei
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
ciprian serban
Semnele de întrebare din CV-ul ministrului Transporturilor. Cum...
Two small national flags of the United States and Russia placed on a conference table, with a blurred background of an important international meeting
Negocieri sub amenințarea războiului: SUA și Iran, a treia rundă de...
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
PNL, reacție la referendumul PSD anti-Bolojan anunțat de Grindeanu...
Ultimele știri
CNAIR: Rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate sâmbătă, 28 februarie. Ce trebuie să știe șoferii
Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019
Ce spune Ciprian Ciucu despre blocarea ședințelor CGMB de către consilieri PSD, PUSL și AUR care au lipsit de la întrunire
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Raportul toxicologic al lui Mario Berinde din Cenei e public. Ce au descoperit medicii legiști la analize...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
6 ani de la primul caz de coronavirus din Romania. Imaginile care au șocat o țară întreagă și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Are aproape 49 de ani, dar timpul stă în loc pentru ea. Natalia Oreiro, fabuloasă într-o rochie cu un...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...