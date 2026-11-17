Pentagonul pregătește o posibilă acțiune penală împotriva generalului-locotenent Brett Sylvia, un ofițer de rang înalt al armatei americane, demis în octombrie de secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Generalul este suspectat că ar fi transmis informații clasificate unor jurnaliști și că ulterior ar fi șters conversațiile purtate prin aplicația Signal.

Potrivit The Washington Post, autoritățile militare analizează posibilitatea formulării unor acuzații penale, într-un caz care ridică întrebări privind relația dintre conducerea Pentagonului și ofițerii superiori.

Brett Sylvia, în vârstă de 54 de ani, a ocupat o funcție importantă în structura de conducere a armatei americane. El era responsabil de planificare și politici militare în cadrul Statului Major Întrunit și lucra în subordinea generalului Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit al SUA.

În octombrie, Pete Hegseth a decis să îl demită, susținând că ofițerul ar fi divulgat informații clasificate și ar fi eliminat ulterior o conversație din aplicația de mesagerie Signal.

Secretarul Apărării a transmis cazul Departamentului Justiției, solicitând examinarea posibilității de a formula acuzații penale.

În prezent, potrivit informațiilor publicate de The Washington Post, dosarul a ajuns și în atenția secretarului interimar al Armatei, Adam Telle, care trebuie să stabilească dacă se impun măsuri disciplinare în cadrul sistemului militar.

Pentagonul avertizează că îi va identifica pe cei care divulgă informații

Conducerea Pentagonului nu și-a ascuns intenția de a adopta măsuri ferme împotriva persoanelor suspectate că transmit informații presei.

După anunțarea demiterii generalului Sylvia, Sean Parnell, principalul purtător de cuvânt al lui Pete Hegseth, a publicat un mesaj pe rețelele sociale.

„Angajamentul nostru nu a fost o promisiune goală. Am jurat că vă vom găsi și am vorbit serios”, a transmis oficialul american, referindu-se la campania de identificare a surselor scurgerilor de informații.

Potrivit The Daily Beast, cazul generalului Sylvia reprezintă o abordare neobișnuit de agresivă față de un ofițer superior suspectat că ar fi comunicat informații unor jurnaliști.

Dovezile împotriva generalului, puse sub semnul întrebării

În ciuda acuzațiilor formulate de conducerea Pentagonului, nu este clar dacă procurorii vor putea construi un dosar penal solid împotriva generalului Sylvia.

Potrivit unor persoane familiarizate cu investigația, citate de The Washington Post, nu s-a stabilit cu certitudine dacă ofițerul a transmis efectiv informații clasificate unui jurnalist.

Există posibilitatea ca Sylvia să fi discutat despre anumite subiecte militare fără să divulge date secrete, practică utilizată uneori de ofițerii superiori în relațiile cu presa.

De asemenea, ștergerea unei conversații din aplicația Signal nu reprezintă, prin ea însăși, o dovadă că informațiile transmise erau clasificate.

Sursele publicației americane susțin că generalul ar fi fost acuzat inclusiv că a consultat materiale secrete, a luat notițe și a comunicat ulterior cu un reporter. Aceste afirmații nu au fost însă verificate independent.

Generalul riscă să ajungă în fața unei instanțe militare

Departamentul Justiției nu a confirmat existența unei anchete penale care să îl vizeze în mod specific pe Brett Sylvia.

Instituția a precizat pentru The Washington Post că desfășoară investigații privind posibile divulgări de informații clasificate și că lucrează împreună cu alte instituții federale, inclusiv Departamentul Apărării.

În paralel, armata americană analizează posibilitatea declanșării unei proceduri judiciare militare. Aceasta ar putea include o audiere preliminară în baza articolului 32 din Codul Uniform de Justiție Militară și, eventual, judecarea generalului de către o curte marțială.

Experții în drept militar avertizează că implicarea directă și declarațiile publice ale lui Pete Hegseth ar putea ridica probleme privind independența procedurii, inclusiv acuzații de influență ilegală a comandamentului asupra justiției militare.

Până în prezent, Sylvia nu a fost pus oficial sub acuzare nici de autoritățile militare, nici de procurorii federali.

„Procesul în sine este pedeapsa”

Franklin Rosenblatt, fost ofițer al armatei americane și specialist în justiție militară, a declarat pentru The Washington Post că presiunile exercitate asupra ofițerilor suspectați de divulgarea unor informații ar putea avea un efect de intimidare, indiferent de rezultatul final al investigațiilor.

El a rezumat această situație printr-o formulare devenită cunoscută în dezbaterile juridice americane: „Procesul în sine este pedeapsa”.

Cazul generalului Brett Sylvia apare într-un context în care Pete Hegseth a intensificat măsurile împotriva scurgerilor de informații din interiorul Pentagonului, inclusiv prin investigații interne și teste cu detectorul de minciuni.

Deocamdată, principala necunoscută rămâne dacă autoritățile americane dețin suficiente dovezi pentru a demonstra că generalul a divulgat ilegal informații clasificate sau dacă investigația se va încheia fără formularea unor acuzații.

Editor : Sebastian Eduard