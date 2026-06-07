Pentagonul se teme de spionajul israelian și ridică la nivel maxim gradul de alertă: Ar fi încercat să asculte convorbirile lui Witkoff

Pentagonul a crescut gradul de alertă cu privire la ameninţarea în materie de contraspionaj din partea Israelului la cel mai înalt nivel, au relatat sâmbătă mai multe mass-media americane, potrivit News.ro.

Agenţia de informaţii militare a Ministerului Apărării, Defense Intelligence Agency (DIA), a declarat: „Capacitatea Israelului de a desfăşura operaţiuni de spionaj uman şi de colectare tehnică se află la un «nivel critic»”, a indicat NBC News, citând oficiali americani.

Această decizie vine în urma unor îngrijorări potrivit cărora Israelul ar fi încercat să spioneze înalţi oficiali americani, pentru a obţine informaţii despre „deliberările interne şi procesul decizional al administraţiei Trump cu privire la conflictele din Orientul Mijlociu”, a precizat postul de televiziune american.

La rândul său, New York Times a relatat despre încercările israeliene de a-i pune sub ascultare pe înalţi oficiali, printre care principalul negociator al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi înaltul responsabil politic al Pentagonului, Elbridge Colby.

Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri comune împotriva Iranului în 28 februarie, declanşând războiul.

De atunci, relaţia dintre Donald Trump şi prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pare tensionată.

Trump a avut o discuţie aprinsă, cu injurii, în timpul unei convorbiri telefonice cu Netanyahu, în cadrul căreia ar fi spus că interlocutorul său era „complet nebun”, potrivit publicaţiei Axios.

Cei doi discutau despre ameninţările Israelului de a bombarda capitala libaneză, Beirut, Donald Trump temându-se că acest lucru ar putea submina discuţiile americane cu Teheranul.

Într-un interviu acordat ziarului New York Post, Donald Trump a confirmat miercuri că a avut o discuţie aprinsă cu Benjamin Netanyahu, afirmând că este nemulţumit de politica Israelului în Liban.

Editor : Liviu Cojan