Live TV

Pentagonul se teme de spionajul israelian și ridică la nivel maxim gradul de alertă: Ar fi încercat să asculte convorbirile lui Witkoff

Data actualizării: Data publicării:
cladirea pentagonului
Foto: Shutterstock

Pentagonul a crescut gradul de alertă cu privire la ameninţarea în materie de contraspionaj din partea Israelului la cel mai înalt nivel, au relatat sâmbătă mai multe mass-media americane, potrivit News.ro.

Agenţia de informaţii militare a Ministerului Apărării, Defense Intelligence Agency (DIA), a declarat: „Capacitatea Israelului de a desfăşura operaţiuni de spionaj uman şi de colectare tehnică se află la un «nivel critic»”, a indicat NBC News, citând oficiali americani. 

Această decizie vine în urma unor îngrijorări potrivit cărora Israelul ar fi încercat să spioneze înalţi oficiali americani, pentru a obţine informaţii despre „deliberările interne şi procesul decizional al administraţiei Trump cu privire la conflictele din Orientul Mijlociu”, a precizat postul de televiziune american.

La rândul său, New York Times a relatat despre încercările israeliene de a-i pune sub ascultare pe înalţi oficiali, printre care principalul negociator al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, şi înaltul responsabil politic al Pentagonului, Elbridge Colby.

Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri comune împotriva Iranului în 28 februarie, declanşând războiul.

De atunci, relaţia dintre Donald Trump şi prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, pare tensionată.

Trump a avut o discuţie aprinsă, cu injurii, în timpul unei convorbiri telefonice cu Netanyahu, în cadrul căreia ar fi spus că interlocutorul său era „complet nebun”, potrivit publicaţiei Axios.

Cei doi discutau despre ameninţările Israelului de a bombarda capitala libaneză, Beirut, Donald Trump temându-se că acest lucru ar putea submina discuţiile americane cu Teheranul.

Într-un interviu acordat ziarului New York Post, Donald Trump a confirmat miercuri că a avut o discuţie aprinsă cu Benjamin Netanyahu, afirmând că este nemulţumit de politica Israelului în Liban.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
1
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
2
Șoșoacă, față în față cu Putin la Sankt Petersburg: „Românii nu vă urăsc. Nu vrem să...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
Peter Magyar.
5
Peter Magyar își onorează o promisiune din campania electorală privind permisele de...
A făcut fata președintelui să plângă și apoi i-a dat mesaj privat: "Data viitoare să spui mai tare"
Digi Sport
A făcut fata președintelui să plângă și apoi i-a dat mesaj privat: "Data viitoare să spui mai tare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Trump exclude retragerea trupelor americane din Iran fără un acord de pace: „Nu consider că sunt în vreun pericol”
profimedia-1108570658
Atac armat în Israel: un mort și cinci răniți. Atacatorul, un arab israelian, a fost ucis
Jerusalem, Israel. 06th Apr, 2022. Israeli former Prime Minister Benjamin Netanyahu gives a speech during the right wing demonstration in centre of Jerusalem against violence and current government. Credit: Ilia Yefimovich/dpa/Alamy Live News
„Super-Sparta” lui Netanyahu. Cum a ajuns războiul să coste Israelul 120 de miliarde de euro
Igor Sechin
Şeful Rosneft: Companiile americane sunt principalele beneficiare ale închiderii Strâmtorii Ormuz
Pete Hegseth
Pete Hegseth susține că Occidentul a ajuns „comod” și cere mai mult ajutor pentru SUA: „Aliații să fie alături de noi”
Recomandările redacţiei
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel...
Bogdan Marius Chiritoiu, Preşedinte al Consiliului Concurenţei
Zece mari bănci au fost amendate cu 710 milioane de euro, pentru...
cristian paun in fata ta
Cristian Păun despre Pilonul II: „E proprietate privată; orice...
furtuna
Furtunile violente și ploile torențiale se extind în toată țara. ANM...
Ultimele știri
CSM Bucureşti, medalie de bronz în Liga Campionilor, după finala mică cu Brest Bretagne Handball
Rezultate LOTO - Duminică, 7 Iunie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Mii de albanezi au protestat pentru a șasea zi la rând împotriva proiectului imobiliar al familiei Trump: „Ivanka, du-te acasă!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie de 33 de ani a descoperit din întâmplare, în pozele de vacanță, că soțul o înșela. Bărbatul era mult...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Kim Kardashian și Lewis Hamilton nu se mai ascund. Filmarea prin care au confirmat că sunt un cuplu
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Adi Rus i-a adus prima victorie lui Hagi de la revenire, însă oltenii nu uită: „Nu a fost convocat din prima...
Adevărul
Conacul din Bihor unde a fost ascunsă Coroana Ungariei, scos la vânzare. Domeniul de 6.635 mp, mai ieftin...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Capello a numit cel mai bun jucător pe care l-a antrenat: "Duhnea a băutură! L-am dat afară"
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Actorul James Handy, cunoscut din „Top Gun: Maverick” și „Jumanji”, a murit la 81 de ani. A fost ucis de fiul...
Adevarul
Destinația ascunsă din Europa care surprinde tot mai mulți turiști: sate alpine și peisaje ca în Elveția, dar...
Newsweek
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Povestea de iubire a lui Anthony Head. Actorul din „Buffy the Vampire Slayer” a murit la doar șase luni după...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...